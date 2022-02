Luego de un viaje de aproximadamente 4 horas, los vecinos y vecinas de Islas Huichas que llegan hasta Puerto Chacabuco, para luego desarrollar sus distintas actividades y tramites, muchas veces cargados de bolsos, mochilas y bolsas, se encuentran al arribar al muelle que, no existe ningún espacio donde poder esperar locomoción o simplemente donde guarecerse de la lluvia o el viento.

Aysén.- Este es un tema que se arrastra por mucho tiempo y lo que esperan es que exista un espacio donde puedan estar mientras los llegan a buscar y donde eviten mojarse si está lloviendo. Un terminal de pasajeros, sería lo ideal, planteaba la Concejala de la comuna de Aysén, Tatiana Villarroel, quien conoce muy bien este tema.

“Esto viene arrastrándose hace mucho tiempo, sobre todo en tiempos de invierno o cuando llueve, que es la mayor parte del año. Nosotros en varias oportunidades le hemos planteado a la autoridad pertinente, el tema de que se necesita un terminal, para que los vecinos y vecinas que vienen desde el sector de Islas Huichas, se resguarden de la lluvia y del viento. Porque el terminal que está en Emporcha es el terminal de turistas y los pasajeros que vienen en la Anastasia, no pueden ingresar a este”.

En la reciente visita de la Ministra de Transportes a nuestra región, el Concejo Municipal de Aysén, hizo entrega a la autoridad del nivel central una carta, donde entre otros temas, estaba buscar solución a los pasajeros que llegan desde Islas Huichas y requieren un espacio, agregó la Concejala Villarroel.

“Cuando vino la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, hicimos entrega de una carta por parte del Concejo, en esta carta uno de los puntos que iba era el de encontrar la solución a los vecinos, que tienen que esperar bajo lluvia, viento, alguna locomoción que los traslade desde Chacabuco hacia Puerto Aysén. Muchas veces son adultos mayores, personas con niños, así es que, para nosotros es muy preocupante”.

Ante esta problemática existe importante responsabilidad del Municipio, indicó Tatiana Villarroel.

“Esto no es culpa de Emporcha, quien se tiene que hacer cargo es la autoridad correspondiente. Yo aquí le hago un llamado, no solo a la autoridad de transportes, sino que también el Municipio, aquí el Municipio tiene algo que decir, porque es el ente que representa a la comunidad de Aysén, en este caso, a los habitantes de Islas Huichas. Y somos nosotros los que tenemos que levantar la voz y buscarle solución también con las autoridades que corresponda. Así es que, el llamado es para que la autoridad municipal trabaje en buscar una solución, con la empresa que en este caso es Emporcha y también con Transportes, para brindarles el resguardo que se merecen nuestros vecinos”.

Esta semana y con la llegada de un nuevo crucero a la bahía de Chacabuco, lo que coincidió con la recalada de la Anastasia, embarcación que traslada a los vecinos desde Islas Huichas al principal puerto de la región. Fueron varias las personas que expresaron su malestar a través de redes sociales, lamentando que para extranjeros se levanten grandes instalaciones, pasillos especiales y para la gente de la región no existan las más mínimas comodidades.