Hasta la intersección de los pasajes María de Jesús e Inés Magdalena en el sector El Turbio llegó la primera autoridad de la comuna de Aysén, Julio Uribe Alvarado en compañía de distintos profesionales de la Secretaría Comunal de Planificación y Obras Municipales para abordar en el lugar diversas temáticas comunitarias que fueron expuestas por los vecinos agrupados en el Comité Pro-Adelanto “Rincón de la Esperanza”. Cabe señalar que estos habitantes poseen en la actualidad cesiones de derechos sobre las tierras que utilizan por lo que el marco jurídico vigente, no permite utilizar recursos públicos en estas zonas y recae ahí el largo trabajo que se comienza a gestar por concretar un adecuado saneamiento territorial.

En este sentido, el alcalde Julio Uribe Alvarado, destacó que se vivieron momentos complejos entorno a las necesidades que expresan los vecinos de este punto de Puerto Aysén, quienes requieren de alumbrado público, electricidad domiciliaria, alcantarillado, agua potable, entre otras materias. Sin embargo, al no poseer los títulos de propiedad no se ha podido llevar adelante esta acción en el pasado y esto tiene relación con la “explosiva expansión que han tenido esto lugares por los precios que poseen y por la necesidad que presentan los vecinos de contar con su vivienda, en este caso, a través de la autoconstrucción no regulada”.

A renglón seguido, la autoridad realizó un llamado a la comunidad para averiguar “dónde están comprando y ver la regularización” debido a los tiempos que esto implica en el Ministerio de Bienes Nacionales. Mientras no estén regularizados los terrenos no se puede invertir como franja de Bien de Uso Público, por lo tanto, todas las necesidades básicas no se pueden cubrir y es algo muy complejo para el municipio porque no tiene las herramientas para ir en ayuda de los vecinos. Pero estas reuniones son importantes para dejar en claro qué es lo que tienen que hacer, cómo avanzar y cómo llegar a un buen puerto con sus diferentes necesidades” explicó.

Por su parte, Roberto Bilbao, Ingeniero Civil de la Secretaría Comunal de Planificación detalló parte de los problemas expuestos por los vecinos en loteos que no se encuentran debidamente saneados algo que indicó “no tan sólo ocurre en este lugar, sino que en varios sectores de la comuna en general”, complementando que “hoy en día pasa aquí es que es un solo lote, una compra por cesión de derechos, es entendible que la gente adquiera sitios como puede hacerlo y que quieran solucionar ciertas cosas como los servicios básicos, inclusive los pavimentos, les tratamos de explicar cuales son los procesos que tienen que ocurrir para que ellos puedan postular al financiamiento de estos proyectos y esperamos que lo hayan tomado de la mejor manera posible”.

Con ello, el profesional del municipio también complementó que “Siempre y el ideal es que los proyectos de urbanización se hagan antes, entendemos que no es lo que muchas veces ocurre, pero estamos aquí como municipio y servidores públicos para dar soluciones y es lo que vamos a tratar de hacer desde aquí en adelante para los vecinos del sector. Queremos que sepan que cualquier consulta pueden formularla en Secplan, nosotros estamos para resolver sus dudas y apoyarlos en el proceso administrativo, que como le indicamos es bastante largo y dependemos de cosas que están fuera de nuestro alcance como los Planos Reguladores, en este caso del Intercomunal, para avanzar y darles la solución que requieren y merecen” precisó Bilbao.

Mientras que, Ximena Maldonado, secretaria del Comité Pro-Adelanto “Rincón de la Esperanza” relató parte del proceso que han vivido y que agrupó a 50 familias debido a la lejanía que existía con la Junta de Vecinos. “Aquí tenemos un gran porcentaje de adultos mayores, de niños, gente con movilidad reducida y principalmente el objetivo es buscar la urbanización de esta zona. Tener alcantarillado, luminaria pública y todo lo que sea beneficioso para la comunidad principalmente”.

Finalmente, Maldonado agradeció el apoyo brindado por el municipio “desde el día uno, hace ya unos meses atrás conversamos con don Julio Uribe, él sin ningún tipo de problema nos sugirió crear este Comité y a primera instancia vino a ver lo que necesitábamos con el personal municipal y en este caso también con Edelaysen. Estamos contentos, los vecinos se fueron harta esperanza y esperamos que las cosas y sugerencias que entregamos a los encargados salgan de manera rápida y qué mejor respaldo que el de la municipalidad”, puntualizó la dirigente vecinal.