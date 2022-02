Listos y dispuestos se encuentran los quince establecimientos educacionales que forman parte de la Dirección de Educación Municipal de Aysén para el retorno presencial a clases 2022, este próximo miércoles 2 de marzo.

Aysen.- De esta manera, analizando e implementando cada uno de los puntos dispuestos en el documento denominado Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales, emanado recientemente desde el ministerio de Educación, se encuentra el equipo del DEM en cada una de sus aristas. Ello, con el fin de asegurar un retorno que permita resguardar el derecho a la educación de sus estudiantes, permitiendo el cuidado de la salud de todos quienes integran la educación municipal aysenina.

“El inicio de clases presenciales para este año, según lo dispuesto por el ministerio de Educación, está calendarizado para el próximo día 2 de marzo. En cuanto a las condiciones sanitarias y de infraestructura, hemos estado visitando nuestros establecimientos educacionales, para verificar en terreno que se cumpla con todas las condiciones para ponerlas a disposición de nuestros padres, apoderados y, especialmente, de nuestros estudiantes en toda la comuna”, indicó la directora del DEM, Tamara Villegas.

Al respecto, este regreso a clases presencial, tras dos años en que la educación se efectuó de manera telemática y/o de forma híbrida, contempla diversos aspectos como son retomar la jornada escolar completa, de acuerdo a lo informado por las autoridades ministeriales, para todos los establecimientos que cuenten con el reconocimiento oficial del estado. Asimismo, desde el día 1 funcionará el sistema de alimentación regular de forma presencial del Programa de Alimentación Escolar de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB.

“Por ello, estamos revisando también la recepción de la Alimentación para que nuestros niños puedan disponer del servicio de alimentación de acuerdo a los protocolos que ha dispuesto la autoridad sanitaria. Sin duda, esta es una materia que está en constante análisis según su evolución. Por tanto, como desconocemos cómo avanzará esta pandemia, a día de hoy lo que tenemos contemplado es el retorno a presencialidad y estamos trabajando intensamente para que resulten de la mejor manera posible, cuidándonos entre todos”, agregó la directiva.

BUSES DE ACERCAMIENTO Y UNIFORMES

Otro punto importante son los buses de acercamiento que anualmente dispone la Dirección de Educación para todos sus estudiantes a lo largo de la comuna. En este sentido, “nos encontramos preparando nuestros buses, aplicando el protocolo que se establece para este fin, es decir, que estén todos los elementos de protección personal requeridos, así como registro de todos los estudiantes que abordarán nuestros buses”, manifestó la abogada, añadiendo que “lo que es el sector urbano de Puerto Aysén y Villa Mañihuales, así como sus alrededores, está listo y dispuesto para comenzar su funcionamiento el mismo día miércoles 2. Respecto a las zonas rurales del traslado de Puerto Chacabuco y El Salto hemos tenido inconvenientes relacionados con las licitaciones. Porque si bien hemos sido nuevamente beneficiados con el subsidio al transporte escolar, esto es de cargo del ministerio de Transportes. Al respecto, se han caído las licitaciones del servicio. Así que nuevamente estamos subiendo las bases a la plataforma, se está haciendo el llamado a postular a esta licitación, y si todo continúa correctamente, esperamos iniciar el servicio la semana del 14 de marzo”.

Respecto al uso del uniforme, y con el objetivo de que los padres y apoderados de la educación municipal no incurran en gastos, tras conversaciones entre la dirección del DEM y el sostenedor, alcalde Julio Uribe, se determinó entregar las facilidades necesarias para quienes no estén en condiciones de adquirir esta indumentaria institucional, para que los niños puedan vestir de acuerdo a la vestimenta que tengan. “Por tanto, no será obligatorio el uniforme. Lo más importante para nosotros en este momento es resguardar la educación de nuestros estudiantes, más allá de la vestimenta con que asistan a clases. Así que reiteramos el llamado a todos nuestros estudiantes para que asistan a clases presenciales este miércoles 2 de marzo, en que hemos reforzado nuestros protocolos para que nuestros alumnos y alumnas puedan reencontrarse de la forma más segura”, culminó Villegas Redlich.