Debido al reciente cambio de fase, donde Puerto Aysén retrocedió y disminuyeron los aforos, la actividad programada para los primeros días de marzo, se tuvo que reprogramar para cuando exista cambio de fase y permita que un mayor número de gente sea parte de esta actividad.

Aysen.- Con el objetivo de reconstruir desde la misma comunidad lo ocurrido el 2012, quienes apoyaron y quienes no, un grupo de personas auto convocadas de Puerto Aysén, está organizando la “jornada por la memoria 2022”, centradas en los 10 del Movimiento Social, “Aysén, tu problema es mi problema”.

“Esta es una jornada que apela a la memoria de lo que fue el Movimiento Social, tu problema es mi problema, nosotros lo estamos viendo también como revuelta social del año 2012. Directamente es una jornada que apela a generar dialogo entre la comunidad y a intentar como remecer la memoria a estos diez años. Pensamos que, ha habido mucho silencio por parte de autoridades, de nosotros mismos, por eso, buscamos que esta instancia sea para reflexionar no para celebrar nada”, manifestó Alex Guzmán, uno de los organizadores de la actividad.

Son varias las actividades que se pretenden realizar y donde ya hay personas comprometidas, añadió Guzmán.

“Estamos destinando actividades que están vinculadas a la memoria, hay muestras fotográficas, hay muestras documentales, hay mucho material que las personas de acá de la comunidad no han visto. Entonces, es importante que nos acerquemos a ese espacio de memoria y también hay un encuentro artístico, donde se están sumando muchas expresiones de la música, la poesía, que de alguna manera están vinculadas a lo ocurrido el 2012”.

Isabel Aguilar, otra de las organizadoras de la “jornada por la memoria”, reiteró la importancia de que la ciudadanía participe y dialogue sobre lo ocurrido el 2012.

“Hacer un llamado a que la gente participe, no solo a las actividades que les vamos a estar avisando por redes sociales, ya que, había una fecha, pero se tuvo que suspender por el cambio de fase y el tema de los aforos. Así es que, invitar a la gente que participe con material, con documentos, con expresiones que tengan de ese momento o expresiones artísticas que puedan tener ahora, respecto a lo vivido hace 10 años atrás, el 2012”.

Las jornadas en sí, también consideran conversatorios, agregó Isabel Aguilar. “La jornada, son tres días de actividades y los dos primeros días hay una muestra documental y fotográfica, aparte hay conversatorios, es una instancia donde la gente hace el ejercicio de dialogar con respecto a lo que sucedió el 2012 y a como lo vivió. Entonces, esa instancia es súper importante, no solo mostrar y recopilar el material, sino que, que las observaciones pueden salir después de observarnos en general. Así es que, invitar a participar de estas instancias”.

Si alguna persona quiere conocer más detalles de la actividad, la fecha de reprogramación o algún aporte en imágenes, testimonios o fotografías lo pueden hacer a través de Instagram y Facebook en, “jornada por la memoria 2022” o pueden escribir al correo electrónico, jornadaporlamemoria2022@gmail.com