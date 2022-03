En la historia de la región de Aysén quedó grabado el mayor movimiento social realizado en el territorio hace 10 años, buscando reivindicar muchos temas que los distintos gobiernos no han logrado cumplir en beneficio de las distintas comunas y su gente.

Aysén.- Fueron más de 40 días, donde las distintas localidades y particularmente Puerto Aysén paralizó y salió a las calles, en ese entonces, la respuesta del primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, fue represión, la que al pasar los días se incrementaba aún más, con un gran contingente de Carabineros que llegaba de otras regiones.

Fueron precisamente los funcionarios de esta institución quienes habrían mutilado un ojo al menos a cinco personas, entre ellas, Teófilo Haro Aguilar, quien el día 17 de febrero de 2012 se dirigía a su hogar y mientras intentaba cruzar el puente Ibáñez es enfrentado por las Fuerzas Especiales, quienes le disparan a corta distancia, en distintas partes de su cuerpo, sobre todo en rostro, una gran cantidad de balines.

Hoy, a una década del movimiento social, Teófilo, destaca el gran valor de la ciudadanía, pero lamenta que no se haya logrado mucho para la región. “Fue un orgullo haber visto Aysén que se levantó por completo, para mejorar la situación, pero, al contrario, ha pasado el tiempo y de lo que se luchó esa vez, no se ha conseguido nada, al contrario, están las cosas más caras. La zona franca que supuestamente iba a estar acá en Aysén, no ha pasado nada con eso, la gente ya perdió el interés y las cosas que pasaron con don Iván Fuentes, se vendieron al mejor postor”.

Serias complicaciones para poder encontrar trabajo, ha debido enfrentar Teófilo Haro, tras esta agresión, que le significó la pérdida de un ojo en el año 2012. “Esto me ha traído bastante dificultad el haber perdido la vista, por lo mismo, uno busca trabajo y te piden antecedentes médicos, por el tema de la vista ya no soy apto para trabajar en una empresa. Pasando el tiempo, te vas dando cuenta que se luchó por Aysén y se peleó en las calles, pero después esto trajo consecuencias y uno se va dando cuenta que hace falta lo que se perdió”.

En estos diez años, en ninguno de los Gobiernos del Presidente Piñera, las autoridades se han acercado a pedir disculpas o a saber cómo esta, aseguró Teófilo Haro, menos Carabineros ha tenido un gesto con él, de reconocer que equivocaron y asumir su responsabilidad.

Es más, por estos días, esta víctima del movimiento social junto a su abogado Cristian Cruz, analizan nuevas acciones judiciales, debido a que, según manifiesta Teófilo Haro, con los perdigones que Carabineros le disparó, quedaron alojados en su cuerpo y que contendrían plomo, lentamente le estarían produciendo complicaciones de salud, ya que el plomo en la sangre seria directamente “un veneno”, puntualizó Haro Aguilar.