El Gobierno en ese entonces, “encontró dirigentes débiles” afirmó la ex presidenta del comercio en Aysén.

Puerto Aysén.- Definitivamente el mayor movimiento social realizado en la región de Aysén, demostró la valentía y unidad de la gente, pero, al transcurrir 10 años genera sentimientos encontrados en muchos que sienten que, fue poco lo que se avanzó, hay contados logros y otros sienten que hubo dirigentes que fueron “débiles” ante las autoridades del primer mandato del Presidente Sebastián Piñera.

La ex presidenta de la cámara de comercio de Puerto Aysén, María Inés Oyarzún, se refirió a lo vivido hace una década y lo que a su juicio dejó esta gran manifestación social.

“Sentimientos encontrados, no resultó, teníamos una región completa con la esperanza que esto iba a traer bueno frutos y lamentablemente nuestros dirigentes, algunos, fueron de alguna forma comprados por el Gobierno de ese entonces y hasta ahí llegó el movimiento social. Mucha esperanza, pero pasando el tiempo trajo pena, se rompieron muchas cosas importantes, se perdieron muchos empleos que nunca más se volvieron a recuperar”.

Oyarzún, aseguró también que, durante el movimiento social de 2012, “ganaron algunos y el Gobierno tuvo la oportunidad de encontrar dirigentes débiles, donde los hizo cambiar y los sueños que habíamos hecho de los 11 puntos, se cumplió con algunos, pocos. Los sueños más grandes era tener una región descentralizada, tener los recursos propios para la región, que no lo pudimos concretar, y el otro sueño era, zona franca, que hasta el día de hoy está en cero, en el primer gobierno de Piñera no se avanza nada. Durante el gobierno de Michelle Bachelet, al menos, se compró el terreno y en este gobierno de Piñera, que ha sido el más nefasto que hemos tenido en la historia de Chile, se avanzó nada, se nos engañó”.

Finalmente, la conocida comerciante de Puerto Aysén, María Inés Oyarzun, se mostró esperanzada del nuevo gobierno que asume a partir del 11 de marzo, donde cree que es fundamental que la región avance de manera integral para todas sus comunas.