Para conmemorar la historia que ha posibilitado los derechos conquistados por las mujeres y su emancipación, la Municipalidad de Aysén dispondrá de actividades hasta finales de marzo.

Aysén.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, que movilizó a todo el territorio y convulsionó los puntos neurálgicos, el Centro de la Mujer y la Unidad de Cultura de la Municipalidad de Aysén, programaron durante todo marzo actividades artísticas y jornadas de encuentro con el objetivo de conmemorar la fecha y recordar su origen.

Denominado “Por más mujeres como tú”, el hito que abrió la cartelera y que fue parte de la intervención pública “Mujeres maravillosas” en los locales de Sargento Aldea, contó con la participación de Celeste Anacleta, Naara Andariega, Angelina Sandoval y el grupo juvenil de baile Blackberry, además de la asistencia de autoridades municipales y regionales.

Leslie Bruna, encargada Territorial de Prevención del Centro de la Mujer, indicó que la actividad “nace a raíz de la necesidad de alzar la voz, de que las mujeres sepan en casa que no están sola”. A lo que se añade la conmemoración histórica de movimientos organizados por trabajadoras a finales del siglo XIX para ejercer derechos como el sufragio universal, el acceso a la educación, la protección legal del trabajo, especialmente para embarazadas o con niños pequeños, así como la igualdad salarial del trabajo sin distinción entre mujeres y hombres.

En ese tenor, desde la organización aclararon que no es un encuentro para celebrar, sino para conmemorar a las mujeres “que lucharon para que hoy podamos estar posicionadas en estos espacios públicos con la libertad de expresarnos, de ser mujeres libres”. Al alero de esa antesala, Andariega que dio el inicio a “Por más mujeres como tú”, resaltó el tesón de las ayseninas para reunirse a pesar del frío y la lluvia, así como la emancipación de las mujeres en las artes desde el rol creador.

“Es un día que compete concentración, de hablar de temas álgidos, de seguir poniendo el eje en que la lucha está viva. Es difícil, es dura, no la queremos romantizar”, puntualizó la artista haciendo el llamado al resto de trabajadoras de la cultura y mujeres. “Nosotras ya no queremos seguir siendo musas, queremos que nuestra voz que ha estado tanto tiempo relegada se escuche desde los márgenes, desde las disidencias no para incluirnos en un sistema que nos ningunea, sino para quebrarlo y abrir espacios nuevos”.

Por otra parte, la máxima autoridad de la casa edilicia señaló que la actual administración quiso hacer algo diferente. “Queremos darle vida a nuestra plaza independiente de las condiciones climáticas y hoy reconocer a tanta mujer que hizo patria en nuestra comuna”, así como reafirmar el apoyo del municipio para las diferentes iniciativas. “Esto lo estamos haciendo en la cultura, en el deporte, en la protección de la mujer a través de la Oficina de la Mujer, también en aspectos laborales, donde tenemos nuestros programas”, sostuvo.

Mujeres maravillosas

Una de las intervenciones viralizadas no sólo a nivel local, sino también en provincias colindantes, fue la que se tomó las vitrinas de Sargento Aldea, donde es posible leer “Aquí trabajan mujeres maravillosas” junto a nombres como “Fabiana Figueroa, Margarita Poblete, Marta González”, entre otros. La idea rupturista que llevó a coordinar varias unidades municipales es un acto de reconocimiento que visibilizó la fuerza femenina en la esfera pública desde los escaparates.

Más de 140 carteles componen el paisaje urbano, viéndose incluso en transporte motorizado. “La intervención es buena. Hay que romper los espacios hegemónicos de habitar el mundo y comenzar a pensar nuevos lenguajes y maneras de incidencias dentro de los cuales me parece fantástica la intervención, es una muestra de valor a la fuerza de trabajo femenino”, manifestó Andariega.

Desde la Municipalidad de Aysén, explicaron que se escogió la calle por el alto aflujo peatonal y vehicular. En tanto, Bruna enfatizó que, si bien se han alcanzado demandas, aún quedan prácticas por erradicar. “Debemos cambiar los patrones socioculturales que existen, donde nos dicen que solamente cumplimos una labor desde el ámbito más privado, donde tenemos que ser madres para ser mujeres y no es así, porque se mujer es ser libre, es tener la posibilidad de expresarnos con dignidad y también ser libres en todos los espacios que se encuentran disponibles en esta sociedad, tener los mismos derechos y garantías que tienen los hombres”.

Programación

Por más mujeres como tú

Martes 9 de marzo, 16:00 horas

Plaza de Armas de Puerto Aysén

Mujeres en la historia: habitar los oficios poco tradicionales

Miércoles 10 de marzo, 15:00 horas

Biblioteca Pública de Puerto Aysén

Conversatorio sobre el abordaje de la violencia de género

Viernes 11 de marzo, 16:00 horas

Casa de la Cultura

Campeonato de baby-fútbol mujeres

Sábado 26 y domingo 27 de marzo

Lugar y hora por definir

Más información en www.puertoaysen.cl