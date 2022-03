En la última sesión del Concejo Municipal de Aysén, se abordó la preocupación por los altos niveles de congestión vehicular que se han visto desde el inicio de clases. Precisamente en los horarios de ingreso, colación y salida de clases, son los momentos que se complica aún más el tránsito por Puerto Aysén, incluso esto ha incrementado los choques por alcance.

Aysén.- Debido a lo anterior es que, en la reunión del cuerpo colegiado se planteó la posibilidad de crear un sistema de restricción vehicular. Ahora, saber si esto es factible, que significaría implementar aquello y si realmente amerita llegar esa medida en la porteña ciudad. Consultamos a la directora de tránsito municipal, Mabel Velásquez, quien señaló sobre esta materia.

“En la última sesión del Concejo, se hicieron varias consultas respecto a tránsito, muchas que tienen que ver con la congestión vehicular que se forma en la mañana, en horarios en que la gente se traslada a sus trabajos y van a dejar los niños, niñas a los establecimientos educacionales. Efectivamente una de las propuestas era, tener restricción vehicular, a lo que hay aclarar y responder que, no es un tema muy simple de hacer, no es algo que dependa directamente desde el municipio, del alcalde o del concejo”.

Velásquez, explicó que pasos se deben seguir, para eventualmente, aplicar una medida como la restricción vehicular, “hay que hacer un trabajo junto a la Seremi de Medio Ambiente, porque las restricciones vehiculares tienen que ver con la calidad del aire, si bien nosotros y por los medios de comunicación también se ha informado en años anteriores que, estamos a punto de ser una zona saturada ambientalmente, ello hay que evaluarlo junto a la Seremi de Salud y también de Transportes”.

Este es un tema que se debe analizar recalcó Mabel Velásquez, ya que, si se llegará en algún momento a implementar una medida como esta y debido a que el transporte público en Puerto Aysén “no es un sistema muy robusto”, dijo la directora de tránsito municipal, añadiendo que, “entonces, hay que ver de qué forma se traslada la gente que tendría restricción vehicular, porque si es que, si se llega a esa medida hay que hacer un trabajo bien intenso y un estudio bien profundo, para no solo restringir la circulación de ciertas placas patente, sino que también, ver de qué forma se va a trasladar esa gente que no va a poder circular en ciertos días”.

En el Concejo Municipal de Aysén, se planteó también la posibilidad de que existan buses o minibuses urbanos. Además, a través de la dirección de tránsito pronto se iniciará un proyecto para aumentar la capacidad de vehículos estacionados, el que se llevará a cabo en calle Juan Dougñac y dependiendo el resultado se podría replicar en otros sectores, señaló Mabel Velásquez.