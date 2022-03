Mejoras salariales y del casino, mayor seguridad e instalaciones de trabajo, son algunos de los principales requerimientos de los mineros.

Aysén.- Dos meses de negociación colectiva llevan hasta el momento el Sindicato de Trabajadores y la empresa Pacifico del Sur, controladora de la minera el Toqui en Alto Mañihuales. Hasta minuto no han existido novedades a favor de los mineros, las respuestas de la empresa, no han respondido a las expectativas de los trabajadores, afirman los dirigentes.

“Comenzamos un proceso de negociación colectiva el día 14 de enero, donde fue entregada de manera presencial la propuesta y en ese momento se encontraba de gerente don Roberto Barrios, el cual lo leyó no le recibió, ¿con que argumento?, no tengo idea. Se hizo todo el proceso que corresponde por medio de la Inspección del Trabajo, en el cual le avisamos a ellos, quienes enviaron por correo certificado a la empresa”, señaló Daniel Valdebenito, dirigente del sindicato.

Valdebenito, agregó que, “pasaron los plazos legales que son 20 días, donde la empresa no respondió nada, no pidió prorroga. Por lo tanto, la Inspección del Trabajo el día 17 de febrero emitió un documento, en el cual ellos certificaron que, el proyecto de contrato colectivo, es un contrato colectivo y hasta ahí sería la negociación. No hubo conversación por parte de la empresa”.

Cuando la Minera quiso acercarse a conversar, no se habrían logrado acuerdos, debido a que la oferta de la entidad privada estaba muy por debajo de lo propuesto por el gremio, indicó el dirigente. “La empresa quiso acercarse a hablar con nosotros y como dirigentes les dimos la oportunidad de hablar, pero, no llegamos a acuerdo, porque lo que ellos nos ofrecían era demasiado bajo y no correspondía a nuestros intereses y expectativas que teníamos como sindicato”.

En cuanto a algunos puntos del petitorio que han hecho a la empresa, Daniel Valdebenito, comentó. “Nosotros estamos pidiendo lo que es el tema de remuneraciones, mejoras en el sistema de salud, mejora en lo que es escolaridad, ya sea media o universitaria, bonos por trabajo realizado y varios puntos más que están en el petitorio. También estamos solicitando mayor seguridad, el tema de la alimentación, tener lugares dignos donde comer”.

Los trabajadores esperan la voluntad de la empresa para llegar a acuerdos y así cada uno de los mineros cuente con las mejores condiciones para realizar su trabajo.