A nivel nacional uno de los mayores desafíos que enfrenta el nuevo Gobierno liderado por el Presidente Gabriel Boric, es la seguridad pública, algo que también requiere un tratamiento y acciones concretas en la región y comuna de Aysén.

Aysén.- El Director Municipal de Seguridad Publica, Marcos Coñuecar, hizo un llamado a unir los esfuerzos que permitan enfrentar este tema en el territorio, donde la Municipalidad de Aysén ha efectuado diversas acciones para abordar esta problemática.

“Creo que este municipio ha sido protagonista a nivel regional en lo que es el trabajo en seguridad, queremos seguir así, nuestro Alcalde nos ha pedido tomar todas las acciones posibles para poder apoyar a los vecinos. Sin duda, el trabajo mancomunado es el que siempre da buenos resultados y en ese sentido, estamos con toda la esperanza de que también este nuevo Gobierno liderado por el Presidente Boric, nos permita trabajar la seguridad de mejor manera a mayor escala. No olvidemos que, en el Gobierno anterior, el trabajo no fue muy positivo acá en la comuna, sino que, creo que no se vio un trabajo real, un trabajo fuerte en el territorio, por eso tenemos toda la esperanza como municipio de que, esta nueva administración nos va a ayudar, va a trabajar, a ser un aliado para nosotros y en conjunto vamos a trabajar lo que es la seguridad”.

Los recursos que pueda definir el Gobierno en materia de seguridad pública, también son importantes y que tengan una bajada comunal, considerando que en el último tiempo el delito se ha movido a las áreas rurales de Aysén, agregó Coñuecar.

“Hoy estamos viendo que sectores rurales se sienten muy complicados, entonces, creo que el trabajo de nosotros es poder apoyarlos con patrullajes nocturnos preventivos, pero, para eso necesitamos recursos. Así es que, esperamos tener una pronta reunión con el equipo de seguridad pública a nivel regional y entre todos sacar este desafío que es muy grande y no me cabe duda que hoy día las comunas avanzan cuando están seguras. Está claro el diagnostico junto a las policías, sabemos que el trabajo hoy en día debe realizarse también en los campos, en el área rural y para ello vamos a focalizar todos nuestros esfuerzos. Señalar que en esto no podemos solos, la comunidad lo sabe, estamos haciendo todos los esfuerzos y esperamos en este caso tener el apoyo de la Delegación Presidencial Provincial y la Delegación Presidencial Regional, también la Gobernadora, ella se comprometió con nosotros a apoyar la seguridad y así sacar adelante este tema entre todos”, puntualizó Marcos Coñuecar.