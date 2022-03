En agosto del año pasado Carlos Soto Otárola, mientras era propietario de un local en Puerto Aysén, desconocidos ingresaron a su local, destruyeron la caja fuerte y se llevaron alrededor de 120 millones de pesos, parte importante de una vida de esfuerzos y alrededor de 30 años de trabajo.

Aysén.- Hace algunos días se produjo un robo, que afectó al conocido local de la ciudad de Coyhaique joyería “Panchito”, recinto hasta donde ingresaron sujetos hasta ahora desconocidos y se llevaron algunos relojes, pero en su gran mayoría, joyas de oro con un avalúo que supera los 60 millones de pesos.

La propietaria del recinto comercial resulta ser una ex trabajadora de los dueños iniciales de la joyería, quien luego de 30 años de trabajo y con el dinero de su indemnización, decide comprar a sus jefes el local. Por estos días se realizan las indagatorias por parte de las policías y el Ministerio Publico para esclarecer este delito, las que aún no arrojan resultados.

Un vecino de Coyhaique, que por muchos años trabajó en Puerto Aysén y que hasta hace poco tenía un local en la porteña ciudad, Carlos Soto Otárola, quiso solidarizar con la actual dueña de la joyería “Panchito”.

“Yo soy de Coyhaique, nacido y criado allá, la relojería o joyería Panchito la conozco desde niño, es un negocio establecido, muy antiguo en la ciudad de Coyhaique, a su vez, yo quiero dar un abrazo fraternal a la señora Norma Triviño, porque la verdad es que, comprendo lo que está pasando. Estas situaciones no son fáciles, principalmente para las personas que han sufrido este dolor de tener cosas extraviadas, que le han costado tantos años de trabajo”.

Carlos Soto, empatiza con la señora Norma, debido a que hace aproximadamente ocho meses, a él le sustrajeron prácticamente el doble en cantidad de dinero y hasta la fecha no ha tenido novedades del hecho.

“A mí me sucedió algo muy parecido el día 4 de agosto del año 2021, yo no había querido hacerlo público porque pensaba que la investigación iba a ser un poco más expedita, si se lograba hacer en forma silenciosa. Ya han pasado algunos meses y la verdad es que, estamos al principio, nada se sabe y lo que me pasó a mi es el doble de la cantidad que afectó a la joyería Panchito. O sea, no estamos hablando de poco, estamos hablando de años de sacrificio, fueron 15 o 20 años que estuve ahorrando todos los días”.

Sin embargo, el comerciante afectado por este millonario robo, “quería agradecer a las policías, tanto Investigaciones como Carabineros, porque ellos hacen los esfuerzos que son acorde a las situaciones que ellos tienen, a los antecedentes y todas las cosas. Por lo tanto, no podemos decir que es un problema netamente operacional, sino hay más pruebas, no hay nada, es muy difícil llegar a los resultados positivos con estas personas, que yo creo que no tienen ni la edad de los años que ha trabajado uno. Son gente que no sabe lo que es el esfuerzo, el duro sacrificio, no saben lo que es amanecer trabajando o salir al amanecer a trabajar”.

Carlos Soto, lamenta que, en un rápido hecho, se lleven décadas de sacrificio, “para ellos (los delincuentes) es fácil, es cosa de minutos, donde años y años de trabajo se ven perdidos por el afectado. Por eso yo no tengo nada que decir en contra de Carabineros o la Policía de Investigaciones, al contrario, don Víctor Toledo, Subprefecto de la PDI de Coyhaique, para mí ha sido una excelente persona, un hombre muy fraternal, por lo tanto, yo no puedo hablar de ellos. Quizás la Fiscalía, podríamos decir que esta con un exceso de trabajo”.

El robo al local del cual era dueño don Carlos Soto, se produce en un tiempo en que varios locales y recintos de Puerto Aysén fueron afectados por hechos de similares características, donde las cajas fuertes eran el objetivo de los delincuentes. Robos que hasta el día de hoy no han sido aclarados por las policías.

Finalmente, Carlos Soto, valoró y destacó el trabajo desarrollado por la Municipalidad en la administración del Alcalde, Julio Uribe, en el sentido de instalar cámaras para el registro de los hechos que puedan ocurrir en la ciudad, además, en los próximos días entran en funcionamiento diez cámaras que estaban en reparación. En ese sentido, la solicitud del comerciante es que, puedan existir estos artículos en los accesos y salidas de Puerto Aysén, con el fin de captar en imágenes cuando los delincuentes ingresan y huyen de la ciudad, de tal forma de contar con esos registros para futuras investigaciones.