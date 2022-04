Existiría baja presión en los grifos, los que el día del incendio estaban operativos, aseguró Bomberos.

Un incendio declarado afectó el emprendimiento de una conocida vecina de Villa Amengual, quien poseía un refugio de ciclistas, el cual lamentablemente resultó totalmente destruido por el fuego. En esta emergencia los vecinos y Bomberos de la localidad, trabajaron arduamente para extinguir las llamas y evitar la propagación a otros inmuebles.

“Se produjo un incendio aquí en la localidad de Villa Amengual, donde resultó destruido completamente por las llamas la parte del refugio, perteneciente a la señora Inés Almonacid. Hubo mucha gente que apoyó para que no se propagara el incendio, entonces, de la nada aparecieron muchas personas, que lograron controlar el incendio y no pasó hacia la casa de la señora Inés”, informó el Concejal de la comuna de Lago Verde y vecino de Amengual, Flavio Reyes.

Reyes, agregó que inmediatamente, “se informó al Alcalde de lo ocurrido y él se puso en contacto con la señora Inés Almonacid, para hacer efectiva la ayuda que ella pudiera necesitar y a través del Concejo de nuestra comuna, me imagino que todos vamos a estar de acuerdo en sacar adelante eso. Ya que, la señora Inés con mucho esfuerzo ha logrado emprender en esto de los refugios para ciclistas y por lo mismo hay que ayudarla a que se pare de nuevo y continúe con su emprendimiento”.

En tanto, Fernando Ñancupel, capitán de bomberos de Puerto Cisnes, se refirió al trabajo de apoyo en esta emergencia, aclarando algunas inquietudes de vecinos sobre problemas en los grifos de Villa Amegual.

“Fuimos alertados de un incendio en Villa Amengual, en este caso, nosotros fuimos alertados por vecinos de la localidad, quienes comentaban que estaría sucediendo un incendio de grandes proporciones, con peligro de propagación y lamentablemente no contaban con agua. Lo cual, no fue verídica la información, ya que, el carro de la brigada de Villa Amengual, se encontraba abasteciéndose a un grifo, los que no tienen la misma presión de los carros bomba, entonces, obviamente el abastecimiento es más lento. Pero si se encontraba con agua el APR, obviamente a menor presión”.

OTRO INCENDIO

Otra emergencia se registró durante el fin de semana en Villa Mañihuales, donde las llamas consumieron en su totalidad una vivienda y un local comercial. Tal como lo informó el comandante de Bomberos de Aysén, Luis Martínez. “Tuvimos un llamado en Villa Mañihuales, siempre los incendios son una desgracia, ahí se quemó una casa y un local comercial. Trabajó la compañía de la localidad para evitar propagación y no hubo bomberos ni civiles lesionados”.