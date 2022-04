Como una medida preventiva y de respaldo ante las sequías acaecidas en la zona insular de la comuna de Aysén, la casa edilicia dispuso maquinaria municipal para facilitar las faenas de abastecimientos de agua.

Aysén.- Debido a la escasez hídrica ocasionada por las sequías, los lugareños de Islas Huichas cada vez dependen más de las acciones preventivas que realiza el Comité de Agua Potable Rural (APR) para dotarlos de un recurso tan necesario para la subsistencia humana, por lo que la Municipalidad de Aysén, en su compromiso con la comunidad insular, dispuso maquinaría pesada y operadores para respaldarlos en su quehacer.

Uno de los puntos considerados en la agenda de Islas Huichas del alcalde Julio Uribe Alvarado y la comitiva municipal, involucró la visita en terreno a la planta de captación de agua lluvia para conocer el estado de las obras, los inconvenientes de los últimos días y atender a las solicitudes del Comité de Agua Potable Rural, en compañía de funcionarios de la Unidad de Organizaciones Comunitarias y de la Dirección de Aseo, Ornato y Medioambiente (DAOMA).

Camión y excavadora, además de personal para su respectivo funcionamiento, a lo que se añadió una retroexcavadora para avanzar en los movimientos de tierra ha sido la tónica de las recientes jornadas. “Es una obra complicada y grande”, consignó Cristóbal Cerda, tesorero del Comité de Agua Potable Rural al afirmar que habían contemplado alrededor de 700 metros cúbicos en un comienzo, pero a medida que avanzaban las proyecciones se dispararon sobre los mil.

“Nos mencionaban lo bueno que ha sido el poder escucharlos como municipio y apoyarlos en este mejoramiento de las captaciones de agua. Tuvimos durante 12 días la maquinaría donde se movieran más de mil metros cúbicos de material para mejorar el agua de Islas Huichas y tal vez hacer otro tranque donde acumular agua para los momentos de sequía”, indicó el edil comunal.

“El señor alcalde vio en terreno lo que se hizo, vio lo que las inclemencias del clima produjeron, pero aun así el trabajo va avanzando”, sostuvo el tesorero, especificando que las labores a causa de variables climáticas posiblemente deban ejecutarse en dos etapas.

En esa línea, las prestaciones efectuadas por la entidad municipal posibilitan un mayor abastecimiento de agua para el consumo de la población y la toma de decisiones asertivas para no caer en medidas de racionamiento como las que deben enfrentar durante la temporada estival, por lo que las acciones preventivas son fundamentales al momento de garantizar a las familias el acceso a recursos esenciales para la vida humana.

“Como comunidad vamos varios pasos más adelante de la sequía”, afirmó Cerda. “Eso me deja satisfecho y a quienes integramos al Comité, también a la comunidad, pues no tuvimos que entrar en racionamiento, esto da inicio que vamos avanzando. Creo que los pasos dados son los primeros indicios de qué queremos hacer y proyectar en nuestro APR a futuro, porque la sequía avanza, pero nosotros igual”, cerró Cerda.