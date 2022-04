El presidente del sindicato de la línea 1B de Puerto Aysén, hizo un claro llamado a las autoridades a reparar pavimento en mal estado, señalando que, “no esperen que nosotros nos tomemos la carretera, que hagamos un paro a las 8 o a las 7 de la mañana, que es una hora punta, afectando a nuestros vecinos para una situación que se puede solucionar en un día”.

Puerto Aysen.- Complicado se vuelve el tránsito para los automovilistas, sobre todo cuando hay puntos en la ciudad en que el pavimento presente problemas. Este es el caso de la ruta 240, justo en la esquina de las calles Carrera y Avenida Municipal, un paño de cemento que resultó afectado tras las manifestaciones del año 2012.

Los taxis colectivos transitan con mayor frecuencia por este lugar, es por ello que, el presidente del sindicato 1B de Puerto Aysén, Jorge Lara, hizo un llamado a las autoridades que corresponda, a solucionar este problema que día a día aumenta su tamaño.

“Este evento viene ya de la época del Alcalde Catalán, así es que, no es algo que lleve uno o dos días. Yo pienso que, si hubiese voluntad del Serviu, del Ministerio de Obras Públicas, que son los encargados de la mantención de la ruta 240 o del Municipio, esto ya se hubiese subsanado. Quiero hacer un llamado a la autoridad muy responsable y muy educadamente, con el respeto que merecen ellos, que no esperen que nosotros nos tomemos la carretera, que hagamos un paro a las 8 o a las 7 de la mañana, que es una hora punta, afectando a nuestros vecinos para una situación que se puede solucionar en un día”.

El dirigente de la locomoción publica, asegura que la solución puede ser rápida, citando algunos ejemplos para reparar el pavimento en mal estado.

“Esto se soluciona en un día, se rompe en la noche y con adocreto, al otro día queda subsanado. No solamente tiene que pasar por el cemento, puede ser adocreto, así esta subsanado el evento que estaba frente a la cárcel, cuando se hizo la matriz para las poblaciones nuevas y que al final tuvo que ser la dirigenta de un paradero de taxis que tuvo que ir con sus colegas a tirarle ripio, porque eso no soportaba más. Y aquí seguimos con este evento”.

Jorge Lara, remarcó que, “no esperen que todas las cosas aquí en la comuna se tengan que solucionar con barricadas, con tomarnos el puente, con afectar a nuestra comunidad. Pero si no lo quieren entender con buenas palabras, tendrá que ser a la mala, desgraciadamente es así, porque aquí siempre se reacciona no se acciona. Cuando ya está la molestia en calle, la autoridad dice ahora vamos a actuar”.

Por último, el presidente de la línea de taxis colectivos 1B de Puerto Aysén, insistió en que se debe solucionar esta problemática, considerar que ellos pasar muchas veces durante el día por el sector afectado y esto complicada la mantención de los vehículos, los que también se deterioran en varias de sus piezas, por ello, recalcó que la solución es urgente.