Acompañado de los profesionales de Calidad del Aire, Recambio de Calefactores y Educación Ambiental, el SEREMI del Medio Ambiente, Julián Cárdenas lideró la reunión que convocó al Alcalde de Puerto Aysén, Julio Uribe, junto a Concejales y Concejalas de la y dirigentes de las Juntas de Vecinos de la comuna. En la cita, la autoridad medioambiental explicó a los presentes los detalles del proceso en virtud del cual se elaborará el Plan de Descontaminación Atmosférica PDA para la ciudad.

Puerto Aysén.- La localidad de Puerto Aysén cuenta con una estación de monitoreo de material particulado fino MP2,5 desde fines del año 2017 y según el análisis de la Superintendencia del Medio Ambiente SMA, se verificó la superación de la Norma Primaria de Calidad del Aire para MP2,5, por cuanto el pasado jueves 24 de marzo se publicó en el Diario Oficial el decreto Supremo N°37 del Ministerio del Medio Ambiente que declaró “zona saturada” a la ciudad de Puerto Aysén.

Con la publicación del Decreto de Zona Saturada de Puerto Aysén en el Diario oficial, se abre el proceso que da inicio a la elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférica PDA de Puerto Aysén; es por esto que el SEREMI del Medio Ambiente convocó a la comunidad aysenina, para informarles sobre las etapas del proceso, invitándoles a formar parte activa en el diseño de la nueva política pública, destacando lo relevante de la instancia que les permitió recoger las inquietudes de la ciudadanía “es muy importante que la comunidad participe y se comunique con nosotros, como con todos los otros organismos que van a participar del comité operativo para la creación de este plan pues, como nos dicen los vecinos, no sirve un plan pensado en otras localidades, sino que es necesario aterrizarlo a la realidad de esta localidad y su gente”, declaró el SEREMI Julián Cárdenas, agregando que se abrirán nuevas instancias de diálogo y participación pues “para solucionar el problema de la contaminación los necesitamos a todos y a todas, y para eso, estas instancias de comunicación son fundamentales”.

Así también la presidenta de Junta de Vecinos Pedro Aguirre Cerda de Puerto Aysén, Rosa Chávez, presente en la reunión, destacó su agrado por el rescate de la mirada local “he participado ya en dos reuniones con el SEREMI, no evade los temas y me da mucha alegría que como él dice, este será un Gobierno en terreno (…) este es un comienzo, luego vendrán más reuniones con las otras instituciones involucradas para que esto se traduzca en hechos concretos y reales que descontaminen y no dejen desfavorecidos a los vecinos”.

Lo primero es conformar el Comité Operativo, cuyos integrantes son los servicios públicos con competencia en la materia, coordinados por la SEREMI del Medio Ambiente de la Región de Aysén además, se puede conformar un Comité Operativo Ampliado donde no solo se encuentran los servicios público, sino también integrantes de la sociedad civil.

El Comité Operativo, elabora el anteproyecto del Plan de Descontaminación Atmosférica, el cual se somete a consulta pública y una vez ponderadas e incorporadas las observaciones se elabora el proyecto definitivo, el cual debe ser sancionado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y luego ingresado a la Contraloría General de la República.

La autoridad comunal comentó la relevancia del trabajo colaborativo necesario para llevar a cabo los pasos siguientes, por cuanto ya se encuentra activa la coordinación con el Municipio de Aysén y se espera pronto conformar el Comité Operativo “es una muy buena instancia y un acercamiento también con nuestra comunidad, ya que tenemos representantes de juntas de vecinos, de diferentes organizaciones que reconocemos como nos afecta el tema de la calidad del aire y nos alegra que se den estas instancias para potenciar el tema medioambiental”, destacó el Alcalde de Puerto Aysén, Julio Uribe.

Así también la Concejala de la comuna, Tatiana Villarroel, destacó la instancia que permite “que se vean alternativas para comenzar a mejorar la calidad del aire, no sólo de la mano del recambio de calefactores, sino que hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Y lo que me parece muy importante, es tomar la razón de los vecinos, escucharlos, porque la participación ciudadana en estos temas es primordial”.

La elaboración del anteproyecto tendría una duración máxima de 1 año, dentro de esta etapa, el Ministerio determinará los antecedentes técnicos, científicos, económicos y sociales requeridos para la elaboración del anteproyecto del plan. Además, durante el proceso, cualquier persona, podrá aportar antecedentes técnicos, científicos, sociales y económicos adicionales sobre la zona saturada.