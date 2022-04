Mientras tanto las familias que aun conviven con los obsoletos pozos negros, deben seguir esperando la real necesidad del sector, que es, un alcantarillado.

Puerto Aysen.- Los más de 5 mil millones de pesos que se invirtieron en el hermoseamiento de Costanera Condell en Puerto Aysén, al parecer no fueron suficientes para que el sector se inundara, la loza se trizara, el pavimento presente problemas y el proyecto en sí comience a asentarse.

Es importante recordar que, esta es una iniciativa que parte mientras era autoridad el fallecido ex Alcalde Oscar Catalán, continuó la obra en el mandato de Luis Martínez, es más, esta última autoridad solicitó una nueva remesa de dinero, más de 400 millones de pesos al Gobierno Regional para finalizar el proyecto, lo que en su momento se aprobó.

Hoy a solo meses de que el proyecto habría sido entregado, nuevamente aparecen trizaduras en la loza, espacios de cemento que se dividen y un punto debió ser intervenido, para los sumideros de aguas lluvias, que el multimillonario proyecto nunca contempló, más aún en Puerto Aysén, donde la lluvia está presente 8 o más meses en el año.

“Esta es una preocupación enorme que tenemos los vecinos, nosotros como directiva, puesto que, si bien queríamos un enrocado para poder hacer el alcantarillado, se hizo toda esta mega obra, que hoy estamos viendo que tiene sus falencias y aparte de eso, tenemos los anegamientos de aguas lluvias. Para los vecinos esto ha sido súper difícil cuando han venido las primeras lluvias y eso que todavía no estamos en invierno”, señaló la presidenta de la junta de vecinos del sector Pedro Aguirre Cerda, Rosa Chávez.

La dirigenta vecinal, añadió que, “supuestamente nos dijeron desde el Municipio que, se van a hacer unos sumideros mientras empiecen el proyecto del alcantarillado y que va a venir con pavimento y también con captaciones de las aguas lluvias. Así es que, mientras tanto van a romper aquí, para hacer llegar las aguas al rio me imagino, para tener salida. Pero también decir que, a pesar de que el Municipio nos decía hace unos días de que, toda obra tiene su asentamiento, pero aquí nosotros vemos la cantidad de centímetros que se han separado, las losas que hay, porque hay un asentamiento que supera lo normal”.

Rosa Chávez, enfatizó que lo que ocurre en la costanera Condell, es algo que advirtieron desde que comenzaron las obras y en el desarrollo de estas también, pero al parecer los expertos no han logrado visibilizar lo que ocurre en el sector.

“Hoy este proyecto tiene grandes falencias, pero al parecer, los expertos no lo han tomado en cuenta. Nosotros hacemos un llamado a que vengan de nuevo a realizar una revisión, de que vean y que ojalá Dios quiera no pase nunca nada. Pero también estamos preocupados para que las obras que se hagan, tienen que ser con responsabilidad y no botarse la plata que es de todos los chilenos y que finalmente no les va a dar tranquilidad a todos los vecinos”.

“Esto no es un lujo es una necesidad”

La presidenta de la junta de vecinos del sector Pedro Aguirre Cerda, Rosa Chávez, lamentó que después de tantos años, los pobladores de calle Condell tengan que seguir esperando la solución urgente y real, que es el alcantarillado. “Ojalá piensen en mejorar la calidad de vida de los vecinos y esa necesidad grande que tienen, ya que hoy, con esos pozos que tienen, viven con los olores y es de esperar que sigan trabajando, porque esto no es un lujo es una necesidad, para toda esa gente que ha llegado a llorar porque no sabe dónde más instalar un pozo negro”, puntualizó.