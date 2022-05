Además, se conocieron deficientes o nulas mantenciones a edificios o instalaciones administradas por el Municipio, por ejemplo, “en el polideportivo los generadores de respaldo eléctrico, no tenían mantención desde que se inauguró”. Y “en el DEM todos los buses en pésimas condiciones”.

Aysén.- El Alcalde de la comuna de Aysén, Julio Uribe, rindió hace pocos días su cuenta pública año 2021, donde en un acto de transparencia e información a la propia ciudadanía, se evidenció lo que las administraciones anteriores dejaron y que habrían sido mal ejecutadas. Por ejemplo, encontrarse con más de 70 proyectos que no habrían sido rendidos y otros con falencias en sus rendiciones.

“Nosotros hemos hablado de los 71 proyectos por parte del Gobierno Regional que estaban sin rendir o con rendiciones incompletas, hoy estamos al día. Terminamos de rendir en diciembre, con proyectos inconclusos, desde el 2010, deudas en la Subdere que aún estamos subsanando, es muy complejo abordar esos temas, todavía estamos con esas problemáticas”, señaló Uribe.

Lo que no se ha hecho en 10 o en 15 años, no podemos arreglarlo en 9 meses de gestión”

El Alcalde de Aysén, planteaba, además, lo que sería la mala o nula mantención que en los periodos anteriores se hizo a la infraestructura pública y a los edificios municipales.

“Las mantenciones tanto en los edificios públicos como, por ejemplo, encontrarnos en el polideportivo que los generadores de respaldo eléctrico no tenían mantención desde que se inauguró, el tema de Bahía Acantilada todos los quinchos en mal estado, nunca se hizo una mantención. En el DEM los buses todos en pésimas condiciones, entonces, nosotros recibimos un Municipio que tuvimos que tomar conocimiento de todo y tratar superarlo, pero lo que no se ha hecho en 10 o en 15 años, no podemos arreglarlo en 9 meses de gestión”.

AUDITORIA EXTERNA EN ETAPA FINAL

Respecto a las situaciones que se hicieron mal o directamente no se hicieron, como es el caso de la correcta rendición de proyectos, se le consultó a Alcalde Julio Uribe, ¿esto significará alguna investigación sumaria o sanción a quien o quienes no haya realizado su labor como corresponde?

“Nosotros tenemos una auditoria externa que está ya en su etapa final y vamos a esperar esos resultados para poder abordar los temas que en definitiva podrían tener alguna sanción o alguna investigación sumaria. Pero en este momento estamos a la espera de ese trabajo que se financió extraordinariamente con aprobación del Concejo y esperar que eso de resultado”, respondió el edil.