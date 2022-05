Las necesidades van por contar con consultores permanentes para la formulación de proyectos y el apoyo para poder vender a buen precio sus productos, como, por ejemplo, la lana.

Puerto Aysén.- En un ambiente totalmente grato, donde el dialogo cordial estuvo en todo momento, se desarrolló una reunión entre la Senadora Ximena Ordenes y las agrupaciones de Mujeres Campesinas de Puerto Aysén, “Las Maravillas”, Comité Hortofrutícola y la Asociación Gremial de Pequeños Agricultores.

En este encuentro estuvo también el jefe de área de Indap, Sebastián Monsalve y el Concejal Jorge Figueroa. Las inquietudes de las participantes fueron resueltas por las autoridades, dando cuenta también de algunas necesidades y gestiones para continuar dando valor al mundo campesino.

La Senadora, Ximena Ordenes Neira, luego de escuchar atentamente lo planteado por las organizaciones, cree que uno de los espacios que se requiere implementar en Puerto Aysén es una feria hortícola, que reúna a todas las mujeres que se desempeñan en esta esforzada labor del trabajo a la tierra.

“Hay un desafío en Aysén, de que se cuente con una feria hortícola, o sea, están las organizaciones, está la producción y se requiere de un espacio para poder postular a proyectos. Es urgente que cuenten también con consultores, esta es una realidad donde ya conocemos experiencias de esa naturaleza y funciona bien, sobre todo si son consultores permanentes, no solo aquellos que están en un registro, sino que sean parte del staff de los servicios. Con esto la idea es, hacer viable los proyectos, porque los campesinos, los agricultores, hombres y mujeres, están dedicados a su actividad, pero a veces, la brecha es la realización y el diseño de un proyecto, quedando fuera y se pierden oportunidades por no haber estado presente un profesional que oriente su tarea, que visibilice y exprese finalmente un proyecto que pueda ser postulado en materia de políticas públicas. Así es que, la idea es que podamos apoyar en eso”.

Una positiva evaluación de la reunión con la Parlamentaria efectuó la presidenta de la A.G. de Pequeños Agricultores de Puerto Aysén, María Antonieta Ríos. “Muy interesante, ya que nos reunimos las tres asociaciones que están acá que son, Las Maravillas, Las Hortícolas y nosotros. Planteamos las necesidades que tenemos y que cosas podemos mejorar en conjunto, además, tuvimos la presencia del encargado de Indap, él nos orientó y nos ayuda siempre. Tenemos la ayuda de la Senadora, ella se comprometió de ver a nivel central si nos pueden ayudar, ya que, tenemos varias falencias, entre ellas, un consultor que no tenemos en Aysén y nosotros queremos trabajar la lana, por lo menos nuestra A.G. está orientada en eso”.

Por su parte, Mirta Vargas, de la Feria Hortícola de Aysén, agradeció la reunión sostenida con la Senadora Ximena Ordenes, donde existió una amplia disposición al dialogo, resaltó. “Le agradezco a la Senadora que haya propiciado esta instancia para conversar con nosotras las campesinas, sobre nuestras necesidades, sobre todo lo que se viene a futuro, porque el cambio climático nos ha afectado bastante. El tema del agua, que este verano que pasó ya quedamos sin este vital elemento, también algunas plagas que no conocíamos y que ahora hay, todo relacionado con el cambio climático. Además, muchas necesidades con el tema de la lana, dos años que no la podemos vender, por el tema de la pandemia, en fin, muchas necesidades que tenemos como campesinas y que bueno que la Senadora haya dado esta instancia para conversar sobre nuestras necesidades. También la asesoría técnica, los consultores que nosotros conversábamos que se necesitan, que antes hubo y que hoy por falta de financiamiento ya no hay”.

El dialogo y el nexo entre la Senadora Ximena Ordenes y las agrupaciones de Mujeres Campesinas de Puerto Aysén, se mantiene y próximamente se volverán a reunir para abordar nuevas temáticas y reforzar aquellas que han no logrado algún avance.