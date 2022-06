El mercado de las apuestas deportivas comienza a crecer a grandes pasos con la llegada de los casinos en línea y sus promociones. En los últimos años se ha vuelto cotidiano para los chilenos probar la suerte en apuestas deportivas o juegos de azar online.

Los casinos en línea traen consigo excelentes bonificaciones y premios jugosos para los apostadores con mejor suerte. Pero ¿Los casino online chile están siendo legales en el país? Continúa la lectura y descubre cómo se manejan las regulaciones actuales sobre las apuestas y juegos de azar en el territorio chileno.

Fuente: Pixabay

La situación de los casinos en línea en Chile

La industria de los juegos de azar en el país siempre ha sido popular ya que permite generar grandes ingresos de forma sencilla y rápida. A partir del 2005 el mercado comenzó a ser regulado al definir reglas y normativas para los casinos físicos que empezaban a dar vida a lo que hoy en día conocemos.

En la actualidad, los casinos en línea Chile aún no están siendo regulados por la ley del país. Al igual que en gran parte del mundo, el negocio se encuentra en un vacío legal cuyas actividades no son ilegales pero todavía no poseen las reglas establecidas por el gobierno.

El principal organismo responsable de las actividades del sector de juegos de azar es la Superintendencia de Casinos de Juego; ha sido la encargada de mantener el correcto funcionamiento del mercado al dirigir el procesamiento de licencias y legalidad de los casinos presenciales.

Asimismo, el gobierno de Chile está consciente del gran volumen de dinero que se mueve en el juego online. Se estima que la industria del juego online en Chile trabaja con más de 150 millones de dólares, de los cuales un 30% podría ser aprovechado para la recaudación de impuestos en el país.

Finalmente, los jugadores que participan en el juego online tienen permitido apostar en casinos legales que operan con licencias emitidas por países como Malta o Curacao. Existen más de 900 sitios de apuestas en línea que están disponibles para que los chilenos participen sin inconvenientes al contar con los aspectos legales.

Fuente: Pixabay

¿Cuáles son los juegos de casino más populares?

El sector de los juegos de azar cada vez está ganando mayor público alrededor de la población chilena al garantizar excelentes ganancias junto a promociones que no te puedes perder. Tendrás la oportunidad de disfrutar de juegos como la ruleta, bingo o póker desde una misma plataforma de forma sencilla.

Los juegos de casinos son muchos, por lo que al momento de participar con dinero real encontrarás gran variedad de ellos; desde diferentes tipos de bingo hasta máquinas tragaperras con múltiples carretes para aumentar las probabilidades de obtener ganancias. Escoge el juego ideal para ti ahora mismo.

Blackjack

Entre los juegos clásicos de casino se encuentra el Blackjack el cual se viene incorporando en las salas de juego desde el siglo XX. En sus inicios fue popular por ofrecer un modo de juego sencillo y fácil de entender, con grandes ganancias en cuestión de minutos si lo sabes jugar bien.

Las reglas del juego son fáciles de comprender, aún así, conseguirás múltiples versiones del juego original así que te recomendamos probar la versión tradicional para evitar confusiones. En pocas palabras, tendrás que ganarle al crupier intentando obtener 21 o esperando que él pase de 21 para asegurar la victoria.

Video Poker

En las salas de casino online de Chile es común jugar al video poker en línea ya que combina las mejores características de las máquinas tragamonedas y el juego de cartas póker. Su sencillo modo de juego, premios por reclamar y rápidas partidas lo vuelven uno de los más interesantes para ganar dinero apostando.

Algunas variaciones del vídeo póker son:

Jacks or Better : Es una de las variaciones más populares en los casinos online al ofrecer un modo de juego fácil de aprender. Sus pagos son de la mano de jotas o mejores.

: Es una de las variaciones más populares en los casinos online al ofrecer un modo de juego fácil de aprender. Sus pagos son de la mano de jotas o mejores. Deuces Wild : Se maneja con las mismas reglas generales que los otros video póker, con la gran diferencia de que el número 2 representa un comodín que puede completar buenas jugadas.

: Se maneja con las mismas reglas generales que los otros video póker, con la gran diferencia de que el número 2 representa un comodín que puede completar buenas jugadas. Aces and Eights: Es parecido al jacks or Better sólo que sus pagos tienden a ser mucho más elevados a la hora de completar la jugada de 4 ases o 4 ochos. Posee un porcentaje de pago completo del 99,78%

A diferencia del póker tradicional, en el vídeo póker jugarás contra una computadora mientras intentas completar la mejor mano posible. Recibirás 5 cartas y podrás conservar las que mejor funcionen para tu próxima jugada; si estás seguro de la efectividad de tu mano, aumenta tu apuesta y multiplica tus ganancias.

Máquinas Tragamonedas

Las máquinas tragamonedas en los casinos en línea de Chile reciben un gran reconocimiento por los apostadores al ser uno de los juegos con más participantes. Las herramientas, recompensas y bonificaciones disponibles al apostar en ellas permiten obtener buenos resultados en poco tiempo.

En caso de que estés interesado en girar los carretes para probar tu suerte te recomendamos apostar en los casinos con mejor reputación ya que suelen regalar hasta 250 giros gratuitos en máquinas tragaperras para nuevos usuarios. Vas a encontrar variedad de temáticas y promociones que no te puedes perder.

¿Qué pasará con los casinos online en Chile?

La legalidad del sector de juegos online continúa en disputa después de las últimas propuestas presentadas a los organismos correspondientes en los años 2012 y 2013. Aún así, los encargados saben bien que es un mercado con mucho potencial.

Las normativas por parte del gobierno todavía no están formalizadas, no obstante, la popularidad y presencia de publicidad de casinos online del extranjero cada vez es más notoria. Desde jugadores profesionales siendo patrocinados por famosas plataformas de apuestas hasta un gran público de apostadores en el país.

De igual modo, la Superintendencia de Casinos de Juegos sigue manteniéndose firme en cuanto a sus reglamentos y regulaciones; garantizando que todas las actividades relacionadas con el sector del juego online sean legales y seguras para los apostadores.