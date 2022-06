Durante la ceremonia el Mandatario destacó que por primera vez en la historia de la casa de estudios una mujer asuma como rectora.

Santiago.- El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, participó en la ceremonia de cambio de mando de la Rectoría de la Universidad de Chile, donde asume Rosa Devés, primera mujer en ejercer dicho cargo.

A continuación la declaración del Mandatario:

Tal como he señalado en otras oportunidades que me ha tocado estar acá, en el contexto del cargo que por estos tiempos habito, también hay un dejo de nostalgia cuando se habla de la Universidad de Chile, para mí.

En esta misma aula, en el salón de honor de la Casa Central, hemos visto pasar parte importante de este casi cuarto de historia del siglo XXI y me da mucha alegría ver que muchos de ustedes, que han sido parte de este proceso, están aquí y siguen estando aquí.

Veo, por cierto, este momento histórico en que, como destacaba nuestra nueva rectora, es un orgullo ser testigos del cambio de mando que genera la primera rectora de la Universidad de Chile, Profesora Rosa Devés. De verdad, un gran, gran honor, que esos cuadros que están colgados empiecen a tener algo más de color, algo más de paridad. Le va a hacer bien a Chile.

Pero también cuando veo al Presidente Lagos que también, si no corríjame si me equivoco, Presidente, secretario general de la Universidad en 1969; cuando veía ahí a lo lejos a Rodrigo Roco, creo haberlo divisado, parte importante de las movilizaciones del 97 que justamente permitieron que tengamos un nuevo estatuto, fueron parte del proceso de democratización tardío, pero que se impulsó desde la organización estudiantil; Francisco Martínez por ahí lo veía, también, que ha sido un permanente apoyo en todas esas causas; para qué decir los dos rectores aquí presentes, don Víctor Pérez, con quien tuvimos el honor de trabajar en mucho tiempo y don Luis Riveros, que cada quien hizo su aporte; y así, bueno, uno podría detenerse largo rato nombrando gente, Faride Zerán, a Jo Piquer y a tantos otros más.

Qué bueno haber visto a Claudio Castro que, entiendo, tuvo que partir, pero y no sé, los ojos me fallan, pero creo que está Emilia, la alcaldesa de Ñuñoa e Irací, la alcaldesa de Santiago, que también demuestran la importancia de la Universidad de Chile en la vinculación con el medio.

No es una universidad encerrada en sí misma y eso cada uno de ustedes, cada miembro de la comunidad universitaria lo representa en sus acciones cotidianas. Lo que se piensa desde la Chile no se piensa para la Chile, se piensa para Chile y eso que puede ser un trabalenguas o una conjunción lógica es tremendamente relevante porque es una universidad que, como hemos dicho, siempre está de cara al país.

Y no me cabe ninguna duda que en este nuevo rectorado, en este nuevo periodo al mando de la Profesora Rosa Devés esto va a seguir volando cada vez más alto, cada vez más alto sin perder de vista, por cierto, el suelo que nos une.

El apoyo que logró concitar la Rectora Devés es un reconocimiento a la transversalidad de sus propuestas, a la permanente búsqueda de consensos, a su amplia trayectoria, por supuesto, y a la experiencia en la gestión de la Universidad.

Y creo, y tengo la más firme convicción, que la Universidad de Chile puede estar orgullosa de tener como rectora a la Profesora Devés, que impulsó una política integradora como el Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa (SIPEE) en esta casa de estudios, que defendió intensamente a la Universidad durante la dictadura, que ha apoyado el desarrollo de la Universidad de Aysén al formar parte de su Consejo Superior, universidad que también cuenta con una rectora, con una mujer rectora, al igual que la UMCE, si no me equivoco.

Y que, además, sé que ha tenido una preocupación permanente por cómo la Universidad de Chile retoma el liderazgo, pero que no con un afán de solamente de retomar el liderazgo, sino de cómo aportar a Chile desde la educación. Me tocó verla en otros tiempos en ese difícil debate que se dio adentro respecto de la Facultad de Educación. Y ahí hay algo que sigue no estando resuelto, tenemos un déficit gigante y la Chile no puede estar al margen de eso. La Chile no puede estar al margen de eso.

Hoy día, desgraciadamente, tenemos no sólo falta de profesores en muchos ámbitos, sino que también tenemos estudiantes que hemos perdido, que no están en el colegio y el destino de esos estudiantes si es que no somos capaces de recuperarlos, no es el más promisorio. Ahí tenemos que todos y, desde nuestro Gobierno, lo conversábamos justamente hoy día con la Ministra de Desarrollo Social, va a ser una de nuestras principales prioridades.

Creo que es tremendamente importante todo lo que aquí está pasando y la conjunción o la síntesis de diferentes nombres y personas que están hoy día en esta sala -insisto, no alcanzo a identificar por mi ceguera, esto ya no me sirve, pero si me lo saco no veo absolutamente nada y si me lo pongo no alcanzo a ver-, creo haber visto al Profesor Ruiz Tagle, que también un tremendo aporte desde la Facultad de Derecho.

Es importante porque nos ha costado tanto como país, y nos sigue costando a veces, entender que las mujeres pueden ejercer cargos de poder y hacerlo muy bien. Y nos ha costado incluso dentro de la Chile, en la Chile también ha sido una lucha liderada por justamente las mujeres de la Universidad. Si mal no recuerdo, Carmen Andrade debió haber jugado un rol, bueno, pero hay muchísimas otras mujeres, que Ximena Valencia, que han estado trabajando en los temas de equidad de género y de tener una perspectiva transversal.

Me acuerdo que, en algún momento, por un descuido, se colgaron lienzos de las carreras a las que se supone debían postular las mujeres y las carreras a las que se supone debían postular los hombres.

Eso ya nunca más, porque las mujeres pueden estar en todas partes, como lo han demostrado en nuestro Gobierno con nuestra primera Ministra del Interior, Izkia Siches; nuestra Ministra de Defensa, Maya Fernández; Marcela Ríos, nuestra Ministra de Justicia.

Y eso llega a todas partes y hoy día llega a la Rectoría de la Chile, quizás una de las instituciones republicanas que todavía faltaba. Y creo, de verdad, que es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos.

Y, sobre todo, y qué bueno que la rectora lo haya mencionado, el movimiento feminista, el Mayo Feminista del 2018, pero que, a su vez, toma la historia de las sufragistas de comienzos del Siglo XX, pero también agarra al MEMCH en esa historia, también, tremenda de las organizaciones feministas de las mujeres con Elena Caffarena y tantas otras o Julieta Kirkwood, después, en contra la dictadura.

Entonces, creo que el que estés aquí, por cierto, por los méritos, pero también por una historia de muchas mujeres y eso vale la pena relevarlo.

Igualmente, quiero reconocer el trabajo del Rector Vivaldi durante dos periodos que han significado un crecimiento significativo y de nuevos desafíos para la Universidad de Chile.

A mí me tocó ver cómo creció la Universidad con el Rector Víctor Pérez, que fue con quien más compartimos en mi época de estudiante y me acuerdo el orgullo que sentía y muy bien puesto respecto a las nuevas facultades que se iban creando, cómo mejorábamos en infraestructura, cómo, finalmente, de a poco, algo se le lograba doblar la mano al Gobierno para que entendiera que era necesario un nuevo trato con las universidades estatales, aunque no es lo que nos gustaría.

Y, por lo tanto, lo que yo también he ido aprendiendo en el espacio que me toca estar es que siempre construimos sobre lo que construyeron quienes estuvieron antes que nosotros.

Y, por eso, el que hoy día podamos hablar de la creación de la Facultad de Gobierno y de la Facultad de Comunicación e Imagen. ¡Cuánto costó lo de la Facultad de Gobierno! ¡cuántos periplos! ¡cuántas generaciones de estudiantes que estuvieron permanentemente dando la pelea por aquello! y que hoy día sea una realidad. El proyecto del Colegio Experimental en el Parque Caren que va a ser una tremenda posibilidad, el polo de cultura y políticas públicas que se está construyendo en Vicuña Mackenna 20 son buenas noticias para la Universidad de Chile, pero la gracia y lo bonito es que las buenas noticias para la Universidad de Chile son buenas noticias para Chile y por eso estamos orgullosos. Y eso es algo que, en las universidades estatales, tenemos que seguir potenciando con muchas fuerzas.

Por eso, yo, desde este palco recalco algo que conversáramos en la inauguración del año académico, el Estado debe tener una nueva relación con las universidades del Estado y eso no significa quitar lo que ya hay a otras universidades. Yo sé que hay rectores de universidades privadas del sector oriente de Santiago que a veces se enojan cuando uno dice estas cosas, pero acá nosotros vamos a defender que el Estado no sólo tiene el derecho, sino el deber de tener un trato prioritario con sus universidades, con las universidades del Estado.

Y esto es posible también porque las obras o lo que entrega la Chile no es solamente infraestructura, en conjunto con otras universidades, algunas universidades con las que, a veces, hay roces, pero que, también, cuando trabajamos en sinergia, funciona bien.

En el momento más difícil de las movilizaciones sociales que sacudieron Chile durante los últimos años, desde las universidades, desde la Universidad de Chile se levantó el proyecto Tenemos que Hablar de Chile y nos hicieron conversar, sacándonos todos nuestros prejuicios, a mucha gente que no estaba dialogando y cuyas conclusiones yo creo que fueron bien importantes y que hay que volver a leerlas, una y otra vez. Ese tipo de iniciativas que realiza la Universidad son tremendamente valiosas.

Y, por eso, es realmente un orgullo para Chile ver que esta Universidad tiene una vocación tan marcada por el servicio al país y a su gente. Y ese, por cierto, fue uno de los elementos de la campaña de la Profesora Devés. Me imagino que eran bastante transversales porque acá en la Chile, en estas cosas, siempre se actúa con colaboración.

Y en ese compromiso público nos vamos a seguir encontrando rectora, nos vamos a seguir encontrando una y otra vez. Quiero que sepan que cuentan con este Gobierno para estas tareas porque este es un Gobierno que, como dije antes, quiere fortalecer su vínculo con sus universidades, las universidades del Estado de Chile.

Y en esto, una muestra muy clara, hicimos el anuncio en la inauguración del año académico, pero hoy día puedo decir con alegría y porque lo hemos ido conversando y hemos estado afinando detalles, pero se ve que avanza, que el proyecto de ley para incluir al Hospital José Joaquín Aguirre, “J”, en la red pública de salud como centro de referencia de alta complejidad, que, además, tendrá una ocupación territorial en la Región Metropolitana Norte, manteniendo, por cierto, las características propias del hospital docente, además del respeto que se merece en su condición de hospital universitario y, por lo tanto, el respeto a la autonomía universitaria, va avanzando a pie firme. Y nos la vamos a jugar para que esto esté lo antes posible y podamos, todos juntos, alegrarnos de esta noticia que tiene un impacto muy concreto, para bien, en la formación de profesionales, pero, también, en atender a quienes más lo necesitan.

Rectora, estamos al frente. A mí, a veces, no me dejan venirme caminando, voy a intentar burlar la seguridad y espero poder venir a verla de vez en cuando porque sé que muchos de los problemas acuciosos que tenemos en nuestro país tienen que tener un diálogo con espacios como este.

Así que, en estos meses de mandato, esta es la segunda vez que vengo a la Chile, ahora como patrono, cosa que es un tremendo honor para mí. Y esta Casa Central es también la casa de las y los chilenos, como ha quedado en evidencia tantas veces en 1931 o en el funeral de Gabriela Mistral o cuando cayó Federici o en tantos otros momentos históricos que ha dado la Universidad. Por lo que, como le decía, espero cruzar la Alameda a menudo para encontrarnos en la colaboración por el desarrollo de un país más justo, más digno para todos y todas.

Muchísimas gracias y felicitaciones.