El Mandatario realizó el anuncio junto a la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro.

Camarones.- En Caleta Camarones, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, junto a la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, encabezó la entrega oficial de tres inmuebles fiscales a la Municipalidad de Camarones, representada por su alcalde, Cristian Zavala.

Son tres terrenos que fueron solicitados por el Municipio bajo la modalidad de concesión gratuita de corto plazo (5 años). Así, se podrá ejecutar el mismo número de proyectos: “Mirador Arqueológico de la Cultura Chinchorro”; “Protección al Patrimonio de la Humanidad Camarones 15, localidad de Caleta Camarones”; y un proyecto de ampliación y mejoramiento sanitario del Cementerio del Poblado de Camarones.

A continuación las declaraciones del Presidente de la República, Gabriel Boric Font:

Muchísimas gracias a todas y a todos por permitirnos estar acá.

Es difícil contemplar 7.000 años de historia que, como nos contaban recién, se expresan a través de la muerte y esa muerte que hoy día la vemos reverberar en esta zona tan recóndita del territorio es, para mí en representación del Estado, tremendamente emocionante.

Que ustedes estén acá, que ustedes hagan patria acá, que ustedes hagan patria en esta comuna rural, en esta comuna aislada, en todos los poblados de la comuna de Camarones en donde faltan cuestiones tan básicas como el agua, la luz, el alcantarillado, nos tiene que emocionar a todo Chile.

Hoy día acá está la prensa, está la prensa nacional, que a través de la prensa los chilenos y chilenas puedan conocer este patrimonio de la humanidad. Lo que estamos haciendo acá no es solamente la firma o el traspaso de propiedad, es reconocer que habitamos en algo que es patrimonio común y que, por lo tanto, debemos protegerlo.

Por lo tanto, la resolución que acaba de firmar la Ministra Javiera Toro de Bienes Nacionales, de pasar al patrimonio fiscal parte importante de este sector que va a permitir que aquí se realice inversión pública, es un gesto mínimo de dignidad.

Nosotros llegamos al Gobierno con un mandato de cambio y transformación, empujados por la palabra “dignidad” que levantó el pueblo de Chile.

Y en pequeños hitos como éste son continuidad de, como bien decía la Ministra, luchas que nos anteceden, 40 años decía el alcalde, 40 años peleando por esto. Nos decían también las presidentas de las juntas de vecinos, nos decía la gente que ha habitado este territorio y lo ha ocupado durante tanto tiempo es realmente significativo.

A partir de esta resolución se van a poder empujar proyectos como tener un APR, un Servicio de Agua Potable Rural, que cuesta 280 millones de pesos y que nos parece, como Estado, que son los mínimos comunes que debiéramos garantizarles a todo nuestro pueblo y que va a permitir, también, que lugares como éste crezcan en armonía con el medio ambiente, en armonía con la historia que los rodea.

Vamos, además, a hacernos cargo, y esto es parte del compromiso que asumimos como Gobierno al estar acá, de cumplir con todas las recomendaciones de la UNESCO. Si la UNESCO ha declarado este sitio como patrimonio de la humanidad toda, tenemos que estar a la altura de esa declaración y eso significa que invirtamos en la comuna.

Por eso, lo que ha hecho el Gobernador, en conjunto con el Alcalde, es tremendamente importante. Y le encargo a nuestro Delegado, que es mis ojos aquí en la región, que se encargue de que esto se materialice, que los proyectos en conjunto con la universidad estatal de Arica, con la Universidad de Tarapacá se hagan carne. No nos demoremos, no nos entrampemos en burocracias que, muchas veces, terminan frenando estos proyectos.

Acá hay una decisión y una voluntad de todos los sectores. Me gusta mucho que sea transversal, además. Acá están los Diputados, está Vlado, está el Senador Insulza, está el Diputado Lee; no me cabe ninguna duda que van a estar permanentemente recordándonos esto, que sean una pulga en el oído en el buen sentido porque, efectivamente, a veces, el centro se transforma en una suerte de hoyo negro.

Yo, afortunadamente, y lo digo con mucho orgullo, soy de la Región de Magallanes, de otra zona extrema y, por eso, cuando me pierdo en los laberintos de La Moneda me acuerdo que no pertenezco a ese lugar, que solamente lo habito temporalmente y que nuestros ojos tienen que estar a lo largo y ancho de todo el territorio.

Poder mirarlos a ustedes, a pobladores, a vecinas y vecinas de la comuna de Camarones a los ojos y decirles que vamos a invertir públicamente en la comuna para que puedan tener servicios básicos, derechos y dignidad es un compromiso que hoy día asumimos con mucho orgullo y les agradezco muchísimo que nos permitan ser parte y continuidad de estos 7.000 años de historia.

Muchísimas gracias.