Ad portas de la celebración del Día del Niño es que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), Ricardo Mewes; la jefa de Fiscalización de la Aduana Metropolitana, María José Rodríguez y el jefe Nacional de Delitos Económicos y Medio Ambiente de la PDI, Prefecto Inspector Leonel Fuentes, realizaron en conjunto un llamado a los consumidores a comprar en el comercio formal para la celebración del Día del Niño y de la Niña y así, junto con cuidar su salud y la de su familia, asegurar la garantía de los productos y también su procedencia.

En la instancia, el presidente de la CNC, Ricardo Mewes, recalcó que “nuestro llamado es a comprar en el comercio establecido, ya que al adquirir productos en el comercio formal podemos exigir nuestros derechos como consumidores, junto con tener una experiencia de compra segura que cumple con las normas sanitarias donde se entrega garantía y respaldo de la compra”.

Mewes agregó que “cuando se compra en el comercio informal se está financiando a las mafias que proveen al comercio ambulante que se instala en la calle como el último eslabón de la cadena de distribución. Además, se están comprando productos sin saber su procedencia, fomentando con ello la vulnerabilidad laboral, ya que no se está ayudando a los comerciantes informales, sino que se está potenciando a las bandas organizadas que lucran con ellos”.

El dirigente gremial agregó que, según estadísticas de la CNC, se estima que las personas gastarán en promedio 12.000 en el comercio para esta celebración. Los productos que más se venden en esta época son los autos, las muñecas y las figuras de acción. Finalmente señaló que se espera que las ventas estén por debajo del año pasado, pero por sobre lo reportado el 2019, debido a la inflación y al menor poder adquisitivo de las personas.

Por su parte, el jefe Nacional de Delitos Económicos y Medio Ambiente de la PDI, Prefecto Inspector Leonel Fuentes, señaló que “la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual, de la PDI, al efectuar un trabajo de análisis criminal e inteligencia policial logra identificar a los infractores de la Ley de Propiedad Intelectual e Industrial lo que permite, en definitiva, incautar las especies infractoras, es decir, productos falsificados y/o piratas, protegiendo con esto a la ciudadanía para que de esta forma compren productos originales, minimizando el riesgo de adquirir productos deficientes o de mala calidad”.

Mientras, la jefa de Fiscalización de la Aduana Metropolitana, María José Rodríguez, señaló que “en lo que ha corrido del 2022 como Servicio hemos incautado más de 7 millones de productos falsificados. Los juguetes son, por una distancia considerable, los productos que más incautamos en esta área. Es una materia especialmente sensible tratándose de la fecha que se acerca el fin de semana”. Agregando que “el llamado a los padres y a las familias es a comprar en el comercio establecido y no adquirir falsificaciones de juguetes por el potencial riesgo para los niños: no hay certeza de su calidad y pueden contener productos nocivos para la salud, piezas pequeñas, o en el peor de los casos, inflamables.”

Durante la actividad, ambas instituciones mostraron diversos productos incautados en el comercio informal, en su mayoría juguetes que serían comercializado durante este día, cuya procedencia y posibles daños en la salud se desconocen.

Cifras de Aduanas

La cantidad de productos falsificados incautados el primer semestre llegó a los 7.311.119, un 180% más que en el mismo periodo del año anterior. En términos de evasión, el monto llega a los USD$ 28.018.412

Cifras de incautaciones por tipo de artículo:

Juguetes: 458.938 unidades (40%más que el año anterior) US$3.110.511.

Calzado: 190.625 unidades, US$4.903.119

Accesorios para celulares: US$ 126.587, US$ 1.487.819

Ropa: 109.497 unidades, US$1.534.288

Cosméticos: 68.016 unidades, US$4.743.697 (3.819% más que el año anterior)

Las marcas más afectadas son Disney, Marvel, BTS 21, Snoopy, Lucas Film, Hello Kitty, entre otras.

Recomendaciones

Hacemos un llamado a los consumidores a comprar en el comercio establecido para:

– Apoyar a las pequeñas y medianas empresas que pagan impuestos, dan trabajo y aportan en el desarrollo del país.

– Poder exigir nuestros derechos como consumidor.

– Recordemos que desde este 24 de marzo entró en vigencia la reforma a la Ley del Consumidor que amplía el plazo de garantía legal de los productos, pasando de tres a seis meses, en que las personas podrán exigir el cambio del producto que salió defectuoso, la devolución del dinero pagado o la reparación.

– Tener una experiencia de compra segura que cumple con las normas sanitarias y, además, tener garantía y respaldo de la compra.

Cuando compras en el comercio informal:

Estás comprando productos sin saber su procedencia

Estás fomentando la vulnerabilidad laboral

No estás ayudando a los comerciantes informales, sino que estás potenciando a las bandas organizadas que lucran con ellos.

Beneficios del consumidor al comprar en el comercio establecido: