Una jornada histórica se vivió este viernes en el Servicio Nacional de Aduanas, al asumir Alejandra Arriaza Loeb como la primera Directora Nacional de la institución, luego de haber accedido al cargo a través de un concurso realizado por el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) del Servicio Civil, donde hubo 135 postulantes.

La primera jornada de trabajo e instalación de la Directora estuvo marcada por el saludo a todas y todos los funcionarios de Aduanas a través de una emocionante videoconferencia donde ella dio su saludo y también recibió el cariño de las funcionarias y los funcionarios desde Arica a Punta Arenas, además de un recorrido por algunas de las oficinas del Servicio en Valparaíso.

“En este Servicio me formé en lo profesional, por lo tanto vuelvo con ese cariño, con ese abrazo, con la alegría de tener la certeza que vamos a trabajar por un desafío que, claro que es personal, pero que espero convencerlos de que también sea su desafío: hacer que nuestro Servicio sea siempre mejor, que no retroceda, que avance en los temas que tenemos que poner por delante en la agenda”, explicó en sus primeras palabras como Directora Nacional de Aduanas.

Agregó que “las personas son primero, que todos los cambios que tengamos que hacer son con las y los funcionarios, vamos a trabajar arduamente. Los tiempos vienen muy rápidos y se espera mucho de nosotros, por eso mi desafío en particular es que trabajemos en conjunto, que me acompañen en esta tarea, que le pongan el cariño que le ponen cada día y que tengan también alegría… lo estamos haciendo porque nuestro país lo necesita y tenemos que ser la Aduana que Chile requiere para el desarrollo y para lo que viene. Expectativas hay muchas, yo quiero cumplir con ellas, pero no sola, sino que con ustedes, que son mi gran equipo”.

Alejandra Arriaza destacó que “sé que es un símbolo que sea la primera mujer en este cargo desde que la Aduana es Aduana, o sea desde la Real Casa de Aduanas cuando se cobra el primer impuesto aduanero. Eso es verdad, es un símbolo y para mí es un orgullo, pero también es un logro conseguido en un mundo donde ha costado poner el género sobre otras decisiones… Yo no vengo a marcar ese hito solamente, porque ahora viene el trabajo hacia adelante y creo que no es necesario demostrar. Yo ya estoy en este cargo y soy la nueva directora y espero que pronto no tengamos que hablar de enfoque de género, porque no va a ser necesario, solamente se va a dar en el día a día, y esa es también las esperanza que traigo”.

Oriunda de Valparaíso e Ingeniera Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y Magister en Gerencia Pública, la nueva Directora llegó al servicio en 1998 como profesional del Departamento de Estudios, asumiendo diversos desafíos profesionales que le permitieron ir ascendiendo dentro de la institución.

En el 2001 es nombrada como Jefa del Departamento de Estudios, donde fue profundizando su conocimiento de Aduanas y vinculándose periódicamente con las Direcciones Regionales y Administraciones a lo largo de todo Chile.

Posteriormente, en el año 2006, es designada como Directora de la Aduana Regional Metropolitana, consolidando de esta forma una carrera funcionaria que la lleva a asumir el liderazgo de unas de las Aduanas más importantes del país. Luego de desarrollar esta importante gestión, fue nombrada como Subdirectora Técnica de Aduanas en el año 2011.

Tras el proceso de concurso de Alta Dirección Pública se envió la nómina con candidatos elegibles desde donde el Presidente Gabriel Boric determinó nombrar a Alejandra Arriaza como la nueva y primera Directora Nacional de Aduanas, decisión que además se enmarca en la política del Gobierno de tender a la paridad de género en la elección de los cargos públicos.