El Consejo Directivo del Servicio Electoral, Servel, se reunió este lunes con el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto (PPD), junto a miembros de la Mesa, jefes de bancada y parlamentarios con el objetivo de conversar sobre los preparativos para el Plebiscito Constitucional y manifestar la preocupación por los cuestionamientos a Servel realizados por algunos parlamentarios.

La instancia, en la que participaron el Presidente de Servel, Andrés Tagle, y los consejeros Alfredo Joignant, María Cristina Escudero, Pamela Figueroa y David Huina, contó con la presencia de representantes de todas las bancadas, a excepción del Partido Republicano (por problemas de agenda).

Las acusaciones de un posible fraude que han sido ampliamente difundidas en redes sociales toman como base la aparición de personas fallecidas en el padrón electoral, o personas que debieran estar inhabilitadas por condenas a penas aflictivas, que siguen figurando como habilitadas. Ambas situaciones se explican porque el Registro Civil o el Poder Judicial no habrían informado en tiempo y forma a Servel.

Servel ha sido cuidadoso en no eliminar electores sobre suposiciones como la avanzada edad, bajo el riesgo de dejar sin derecho voto a alguien que si lo tiene. Además, el procedimiento de votación tiene los resguardos suficientes para identificar a los electores e impedir suplantaciones en el voto, ya sea de fallecidos o de no fallecidos. No han existido denuncias por suplantación de electores en el pasado.

El Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, valoró la labor del Servel. “El Servicio Electoral, la institucionalidad electoral en nuestro país, se caracteriza por funcionar de manera correcta, transparente, responsable y dando garantía a todas y todos. Eso no ha cambiado ni va a cambiar y creo que es necesario hoy día dar una señal transversal de apoyo institucional al Servel para la tranquilidad de todos los chilenos y chilenas”, afirmó.

“Cuando se pone en cuestionamiento la institucionalidad electoral, cuando se intenta plantar dudas respecto de su funcionamiento, respecto de su transparencia y de los resultados, finalmente lo que se hace es poner en riesgo el sostén de la democracia de nuestro país y eso no lo vamos a permitir y no lo vamos a tolerar”, puntualizó Soto.

El presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, agradeció las muestras de apoyo al Servel que se han recibido de forma transversal, así como también a los medios de comunicación, que no han hecho eco de las noticias falsas. Asimismo, reforzó el compromiso de la institucionalidad con hacer un proceso electoral “limpio, en paz, tranquilo, correcto y confiable para todos los electores, donde el voto de cada uno se va a expresar en el secreto de la cámara secreta y va a manifestar su voluntad democrática, que se va a respetar tal como corresponde y se ha hecho desde 1988 en adelante”.

“Hacemos un llamado a votar con tranquilidad. Un llamado a los vocales de respetar los derechos de los electores y de los apoderados. Un llamado también a los apoderados a respetar los derechos de los vocales y a todos juntos de trabajar para que se exprese la voluntad popular como corresponde”, indicó Tagle.