Previo al encuentro el Mandatario sostuvo una converdación con la CEO del Council of the Americas, Susan Segal.

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, sostuvo una reunión privada de trabajo con cerca de 30 empresarios y empresarias que representan a las empresas del Council of the Américas.

En la reunión, también participó el ministro de Hacienda, Mario Marcel; el Embajador de Chile en EE.UU., Juan Gabriel Valdés y el Embajador de Chile ante la OCDE, Francisco Saffie.

Previo al encuentro, el Jefe de Estado sostuvo una conversación con Susan Segal, CEO del Council of the Americas, para posteriormente pasar al Salón México, donde tuvo lugar el evento principal.

El Council of Americas es la principal organización internacional de negocios, cuyos miembros comparten un compromiso común con el desarrollo económico y social, el libre mercado, el apego a la ley, y la democracia a lo largo del occidente.

Los miembros del Council son compañías líderes a nivel internacional, que representan un amplio espectro de compañías de rubros como bancos y financieras, servicios de consultoría, productos para consumidores, energía y minería, manufactura, medios de comunicación, tecnología y transporte.