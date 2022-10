Después de un largo proceso y con la plena intención de fortalecer la capacidad de gestión organizacional incorporando en todas las áreas la perspectiva de género, el proyecto entra en la última etapa de ejecución.

Chiloe.- El proyecto financiado por el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala o INDESPA, denominado “Ejecución de un programa de actividades que propenden al fortalecimiento organizacional que incluye enfoque de género, el que permitirá ejercer una gestión más integral e inclusiva de la federación de sindicatos trabajadores, pescadores artesanales demersales, buzo, ayudante de buzo, algueros cultivadores, mariscadores, acuicultores y gente de mar de la provincia de Chiloé, Federación Fuerza Chiloé” entra a su etapa final después de haber realizado para cada uno de los sindicatos asociados, talleres bajo la modalidad de videoconferencia con la participación de un gran número de asociados, entregando entrenamiento con contenidos que permitirán mejorar las habilidades blandas relacionadas con liderazgo en tiempos de cambio, trabajo en equipo y enfoque de género, con objeto de generar de forma paulatina un cambio de paradigma y la necesidad de incorporar nuevas habilidades, enfocando la atención en coordinación efectiva, confianza, compromiso y reconocer el valor de la colaboración entre otros temas de interés.

Los talleres ejecutados en los sectores rurales de Hueihue, La Mecura, Llingua, Quicaví y el más alejado correspondiente a Islas Butachauques tuvieron la colaboración además de facilitadores en terreno para obtener la interacción suficiente y lograr los resultados propuestos, siendo inédito en esta iniciativa la modalidad remota gracias a la adquisición de equipos computacionales, audiovisuales y de conectividad, entregados a cada organización y la respuesta de los beneficiarios.

Luis Infante, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales Fuerza Chiloé, se refirió al Proyecto: “Para nosotros es bastante importante por dos razones; una por la comunicación, que a través de la pandemia que no ha sido la mejor y hemos tenido que utilizar otros medios como Zoom, internet y comunicarnos vía teléfono. La gente nuestra no estaba acostumbrada a usas esas cosas, como por ejemplo las videollamadas, porque el dominio del internet es demasiado básico. Por lo que el proyecto nos ayudó a mejorar eso. Y lo otro es el tema de la paridad de género ya que es importantísimo que la mujer esté participando. Nosotros hemos incentivado eso, a nivel de dirigencias, aunque cuesta mucho porque en Chiloé todavía no están acostumbrados a la inclusión femenina. Nosotros seguimos adelante con toda la tecnología que se viene y con la participación de la mujer, que es un paso vital para el desarrollo de las organizaciones nuestras”.

Por otra parte, Delia Fuentealba, presidenta del sindicato de pescadores Rio Hueihue, comentó: “El proyecto fue super bueno porque aprendimos a conectarnos a través de internet, a compartir y trabajar más con los hombres, porque todavía existen personas machistas en nuestra actividad. Nos enseñaron a ser líderes en el tema de los sindicatos, que tenemos que entender a nuestros socios, ayudarnos entre todos y la importancia de trabajar en común.”

Este proyecto ha sido considerado como la primera etapa del proceso de fortalecimiento organizacional de esta federación de pescadores artesanales, ya que a parte de los objetivos y resultados logrados, tiene un beneficio adicional, producto de que con equipos humanos comprometidos y con formación continua, más la implementación tecnológica entregada, esta organización de carácter provincial tiene la opción real de diversificar desde lo gremial a lo productivo derivando por ejemplo hacia el turismo de intereses especiales o turismo de experiencias, rescatando las actividades diarias de la pesca artesanal y convirtiéndolas en productos turísticos de interés, como lo son la gastronomía, pesca recreativa de mar y recolección de especies, entre otras, complementado con giras que permitan transferir tecnologías y enriquecer los valores turísticos de los territorios.

En este ámbito, se ha firmado un convenio marco de colaboración con la empresa de turismo Patagonia Austral Spa (www.patagoniaaustral.cl), con vasta experiencia en operaciones turísticas con inclusión de género en la región, para buscar recursos y en conjunto realizar un trabajo de largo plazo con las comunidades involucradas desarrollando y consolidando productos turísticos desde la pesca artesanal. Este convenio tendrá como apoyo técnico en materias de pesca y acuicultura a la empresa ejecutora de este proyecto Servicios Especializados de Pesca y Acuicultura Innovamar Spa. (@innovamarspa)

Por último, hay que destacar que, en este proceso ha participado un equipo multidisciplinario de profesionales de las áreas de la comunicación social, sicólogos, de la pesca y la informática, lo que permitió cumplir a cabalidad con las actividades propuestas y alcanzar con creces los resultados esperados.