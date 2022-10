¿Eres un habitual de los casinos en línea? De seguro te interesará conocer las cinco curiosidades que hemos recopilado para ti. Descubre aquí el perfil demográfico de los jugadores chilenos, el motivo por el cual tus partidas en el casino son justas y mucho más. ¡Sigue leyendo!

Cosa de hombres (por el momento)

Diversos estudios que analizan el perfil demográfico de los jugadores señalan que el juego (físico y online) es cosa de hombres. Un informe publicado en el año 2015 indica que el 84 % de los clientes de casinos virtuales son hombres. No obstante, hay que tener en cuenta que esta cifra se está equilibrando de forma paulatina con el paso del tiempo. Por fortuna, vivimos en un mundo cada vez más igualitario.

El grueso de jugadores presenta una edad comprendida entre los 26 y 35 años, por lo que la audiencia actual es bastante joven. Por otro lado, un informe publicado por la Superintendencia de Casinos de Juego indica que el gasto promedio por visita en los casinos chilenos asciende a $ 61 153, el equivalente a US $ 87. Sin duda, la industria del juego de azar en línea mueve grandes cantidades de dinero cada año, suponiendo una gran fuente de recaudación para el país.

¿Cuál es el juego más valorado?

Los mejores casinos recopilados en Time2play lo saben: el juego más valorado por los usuarios es la tragamonedas. Por este motivo, los catálogos de los principales casinos del país ofrecen cientos, sino miles, de slots entre las que elegir. Los slots virtuales son la principal fuente de ingresos de los portales de juegos de azar. Esto no es de extrañar si tenemos en cuenta que se trata de un juego que es tan sencillo de entender como entretenido. Existen tragamonedas de todas las temáticas que te puedas imaginar. Desde las tradicionales hasta las basadas en videojuegos y series televisivas. Algunas ofrecen premios de lo más atractivos, especialmente aquellas con jackpot o pozo progresivo.

El RNG es tu mejor amigo

Si sueles jugar en el casino, debes saber que tu fortuna está en las manos del RNG. Se trata de un generador de números aleatorios, en inglés Random Number Generator. Este generador, basado en complejos algoritmos, garantiza que todas tus jugadas en el casino sean aleatorias. De este modo, tus probabilidades de ganar y perder son las mismas que las que tendrías en un casino tradicional. Gracias al RNG, la experiencia del usuario en el casino es justa.

Un error habitual es confundir las siglas RNG con RTP. Estas últimas hacen referencia al retorno teórico al jugador, y señalan el monto de dinero que puedes recuperar tras jugar a largo plazo. Suele expresarse en forma de porcentaje.

Existen jugadores de casino profesionales

Si bien la mayoría de usuarios de los casinos en línea juegan de forma ocasional y por divertimento, unos pocos van más allá y se especializan. Lo más habitual es encontrar jugadores profesionalizados en póquer, si bien también los hay centrados en competir por vencer en la ruleta o incluso jugando a las tragamonedas. Ser un jugador profesional de casino es posible. Sin embargo, es una carrera difícil de lograr y mantener. Si quieres profesionalizar tu hobby, deberás entrenar tu mentalidad de negocio y ser disciplinado, fijando un calendario de torneos. Sin duda, es un ámbito laboral destinado a tan solo unos pocos.

Es posible jugar gratis

La mayoría de casinos en línea permiten jugar a sus slots de forma gratuita. ¿Cómo es eso posible? Sencillo: los proveedores de slots más populares habilitan versiones de demostración. Ello supone una forma fantástica de disfrutar sin poner en riesgo tu capital. Asimismo, te permiten probar una slot antes de decidir jugar con dinero, de manera que sabes si es de tu agrado (o no) de antemano. Esto te beneficia a ti como consumidor y al proveedor de software. La razón es bien sencilla: habilitar versiones de demostración es una manera muy conveniente de hacer publicidad sin grandes costos. Debes tener en consideración que, si juegas gratis, no podrás optar a premios en forma de dinero real. No obstante, te la pasarás en grande.

Esperamos que estas curiosidades te hayan resultado interesantes y que hayas aprendido algo nuevo gracias a este artículo. Lo cierto es que el casino online es una forma de diversión cada vez más popular y generalizada entre la sociedad. Durante los últimos años se han dado grandes innovaciones, como la llegada de la realidad virtual (VR) y las criptomonedas. Por nuestra parte, solo nos queda desearte suerte en el juego, y aconsejarte que te diviertas con responsabilidad.