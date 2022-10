El Ministerio de Educación extendió el plazo para revisar los resultados del periodo principal de postulación para la Admisión Escolar 2023 hasta el miércoles 2 de noviembre.

Santiago.- El Ministerio de Educación informó este viernes que extenderá el plazo para revisar los resultados del periodo principal de postulación para la Admisión Escolar del año académico 2023 hasta el miércoles 2 de noviembre a las 11:00:00 horas. Hasta esa fecha, las y los apoderados podrán revisar estos resultados a través de la plataforma web www.sistemadeadmisionescolar.cl ingresando con las credenciales de usuario creadas al momento de postular.

¿Cómo se pueden revisar los resultados?

1. Ingresar a la plataforma web www.sistemadeadmisionescolar.cl con las credenciales de usuario (RUN o IPA) creadas al momento de postular.

2. Hacer clic en ‘’VER RESULTADO’’.

3. Hacer clic en ‘’Ver detalle de resultado’’ y verificar la información.

4. Ingresar una respuesta: aceptar o rechazar la asignación.

5. Descargar el comprobante.

Importante: se podrá modificar la respuesta las veces que quieran hasta el miércoles 2 de noviembre a las 11:00:00 horas.

¿Qué deben hacer las familias una vez conocidos los resultados?

1. Aceptar la asignación: aceptar el establecimiento educacional asignado. Para hacer efectiva la matrícula, el apoderado deberá ir presencialmente desde el 14 al 27 de diciembre a la escuela o liceo para realizar este proceso.

2. Aceptar con listas de espera: si el estudiante es asignado a un establecimiento distinto al de su primera preferencia, el apoderado puede elegir la opción ‘’Aceptar con listas de espera”, que le permitirá aceptar la escuela o liceo que fue asignado, pero con la posibilidad de participar en la lista de espera de los establecimientos de mayor preferencia en caso de que se genere una nueva vacante en algunos de ellos. Entre el 9 y el 10 de noviembre estarán estos resultados.

3. Rechazar: rechaza el establecimiento educacional al que fue asignado, teniendo la opción de postular en el periodo complementario.

Es importante señalar que, si el apoderado no realiza ninguna acción en la plataforma web hasta el miércoles 2 de noviembre (11:00:00 horas), se entiende que ‘’acepta’’ su asignación.

En el caso de “sin asignación”, el estudiante no quedó asignado en ninguna de sus preferencias, por lo que participa automáticamente en lista de espera.

Periodo complementario de postulación

Para el próximo periodo de inscripción, extendido a quienes no hayan alcanzado a postular en los plazos anteriores como también para los que rechazaron su asignación, podrán participar del periodo complementario de postulación que estará disponible desde el 22 al 29 de noviembre de 2022. Este proceso, al igual que la primera etapa, se debe realizar a través de la plataforma web www.sistemadeadmisionescolar.cl.