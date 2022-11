Durante su visita a la región el Mandatario se reunió con diferentes actores en las comunas de Temuco, Angol, Lonquimay y Villarrica.

Araucanía.- El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, concluyó su visita a la región de La Araucanía en la comuna de Villarrica, tras reunirse con las y los alcaldes de la Provincia de Cautín y parlamentarios de la zona.

Al finalizar la reunión, el Mandatario mencionó que “hoy día me toca a mí, como Jefe de Estado, hablarles a ustedes, a los habitantes de La Araucanía, pero también a todo Chile. Y hoy, como Jefe de Estado y de Gobierno, vengo a hacerles una invitación: Invito a todos los actores de la región a que conformemos una Comisión por la Paz y el Entendimiento. Pero ojo, esta no es una comisión para hacer un diagnóstico, ya se han hecho suficientes”.

Además, agregó que la comisión permitirá tomar las recomendaciones que los organismos nacionales e internacionales han hecho para buscar una solución al conflicto de la región, y esta tendrá “una agenda abierta, donde todos podrán plantear sus puntos de vista, pero con un mandato muy específico: determinar con claridad la demanda de tierras de las comunidades mapuche, y proponerle al país mecanismos concretos, con plazos concretos para saldar y reparar esta deuda que el Estado de Chile tiene con el pueblo mapuche en un plazo que acordemos entre las partes y que seguramente excederá a este Gobierno”.

Previo a su llegada a la Provincia de Cautín, el Presidente Boric estuvo en Lonquimay, donde sostuvo un diálogo con autoridades y representantes de las comunidades mapuche de la comuna.

Respecto al catastro de tierras, el Mandatario señaló que “debe considerar la pérdida que han sufrido las comunidades respecto de los títulos que el Estado les ha entregado y

también la demanda viva que existe sobre las llamadas tierras antiguas que pueda ser respaldada técnicamente”.

“Este es un tema que nunca como Estado hemos sabido abordar, y mientras no lo hagamos, no será posible cumplir con las obligaciones que tiene el Estado a nivel internacional ni sentar las bases para una solución al conflicto”, afirmó el Presidente de la República, agregando que, “hoy ya existen experiencias en otros países, como Canadá, Estados Unidos o Nueva Zelanda por nombrar algunos casos, donde entre todos los actores han alcanzado acuerdos para reconocer estas tierras y llegar a acuerdos de reparación. El país cuenta con los especialistas necesarios,

mapuche y no mapuche, para que abordemos este tema con seriedad”.

Jornada del día jueves

A primera hora del jueves, el Jefe de Estado, arribó al Aeropuerto Araucanía, para trasladarse hasta el Gobierno Regional, donde reunió con su GORE, Luciano Rivas.

Después de esta primera cita, el Mandatario encabezó una sesión de trabajo del Gabinete Regional, antes de trasladarse a Angol.

Finalmente, en dicha comuna el Presidente Boric, estuvo con víctimas de violencia rural y estatal, alcaldes de la Provincia de Malleco y también con empresarios de la zona.