La autoridad del agro entregó balance junto a Conaf en que, a la fecha, se han producido 1.587 incendios forestales en el país, lo que implica un 9% menos que la temporada anterior, pero se han visto afectadas más de 13 mil hectáreas, lo que implica un 40% más que la temporada anterior.

Santiago.- “Llevamos un poco menos de incendios, pero un 40% más de hectáreas dañadas. Ya están constituidas 243 brigadas forestales en todo el país, se está en el 100% de lo comprometido para esta fecha, más de $82 mil millones en un trabajo de ocuparse. Como ha dicho el presidente de la República lo más importante son las personas y en eso quiero hacer un reconocimiento a Bomberos de Chile que han estado colaborando en la interfaz de las zonas periurbanas, lo que ha sido muy importante para cuidar viviendas, casas y por cierto personas”, con estas palabras, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela detalló la situación de incendios forestales hoy.

A la fecha, se han producido 1.587 incendios forestales en el país, lo que implica un 9% menos que la temporada anterior, pero se han visto afectadas más de 13 mil hectáreas, lo que implica un 40% más que la temporada anterior. Hoy se registran 11 incendios forestales en combate, de los cuales 8 están con alerta roja por parte de la Onemi.

De los incendios en alerta roja, los más graves, en este momento, son los incendios Loica en la comuna de San Pedro en la Región Metropolitana que afecta 800 hectáreas; el de Melipilla con 900 hectáreas afectadas; y el Jardín Botánico en Viña del Mar con 110 hectáreas.

El Gerente de Protección contra Incendios Forestales de Conaf, Pablo Lobos, detalló el trabajo en terreno de este servicio y dijo que “tenemos desde muy temprano nuestros aviones de observación y coordinación con los que se pueden ver las imágenes en vivo de lo que está ocurriendo. Tienen cámaras térmicas que nos indican donde están los puntos calientes, por lo tanto, estamos distribuyendo nuestras fuerzas de combate terrestres o aéreas en enfriar esos puntos para así evitar un rebrote a las horas más complejas”.

LLAMADO A LAS PERSONAS

El ministro Valenzuela hizo un llamado a las personas a la corresponsabilidad en materia de incendios. “Como sabemos este año llovió más, hay más material combustible, pasto, etc. Y los calores han sido enormes (…) Esta temporada de incendios requiere corresponsabilidad. Se va a trabajar con la Subdere, para trabajar con los municipios, especialmente los municipios de zonas urbanas, de mucha prevalencia de incendios, que logremos fondos convergentes para poder aminorar”, dijo la autoridad.

“También un llamado de atención. Una de las alertas en Melipilla, que lleva más de trescientas hectáreas, es porque hay un vertedero y aquí todos tenemos que cumplir la ley y no hacer retórica, sino que ir a las soluciones estructurales”, agregó Valenzuela.

En esta misma línea, el gerente de Conaf también pidió a las personas a confiar en el trabajo que realizan los brigadistas. “Hay lugareños que toman algunas acciones que son de alto riesgo, con la intención de evitar que el incendio pueda afectar sus propiedades. Hemos detectado algunos que han prendido contrafuegos, los cuales no han resultado y han complejizado nuestro trabajo poniendo en peligro a nuestros brigadistas, que son el pilar fundamental del sistema de protección”, señaló Lobos.

AUMENTO EN EL PRESUPUESTO

El ministro Valenzuela se refirió al aumento que ha mostrado el presupuesto de Conaf, que subió un 30% este año. “Estamos en un promedio de treinta incendios diarios. Sabíamos que, como fue en el hemisferio norte, Estados Unidos, Europa, España, Francia y de manera dramática California, que esto nos va a golpear por la crisis climática, pero tenemos que actuar al máximo, el presidente de la República hizo crecer en un 30% este año los recursos para todo el programa de incendios y están todos los recursos comprometidos”, señaló.

Por su parte, Pablo Lobos también destacó que, en los últimos años, el trabajo de Conaf ha aumentado exponencialmente. “Antes de la tormenta de fuego el sistema de protección contaba con 15 aeronaves a nivel nacional, hoy contamos con 63. En lo que es recursos terrestres contábamos con 162, hoy con 283. Estamos fortaleciendo la prevención durante todo el año, la articulación con organismos públicos y privados, el trabajo con las empresas asociadas en Corma, empresas forestales (…) Tenemos aeronaves de ala rotatoria, helicópteros de distinta categoría, aviones pesados. En recursos terrestres las brigadas tradicionales, con nuestro recurso base que son nuestros brigadistas, además de mecanizadas”, detalló.

INTENCIONALIDAD

En materia e intencionalidad, los estudios de la Conaf entregan que el 100% de los incendios producidos el 52% es por negligencia o accidental, un 12% tiene un origen desconocido o está en proceso de investigación, un 1% se origina naturalmente y hay un 35% de los incendios a los que se atribuye intencionalidad.

En esta línea, el ministro Esteban Valenzuela hizo un llamado a la fiscalía. “Esto no puede quedar impune y reiteramos el llamado a la fiscalía nacional a que tome cartas en el asunto y ante los antecedentes que entrega Conaf, ser mucho más proactivo en evitar la impunidad en los incendios que son intencionales”, dijo.