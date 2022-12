La iniciativa, que la institución realiza cada año con el apoyo del Ministerio de Salud y Carabineros, llama a no comprar, no usar y no vender fuegos artificiales. COANIQUEM advierte que el decomiso de estos, a nivel nacional, aumentó un 80% entre 2019 y 2021.

Santiago.- Jorge Rojas Goldsack, Presidente Ejecutivo de COANIQUEM, junto a Gonzalo Soto Brandt, SEREMI de Salud Región Metropolitana y el Prefecto de la Prefectura Santiago Occidente, Coronel Rodrigo Soto Troncoso; dieron inicio a la tradicional campaña: No más Fuegos Artificiales, la que cumple 29 años y tiene por finalidad prevenir las quemaduras durante las celebraciones de fin de año. Este 2022, la iniciativa adquiere aún más relevancia dado el aumento de 80% en los decomisos de estos elementos pirotécnicos.

Cada año se realiza una vigilancia epidemiológica de los casos de quemaduras por esta causa en menores de 15 años, en el periodo comprendido entre el 6 de diciembre y el 6 de enero. Por muchos años se contactó a algo más de 400 servicios de urgencia pediátricos públicos y privados a lo largo del país para que notificaran sus casos. Sin embargo, desde hace dos años se sumaron 1.200 centros de atención primaria. Esta vigilancia permite identificar la cantidad de víctimas de quemaduras por fuegos artificiales, levantar alertas si hay aumentos y medir la evolución de este problema.

Este 2022 la campaña se lanzó de forma simultánea en los centros de rehabilitación de COANIQUEM de Antofagasta, Santiago y Puerto Montt. Por su parte, en Concepción, la iniciativa se dio a conocer el día martes 6 de diciembre.

El SEREMI de Salud Región Metropolitana, Gonzalo Soto Brandt, afirmó: “Estamos en alerta y desde hace varios meses trabajando en un plan de fiscalización de Navidad segura y año nuevo tranquilo. Lo ideal es avanzar a tener cero casos. El llamado a la ciudadanía es a denunciar por los canales formales, Carabineros, el 133, toda manipulación y todo tipo de venta de fuegos artificiales. Nuestro equipo técnico está trabajando permanentemente en la Región Metropolitana. Nos ponemos a disposición de esta campaña como sector salud, porque estamos muy preocupados y ocupados de poder fortalecer esta estrategia”.

La venta al público de fuegos artificiales se encuentra totalmente prohibida y puede ser denunciada por cualquier ciudadano. Las querellas van directamente a los Juzgados de Garantía. COANIQUEM llama a no usar, no comprar, no vender fuegos artificiales de uso doméstico, según lo exige la Ley 19.680 promulgada en mayo del año 2000.

Por su parte, el Prefecto de la Prefectura Santiago Occidente, Coronel Rodrigo Soto Troncoso, señaló: “Como Estado de Chile, hemos tratado de poder mejorar las medidas de control, a través de la modificación de la ley de control de armas donde se aumentaron las penas para todo aquellos que comercialicen, vendan, porten o utilicen los fuegos de artificios. Carabineros realiza planes operativos durante todo el año, pero especialmente en estas fechas tan emblemáticas, porque las personas creen que el fuego artificial es un método o un mecanismo para poder celebrar y están totalmente equivocadas”.

Según los casos reportados a COANIQUEM por servicios de atención en salud públicos y privados a nivel nacional, entre el 6 de diciembre de 2021 y el 6 de enero de 2022, 7 menores, entre los 6 y los 14 años de edad, resultaron quemados por fuegos artificiales.

“Vemos con preocupación que en el último año aumentó el uso de fuegos artificiales y que si durante el año 2019, según datos entregados por Carabineros de Chile, se registraron 187.696 eventos de denuncias y decomisos de fuegos artificiales, en 2021 se logró decomisar 337.721 unidades de distinta especie tales como bengalas, petardos, etc. Esto implica un aumento de 80% en el periodo. Esta situación es tremendamente compleja debido al alto riesgo de lesiones de quemaduras por su uso y la posibilidad de explosiones en lugares de venta y acopio. Es nuestra responsabilidad cuidar a los niños y velar porque no sufran quemaduras. Chile es un país modelo a nivel internacional en este tema y COANIQUEM lleva 43 años preocupándose de disminuir este tipo de lesiones”, explica el Dr. Jorge Rojas Zegers, fundador de la institución.