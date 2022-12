Dirigido a pequeños agricultores y ganaderos, especialmente que cuenten con bosques o matorrales en sus predios, INDAP comparte este set con medidas para evitar la generación y la propagación del fuego y al mismo tiempo para proteger cultivos, animales e inmuebles.

Intervenciones de manejo, ordenamiento o eliminación de combustible -vegetación viva o muerta- en distintas zonas de los predios agrícolas, difunde INDAP del Ministerio de Agricultura ante la ocurrencia de incendios forestales como los que se han ocurrido con particular intensidad en las últimas semanas en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y O’Higgins.

Este set de recomendaciones para prevenir, retardar o protegerse ante estos siniestros está dirigido especialmente a productoras y productores de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena y los equipos de asistencia técnica en terreno, y pone atención en el riesgo de nuevos focos en otros puntos debido a las altas temperaturas máximas y la acumulación de material seco.

Los incendios forestales de las últimas semanas han afectado también a pequeñas y pequeños agricultores y ganaderos, por lo que se proponen aquí acciones de modificación a la estructura de las formaciones vegetacionales para impedir o dificultar el inicio o propagación del fuego, y otras medidas que los eviten.

¿CÓMO EVITAR UN INCENDIO FORESTAL? MEDIDAS GENERALES

1.- No manipule fuentes de calor sobre o cercano a la vegetación, en especial en días con altas temperaturas y fuertes vientos.

2.- No está permitido eliminar sus desechos vegetales y domésticos utilizando fuego.

3.- No deje al alcance de menores fósforos, encendedores o combustibles que puedan manipular.

4.- Extreme las medidas de seguridad al trabajar con materiales o equipos eléctricos o que generen chispas en espacios abiertos: soldaduras, motosierras, soldadoras, galleteras, sierras eléctricas.

5.- Chequee periódicamente su tendido eléctrico. Ante el contacto con la vegetación: avise a su compañía eléctrica.

MANEJO DE LA VEGETACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ORILLAS DE CAMINOS

Disminuir la probabilidad de incendios y propagación de incendios desde los caminos hacia el anterior.

1.-Elimine todo tipo de combustible a orilla de camino, en la franja de 10 metros desde un camino principal y 5 metros desde un camino secundario.

2.- Realice corte de material combustible en la franja de 15 metros desde el camino principal y 10 metros desde el camino secundario.

3.-Ordenación o eliminación de residuos forestales.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN TERRENOS CON PENDIENTE

Necesaria porque en terrenos con pendiente la propagación del fuego adquiere mayor intensidad y dificultad de control.

1.-Realice un corte de combustible equivalente a la altura de la vegetación mayor.

2.- Realice poda, raleo y manejo de residuos de unos 5 a 20 metros de la vegetación (depende del porcentaje de pendiente).

MANEJO DE RESIDUOS

EN TERRENOS PLANOS: El apilado consiste en distribuir los residuos vegetacionales en franjas entre las líneas de plantación o árboles, dejando un espacio entre estas y la base de los árboles.

EN TERRENOS CON PENDIENTE: El apilado debe ser hecho en forma perpendicular a la pendiente y distribuido entre las líneas de plantación, rompiendo su continuidad al menos cada 20 metros.

TRATAMIENTOS MÚLTIPLES: En el caso de plantaciones forestales en terrenos planos o pendiente moderada y de alto riesgo de incendios forestales, se recomienda hacer varios tratamientos a los residuos. Junto a la extracción y el desmenuzamiento, apilarlos en hilera y crear caminos de faenas para romper la continuidad de la vegetación.

ATENCIÓN: LA EJECUCIÓN DE ESTAS MEDIDAS DEBE SER ACORDE A LA LEGISLACIÓN VIGENTE

¿CÓMO PROTEJO MI CASA?

En las casas y bodegas es importante considerar que los tres lugares más importantes que se deben proteger son: los techos, los conductos de ventilación y las zonas bajo las terrazas y balcones.

1.- Elimine todo material combustible (pasto, leña, acumulación de basura o elementos inflamables) alrededor de la casa, a una distancia de un metro.

2.- Limpie periodísticamente canaletas y techos de hojas y ramas.

3.- En lo posible, mantener riego en el entorno o colocar cultivos que tengan riego. (Cortafuego verdes)

4.- Podar árboles y arbustos manteniéndolos a una distancia, de al menos, dos metros de la vivienda.

5.- Mantener vías de acceso despejadas. Asegure el acceso a los vehículos de emergencia.

¿QUÉ HACER EN CASO DE EMERGENCIA?

1.- No intente apagar el fuego sino tiene experiencia ni equipos adecuados.

2.- Tenga a mano su kit de emergencia, medicamentos y documentos.

3.- Conozca con anticipación las vías de evacuación y zonas de menor riesgo ante un incendio.

4.- Vístase con zapatos y ropa cómoda, ideal algodón.

5.- Antes de evacuar, cierre puertas, ventanas y ductos de ventilación para evitar que entre el fuego.

6.- Si las autoridades le indican que debe evacuar, no lo dude: Salga lo antes posible para evitar quedar atrapado por el fuego.

7.-Recuerde sus mascotas y no deje encerrados a sus animales domésticos.

LLAMADA DE EMERGENCIA Y DENUNCIA

Si ves humo o alguna conducta sospechosa o te encuentras ante una emergencia, denuncia o alerta llama de inmediato a:

130 CONAF

132 BOMBEROS

133 CARABINEROS

134 PDI

Recuerda que provocar un incendio forestal es un delito tiene penas de cárcel que van de 5 años y un día a 20 años.