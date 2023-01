Para escalar en el camino financiero es necesario empezar a manejar el dinero en una cuenta corriente. Estas ofrecen enormes beneficios, entre ellos mover tu plata sin restricciones. ¡Descubre más en esta nota!

Al ser el próximo paso, lo mejor es crear una cuenta corriente que te otorgue la facilidad de realizar transacciones de manera gratuita; esas son las cuentas corrientes gratis.

Fuente: Freepik

¿Qué es una cuenta corriente gratis?

Una cuenta corriente gratis –también llamada cuenta corriente con giros gratis– es una cuenta bancaria en donde puedes disponer de tu dinero sin restricciones –de ahorro– y que, además, no cobra comisiones por giros. Los giros son las transacciones que el cliente realiza para mover su dinero, ya sean transferencias, retiros de efectivo, cobro de cheques, etc.

Las cuentas corrientes gratis son una buena elección por parte del cliente que quiera avanzar en la carrera financiera y que sea gratis hace que las transacciones sean más fáciles.

Beneficios de una cuenta corriente gratis

Además de ahorrar el dinero que generarían las comisiones en una cuenta corriente común, abrir una cuenta corriente gratis es de las mejores opciones por las siguientes razones:

No hay sobregiros

La mayoría de las cuentas corrientes gratis eliminan las sanciones por sobregiros; es decir, al no tener dinero suficiente por una compra, pueden ocurrir dos situaciones:

El banco cubre la diferencia, dejando un saldo negativo en tu cuenta, pero sin cobrar recargos.

El cobro no se efectúa, ya que no hay fondos, por lo que tampoco hay recargos.

Independientemente de las dos, no hay recargos ni comisiones por sobregiros.

No hay comisiones por transferencias bancarias a terceros

Normalmente, los bancos no cobran comisiones por transferir dinero a personas del mismo banco, pero sí lo hacen por transferir dinero a diferentes bancos. Algunas cuentas corrientes gratis otorgan el beneficio de no tener que pagar comisión por cualquier tipo de transacción, ya sea a una cuenta del mismo banco u otro.

Por supuesto, esto depende de cada banco, puesto que no todos lo ofrecen. Es importante hacer esta y todas las preguntas pertinentes antes de tomar la decisión de abrir la cuenta corriente.

Fuente: Freepik

Accede a tu dinero sin restricciones

Esto es un beneficio de las cuentas corrientes en general, pero siempre es importante recalcar el hecho de que, en una cuenta corriente gratis, mover el dinero no genera más gastos (comisiones), lo que se traduce en más libertad.

Tarjeta de débito y otros productos gratis

Las tarjetas de débito son esenciales para cualquier tipo de cuenta y, normalmente, suelen ser gratuitas. No obstante, en las cuentas corrientes gratis, no sólo son gratis estas tarjetas, sino que también ofrecen otros productos, como chequeras, créditos con bajos porcentaje de intereses, rápido acceso a tarjetas de crédito, etc.

Los beneficios que tengan que ver con créditos y financiamientos, dependen del banco y el tiempo que el usuario tenga siendo cliente del mismo.

Consideraciones

Hay que tener presente que estas cuentas no son gratis en todos los aspectos. Por ejemplo, a pesar de no cobrar comisión por las transacciones, suelen tener una comisión mensual de mantenimiento de la cuenta y/o tarjeta de débito.

Asimismo, también existen otros tipos de cobros, como comisiones por recibir transferencias desde una cuenta extranjera, por ejemplo. Es por esto que siempre hay que tener en cuenta las condiciones de las cuentas, recordando que estas son un contrato entre el cliente y el banco.

Sin embargo, más allá de cualquier cobro mínimo, las ventajas que brinda tener una cuenta corriente lo valen todo.

Fuente: Freepik

¿Cómo abrir una cuenta corriente gratis en Chile?

Actualmente, hay varios bancos en Chile que ofrecen cuentas corrientes gratis a sus clientes, sean nuevos o antiguos. Incluso hay entidades bancarias que permiten abrir estas cuentas a través de Internet, sólo con el documento de identidad.

Buscar en línea es una buena opción para encontrar estos bancos o, directamente, preguntar en tu entidad bancaria de confianza para saber si ofrecen la opción de abrir una cuenta corriente gratis.