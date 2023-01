La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer se suma a las más de 420 instituciones que han sido reconocidas por decidir adelantarse a la ley y reducir la jornada laboral semanal de 45 a 40 horas para así mejorar la calidad de vida de los y las trabajadoras.

Santiago.- En una amena ceremonia realizada en las dependencias de la Fundación Prodemu, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, junto a la directora nacional, Marcela Sandoval, celebraron con las y los funcionarios de esta institución al ser una más en certificarse por implementar una jornada laboral de 40 horas semanales, como una acción concreta de fomento al trabajo decente y al desarrollo de un buen vivir.

Para la Fundación, que tiene presencia en todas las regiones, el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de los y las trabajadoras durante su vida laboral y significa una oportunidad para acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, además de seguridad y protección social para sus familias. Asimismo, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social y el espacio de libertad para que cada uno exprese sus opiniones, se organicen y sean autónomas y autónomos.

En la ocasión, el subsecretario Boccardo valoró “el trabajo que ha hecho Prodemu y porque tienen esta jornada de 40 horas hace mucho tiempo, lo que implica también fortalecer las relaciones laborales en la institución. Además, reconocemos el avance que tiene este proyecto de ley en el Congreso, ya que es nuestro objetivo que esta realidad que están haciendo las empresas e instituciones que voluntariamente están reduciendo las jornadas laborales, queremos que sea una realidad para todo el país”.

En tanto, la directora nacional de Prodemu señaló que “somos una fundación creada para trabajar con las mujeres y sus derechos, también anhelamos que exista en Chile y que avance la legislación por las 40 horas, la que va a permitir generar marcos de trabajo que no reducen la eficiencia, ni productividad, tal como está demostrado, si no que por el contrario incentiva a que las y los trabajadores sientan mucha más pertenencia”.

Este “Sello 40 Horas”, al que han postulado más de 1.300 organizaciones, es un patrocinio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social para la promoción de actividades durante el periodo de un año, pudiendo prorrogarse, previa acreditación de seguir cumpliendo con los requisitos exigidos.

Para obtener esta certificación, la institución debe cumplir con tres requisitos: tener contratado a lo menos el 80% de los trabajadores y las trabajadoras con una jornada ordinaria que no superen 40 horas ni menos de 30 horas laborales semanales; no haber sido condenada por vulneración a los derechos fundamentales; y estar al día en el pago de las obligaciones previsionales.

Durante la jornada, en la que también estuvo presente la directora de Personas de Prodemu, Soledad Candia, además de las autoridades que entregaron sus saludos y felicitaciones; frente a ellos y en representación de las y los funcionarios, Josefina Mendoza, expresó que “es un agrado testimoniar este beneficio, el que agradezco mucho”; asimismo, puntualizó que “las generaciones nuevas han ido valorando una conversación muy importante que es el tiempo. Y en eso es que encuadramos este sello de 40 Horas. Llevo 17 años trabajando en Prodemu. Me siento muy contenta y privilegiada de estar en esta Fundación. Y me gustaría mucho que Chile se convirtiera en un país con instituciones públicas y privadas que tengan este sello como parte de lo que valoramos más”, concluyó.