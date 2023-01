Toner impresora: cómo es el mantenimiento

Si bien la digitalización de los documentos es cada vez más común en distintos ámbitos, lo cierto es que de vez en cuando imprimir un archivo o una foto es fundamental. Para eso, el tóner impresora debe funcionar correctamente. Y para que ello suceda, su mantenimiento es una pieza clave.

No es necesario ser un experto en computación para poder hacer la limpieza del toner impresora. Pero sí es importante no saltarse ningún paso para no romperlo. Como todo en la vida, se necesita dedicación y tiempo.

Ahora bien, no todas las impresoras llevan toner. Hay una diferencia fundamental con la tinta. Sólo las impresoras láser y fotocopiadoras utilizan tóner. Estas generalmente se utilizan en empresas e instituciones de todo tipo, aunque puede que alguna se encuentre en un hogar. Sea el ámbito que sea, nunca está de más conocer su funcionamiento y mantenimiento.

¿Qué es el tóner?

El tóner es un polvo seco que al igual que la tinta, forma los textos e imágenes en un papel. Con el correr del tiempo se fue mejorando su composición y con ello la calidad de la impresión. Hoy, es una combinación de carbón con un polímero, cuyas partículas son fundidas bajo el calor del tambor de la impresora, haciendo que se adhieran al papel.

La fórmula del tóner varía según su fabricante, generalmente en el tamaño de los gránulos y en los puntos de fundición. Es por eso que se suele utilizar siempre la misma marca, para no alterar el funcionamiento de la impresora.

¿Cómo funcionan los cartuchos?

Para poder hacer un correcto mantenimiento de los cartuchos, es importante entender cómo funcionan.

La impresión a través del tóner se genera a través de un pequeño proceso. Primero, un cilindro fotosensible gira sobre su propio eje y comienza a formarse la imágen con unos pequeños puntos con carga positiva, gracias a la luz láser. Estos puntos atraen las partículas del tóner, que tiene una carga negativa.

Una vez que se forma la imagen en el papel, el tóner es fundido por calor. Sólo así la imagen queda fijada en el papel.

Cómo limpiar el tóner

Antes de comenzar con la limpieza, es importante tener la impresora desenchufada y dejarla reposar al menos una hora para que se enfríe. Para una mayor protección recomendamos utilizar mascarilla y guantes.

Tomadas todas las medidas de precaución, la limpieza del tóner se realiza de la siguiente forma:

-Extrae el cartucho y utiliza un paño para limpiarlo superficialmente. Luego reposar sobre otro paño limpio.

-Para extraer el polvo de las ranuras, utiliza un pincel, realizando movimientos suaves.

-Con un aspirador propio de tóner, elimina los restos de polvo en el interior de la impresora, sin que la boquilla entre en contacto con las piezas internas para no romper la impresora.

La mayoría de los modelos de impresoras láser cuentan con filamentos corona a la vista. Estos son unos cables muy finos. Para limpiarlos, simplemente utiliza un algodón húmedo con alcohol, sin mucha presión.

Una vez que todo está libre de polvo, vuelve a colocar el cartucho en la impresora y conectala. Haz una impresión de prueba para corroborar que todo funcione correctamente, ¡y listo! Ya está todo en perfectas condiciones de volver a ser usado.

Recuerda que para un buen funcionamiento del tóner impresora, su limpieza es fundamental. Verás como haciendo este proceso de vez en cuando las impresiones no perderán su calidad.

FOTOS: Unsplash