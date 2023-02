El Mandatario recorrió las zonas afectadas por los incendios forestales que se registran en las regiones de Biobío y Ñuble. Además, encabezó reuniones con autoridades nacionales y locales para monitorear en terreno las emergencias.

Ñuble.- A continuación las palabras del Presidente de la República, Gabriel Boric Font, en la Región de Ñuble:

En este día difícil, quiero, primero, enviarle un gran abrazo a las familias, familiares y seres queridos de los tripulantes de un helicóptero de Conaf que capotó en la comuna de Galvarino y a los familiares y seres queridos de las personas fallecidas en Santa Juana, en la Región del Biobío, entre ellos también una bombera.

No hace mucho estuve en esta región donde pude constatar de primera fuente lo que se está haciendo hasta ahora y las próximas medidas a implementar para abordar esta catástrofe que está azotando a todo este sector de nuestro país.

Estuve recién en un albergue en la comuna de Tomé, en un asilo que había sido trasladado de ancianos, en albergues de gente que había perdido su casa o que había sido evacuada, en donde pudimos explicarles y darles cuenta a las vecinas y vecinos presentes lo que estamos haciendo como Gobierno para enfrentar el incendio y, además, dejarles muy en claro que, y esto es lo más importante, no los vamos a dejar solos.

Tratamos recién de aterrizar en el sobre vuelo que hicimos por todo el sector del Biobío y después a Ránquil, no pude aterrizar en este momento en Ránquil, vamos a ver cómo proceder con eso, pero quiero que sepan que no los vamos a dejar solos y que hoy día la prioridad es el combate al incendio, apagar el fuego, para eso están desplegados todos los recursos y les agradezco a todos los voluntarios, a todos los trabajadores y trabajadoras, a toda la gente que está dándolo todo para aquello.

Y como Gobierno estamos preocupados, además, de la segunda línea que es el apoyo en materia de reconstrucción y en recuperar todo lo que se ha perdido. Lo más importante hoy día es salvar las vidas, eso es lo más importante. Por lo tanto, hago un llamado a obedecer a las autoridades de emergencia.

Quiero que sepan que distintas autoridades se han desplegado en las regiones más afectadas que hoy día son Ñuble y Biobío, pero también estamos muy atentos a lo que está pasando en La Araucanía y en Maule.

En este momento me acompañan el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; también, durante esta jornada estuvieron en Chillán y ahora van camino a Concepción la ministra de Defensa, Maya Fernández y el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, quienes se suman al trabajo que están realizando en terreno el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, y la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

Además, esto es del Gobierno Central, pero destacar la importantísima labor que están cumpliendo las autoridades regionales, en este caso el gobernador Regional, Óscar Crisóstomo, con quien hemos estado en contacto desde un comienzo; parlamentarios de diferentes sectores políticos que también están tremendamente preocupados y, por cierto, nuestros delegados regionales.

Además, es tremendamente importante el rol que está cumpliendo Carabineros y las Fuerzas Armadas que están patrullando zonas rurales para evitar cualquier situación de riesgo, advirtiendo a la población sobre las evacuaciones que son necesarias, apoyando a las personas mayores o con dificultades de movilidad en los sectores más alejados.

He instruido a los encargados de la Defensa Nacional, Fuerzas Armadas y Carabineros que se desplieguen en todo el territorio para también entregar la sensación de seguridad, que el Estado está presente, que la gente que nos está viendo sepa que estamos presentes en el territorio combatiendo el incendio, otorgando seguridad, preocupados de las víctimas y de todo lo que sea necesario.

Llamo, por cierto, a no bajar la guardia y a no olvidar, como decía antes, que el Maule y La Araucanía también están en riesgo. Nuestros equipos están en permanente alerta.

Me interesa poder darles datos duros consolidados hasta esta hora. Según nos reporta el Ministerio de Agricultura a través de Conaf se registraban un total de 191 incendios forestales activos a nivel nacional durante la tarde, reportándose 45 en combate y 146 controlados. Esto va variando permanentemente porque además hemos tenido una circunstancia muy perjudicial, que es un viento inusual en la zona que ha hecho saltar muchas veces el incendio a diferentes partes, abriendo nuevos focos. Por lo tanto, esto está en permanente evolución, la gente de acá de la Región del Ñuble y acá, en particular, en Chillán lo han visto en los últimos días.

Durante el día de hoy se han extinguido 9 incendios lo que representa en total más de 200 incendios que han sido atendidos solamente durante esta jornada. Como me decía el Jefe de Defensa ha sido un día muy, muy complicado.

De acuerdo al sistema de alerta registramos en este momento 18 incendios con declaración de Alerta Roja y 5 con declaración de Alerta Amarilla. Y, adicionalmente, tenemos simultaneidad de incendios en Ñuble, Biobío, Araucanía y Alerta Amarilla para la Región del Maule.

Es muy importante tener en cuenta que acá hay gente que se está jugando la vida y les quiero agradecer encarecidamente el tremendo trabajo que han realizado durante los últimos días a los bomberos, a los brigadistas de CONAF y reitero al personal de seguridad y de orden público, a todos los voluntarios y voluntarias que están trabajando y dándolo todo por sacar adelante esta difícil situación y, por cierto, a todos nuestros compatriotas en donde siempre nace la solidaridad en momentos difíciles que nos toca enfrentar como sociedad.

Ahora, recuerdo que el combate al incendio no termina cuando el fuego es aplacado, sino que durante las reuniones que hemos sostenido con las autoridades regionales y con las autoridades locales, estamos instruyendo a nuestros equipos comenzar desde ya a hacer catastro de daños y atender las necesidades más urgentes de los compatriotas. Preocupados, en particular, me lo decía el delegado, acá, por ejemplo, de la situación de los hospitales, tuvimos que evacuar un hospital en Arauco y estamos evaluando permanentemente la situación de los hospitales en las otras provincias afectadas.

Al igual que en el incendio de Viña del Mar, hemos activado todos los protocolos en el marco de la institucionalidad vigente como el Comité Nacional para la Gestión de Riesgos (Cogrid) encabezado por la Ministra del Interior, Carolina Tohá, que está desde Santiago monitoreando todas las acciones que se tienen que llevar adelante.

Y, en este sentido, quiero que todos y todas que nos están viendo tengan la certeza que nuestro Gobierno está trabajando intensamente, respetando los procedimientos que la ley indica y con mucha sensibilidad por lo que están viviendo también nuestros compatriotas en este momento.

Me parecía muy importante estar en terreno para ver en primera persona cuál es la realidad, he podido hacer un sobre vuelo de la zona y la verdad es tremendamente complejo. Cuando tenemos tantos focos es tremendamente complejo y nos comentaban los parlamentarios, los directivos de Conaf, la difícil situación que tienen los brigadistas en donde, ustedes pueden ver, el humo que estamos teniendo justamente ahora acá en Chillán que bloquea la posibilidad de combatir por vía aérea los incendios.

Hemos solicitado también apoyo a países amigos respecto de recursos que nos han ofrecido para poder contar con todo lo que esté disponible para combatir estos incendios.

Finalmente, me parece importante decir que hay mucha demanda por presencia en terreno, pero la presencia en terreno tiene que ser responsable en el sentido de que nosotros estamos aquí para coordinar las ayudas, pero acá nadie tiene que tratar de ser un superhéroe que termine estorbando la labor de la gente que está con conciencia, con conocimiento, con expertise combatiendo estos incendios.

La labor de las autoridades tiene que ser coordinar, facilitar, estar con la población ayudando y apoyando, pero no estorbando, acá no se necesitan superhéroes, tenemos que trabajar todos en equipo y eso es lo que estamos demostrando también en este punto de prensa y, también, en el que tuvimos recién en la Región del Biobío.

Quiero terminar haciendo un llamado a la responsabilidad, los incendios cobran vidas como ya han cobrado vidas en este caso y, por lo tanto, insisto en este punto, es mucho más fácil prevenir un incendio que combatirlo. Acá tuvimos 42 grados de calor el día de hoy en la Región del Ñuble, 42 grados de calor, y ante eso aun así hubo personas que realizaron quemas de basura o quemas de desechos agrícolas. Eso está absolutamente prohibido, por favor, hago un llamado a la responsabilidad, todos tenemos que colaborar para cuidarnos, está en juego la vida de nuestros compatriotas.

Vamos a seguir desplegados durante los próximos días y desde ya les informo a todas las familias que una vez que esté apagado el incendio, contenida la emergencia, voy a estar, por cierto, fiscalizando en terreno que las ayudas estén llegando como corresponde, de manera oportuna. Y les reitero, no van a estar solos ni solas.

Muchas gracias.