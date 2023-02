Los especialistas en floraciones de algas nocivas del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y del Centro de Estudios de Algas Nocivas (CREAN) de este Instituto, el Dr. Oscar Espinoza González y el Dr. Leonardo Guzmán Méndez, han estimado necesario hacer extensivo este comunicado, dada las noticias preocupantes sobre el particular, que han aparecido recientemente en medios de prensa nacionales.

En lo que va del año 2023, los datos provistos por los dos programas de monitoreo de Floraciones Algales Nocivas (FAN) y toxinas marinas que desarrolla el IFOP a través del CREAN, contrariamente a lo que ha aparecido en medios de prensa, muestran un escenario de tranquilidad en lo que se refiere a microalgas nocivas y toxinas marinas. Al igual que durante el año 2022, durante el actual período estival no se ha registrado un incremento preocupante de las microalgas, especialmente de aquellas que habitualmente ocasionan problemas de salud pública y afectan las actividades productivas. Sin embargo, en determinados sectores ha habido un incremento importante de Dinophysis acuminata, dinoflaglelado asociado a toxinas conocidas como pectenotoxinas (PTX) las que afortunadamente actualmente no están reguladas, dado que no ocasionan problemas a la salud pública.

Por lo mismo, es de nuestro interés transmitir un mensaje de tranquilidad, dado que nuestras alertas tempranas se sustentan en información que proviene de a lo menos 300 sitios de monitoreo entre las regiones de Biobío (36ºS) y de Magallanes y Antártica Chilena (55ºS). Los datos obtenidos de las distintas variables que son monitoreadas de manera regular por estos estudios desde hace 15 años, nos permiten contar hoy con más y mejor información, que permite un mejor diagnóstico, apoyo, generación de conocimiento y entrega de opiniones fundadas acerca de los procesos atmosféricos y oceanográficos que determinan la ocurrencia e intensidad de las FAN en el centro y sur de Chile.

Con la llegada de la época estival y con el consiguiente cambio en las condiciones meteorológicas y oceanográficas que ésta produce, aumentan las probabilidades de ocurrencias de FAN. Por lo que, de manera localizada, no debiera llamar la atención que pudiera ocurrir alguna floración en sectores muy específicos, pero que en lo general no representan problemas de gran cobertura geográfica, que impliquen fuertes impactos sobre el entorno social y económico y que pongan en riesgo la salud pública y dificulten las actividades productivas como la pesca y la acuicultura. Debido a esto, es necesario conocer el estado actual de las FAN y toxinas marinas, disponer de proyecciones de corto plazo en sectores que sostienen extracción de recursos, salmonicultura y miticultura, aspectos centrales del trabajo que se desarrolla en el CREAN de IFOP.

Nuestra recomendación en este periodo del año, es a mantener la vigilancia, el flujo de información y una actitud responsable frente a una potencial área afectada por eventos nocivos, donde es conveniente, atender y escuchar las orientaciones que entrega la autoridad, en resguardo de la salud de las personas y minimizando los impactos sobre las actividades productivas.