En una masiva ceremonia las y los estudiantes se interiorizaron sobre las características de las distintas carreras, direcciones y unidades de la casa de estudios.



En el Gimnasio Universitario se les realizó la bienvenida a las y los “mechones” que ingresaron este 2023 a la Universidad de Magallanes (UMAG). La casa de estudios brindó una ceremonia en la que directivos/as y autoridades, encabezadas por el rector José Maripani, entregaron toda la información referente a la vida universitaria y académica del año en curso.

“Como universidad estatal y pública, que les pertenece a todos los magallánicos y las magallánicas, esperamos estar a la altura, cumplir las expectativas de nuestros jóvenes, y lo más importante, contribuir al desarrollo y al futuro de nuestra región. Este año las postulaciones fueron muy importantes, ya que cuando miramos nuestras carreras sabemos que superamos las dos mil postulaciones”, expresó la máxima autoridad universitaria.

En la ceremonia, además de conocer a las autoridades académicas, las y los nuevos estudiantes conocieron al cuerpo directivo/docente, quienes expusieron acerca de los principales procesos universitarios, sobre todo los que se alojan en las áreas de Docencia, Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), Unidad Pedagógica de Apoyo al Alumno (UPAA), Género, y Movilidad Estudiantil y Académica, entre otros.

Asimismo, se difundió material audiovisual relativo al proceso de Acreditación Institucional 2023 y la Política de Sustentabilidad. En la ocasión también se invitó a las los estudiantes a recorrer la feria de Unidades de Apoyo al Estudiantes en el Gimnasio Olímpico de la misma casa de estudios.

“Entré a estudiar Agronomía porque quiero dedicarme a los viñedos, lo que tiene que ver con la carrera que elegí. Soy de Punta Arenas pero tengo familiares en el norte, aún así decidí quedarme acá por un tema de comodidad. Mis desafíos son no echarme ningún ramo y tener las mejores notas”, señaló Valentina Oyarzo (21).

Monserrat Tronco (19) también es de Punta Arenas y decidió estudiar Trabajo Social. “Esto tiene relación con que busco estar apoyando a los niños y familiares de la región. Espero que en la carrera pueda pasar todos mis ramos para así no repetir ningún año, ser una buena profesional y también pasarlo bien”, detalló.

Por otro lado, Diego Briones (19) viajó desde Coyhaique para estudiar Psicología en la Universidad de Magallanes. “Vine a estudiar lo que me gusta, a pasarlo bien y seguir adelante con mi futuro. Estoy aquí porque me gusta la ciudad, y también porque vi que la Universidad queda cerca del mar. Pero lo más importante fue que me gustó la malla”, dijo.

“Voy a estudiar Enfermería porque desde chiquitito me gusta la carrera. Espero conocer harta gente, pasar de inmediato todos los ramos y ojalá empezar a trabajar lo más pronto posible luego de titularme, acá en Magallanes”, comentó Fernando Alegría (18), quien también es oriundo de la capital regional.





Crecimiento de matrículas





Son más de dos mil jóvenes los que rindieron la primera versión de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) en el pasado mes de noviembre en la región de Magallanes, para postular a través de la Admisión Regular a carreras profesionales en instituciones de educación superior.

En ese contexto, la casa de estudios registró un sustancial incremento en la demanda por matrículas al recibir 2.090 postulaciones para el proceso 2023 y, con ello, reflejó un incremento de 124% comparado al proceso del año pasado donde se acogieron 932 solicitudes. De esta forma, los estudiantes que han ingresado se integrarán a una comunidad universitaria que desde 1981 a la fecha suma más de 13 mil egresados, donde el 75% de sus académicos tienen formación de postgrado.

“Veo con mucho agrado y estoy muy contenta de la matrícula que tuvimos en este primer año y que llega alrededor de los mil matriculados y matriculadas, ya que demuestra que los jóvenes están optando por la Universidad de Magallanes. Es un trabajo que se viene haciendo desde hace un tiempo por parte de las carreras, la Unidad de Promoción y también por cómo nos vinculamos con los estudiantes desde que están en la enseñanza media. Han habido estrategias que nos han ido posicionando en el territorio de una manera positiva, lo que se ha visto reflejado en el aumento de la matrícula de las distintas carreras”, indicó Anahí Cárcamo, vicerrectora académica.