Luis Castillo, actual decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, dijo que la vacunación contra la influenza “tiene una tasa de vacunación bastante baja, en general no sobrepasa el 30%”.

En entrevista con CNN Chile, el ex subsecretario de Redes Asistenciales y actual decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Chile, Dr. Luis Castillo, mostró su preocupación por la poca difusión y comunicación por parte del Ministerio de Salud en la de campaña de vacunación contra influenza.

“En los últimos 4 o 5 meses no ha existido”, indicó el también el ex coordinador de camas críticas durante la pandemia del Minsal quien se suma a las críticas que ha recibido el Ministerio de Salud por parte de usuarios que han manifestado un bajo nivel de información y una mala comunicación de riesgo no sólo de esta estrategia sanitaria, sino también de las cifras en cuanto al COVID-19. En este contexto Castillo también indicó que la tasa de vacunación “ha sido bastante baja, ni siquiera supera el 30%”.

Castillo hizo un llamado también al Ministerio de Salud a mejorar la comunicación de riesgo, especialmente la que tiene relación con la vacunación de la influenza y las medidas preventivas contra el COVID-19. En este sentido, el profesional mostró su preocupación dado que siguen habiendo fallecidos por coronavirus, pero no ha existido información masiva por parte del Minsal.

“Lo hemos venido diciendo desde hace algunos meses: La campaña de comunicación de riesgo asociada al COVID no ha existido. Es una campaña desapercibida, lo que hace que no exista. La pandemia no ha terminado, todos los días y todas las semanas tenemos fallecidos por COVID. No podemos reducir la importancia de esta campaña. Debiéramos ver estrategias mucho más concretar orientadas a la prevención de enfermedades, especialmente para el invierno”, indicó el Dr. Luis Castillo.