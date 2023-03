El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, visitó la Tenencia El Belloto acompañado por las ministras de Interior, Carolina Tohá, y de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, además del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. En el lugar pudo entregarle el pésame a la familia de la Sargento Olivares y también saludar a todas sus compañeras y compañeros.

A su llegada al Palacio de La Moneda tuvo palabras para hacer un llamado al trabajo conjunto entre todos los sectores y así enfrentar la problemática de seguridad que vive el país.

“Muy buenos días a todas y a todos:

A primera hora de la mañana viajé, junto a la Ministra del Interior, a la Ministra de la Mujer y junto al General Director de Carabineros, a Quilpué en donde nos reunimos con la familia de la Sargento 2° vilmente asesinada, Rita Olivares; con Jaime, el padre de sus hijos, con Alonso y Benjamín, sus hijos.

También fuimos a la tenencia donde la Sargenta 2° Rita Olivares trabajaba, estuvimos con las y los carabineros que están cumpliendo sus labores en Quilpué y fueron momentos, sin lugar a dudas, conmovedores en un caso que no deja a nadie, a nadie de buen corazón indiferente.

Son, sin dudas, circunstancias dolorosas para el Gobierno y para todo el país y ninguna palabra que yo pueda decir ahora va a enmendar el dolor por la pérdida de una nueva mártir para la institución. Es urgente, necesario y nuestra disposición pasar de las palabras y condenas que, yo me imagino, todos los chilenos y chilenas compartimos, a la acción.

En este sentido, estoy convencido que todos nuestros compatriotas van a estar de acuerdo en que no podemos seguir con la discusión de trinchera, en que si continuamos distribuyendo culpas al Gobierno anterior, a la acción de tal o cual parlamentario, a que este alcalde es bueno y éste no, a que el Gobierno lo hace de tal o cual manera, no va a servir para detener a la delincuencia.

Las críticas constructivas son, por cierto, bienvenidas y necesarias en una democracia, pero hoy necesitamos ponernos todos y todas detrás de una misma cruzada. No más pelea chica, la ciudadanía nos exige acción para ponerle freno a esta delincuencia.

Yo quiero que los delincuentes, que de seguro muchos de ellos van a escuchar también estas palabras, sepan que nuestros carabineros y carabineras tienen todo el respaldo y no retórico, todo el respaldo concreto con recursos, con herramientas de nuestro Gobierno, del Estado y, sobre todo, de los chilenos y chilenas y que, por lo tanto, cuando se encuentren con ellos, Carabineros se va a defender.

Vimos el procedimiento de ayer en Quilpué que terminó, desgraciadamente, con el asesinato de la Sargento 2° Rita Olivares en donde ya hay dos detenidos, a los que se les va a aplicar todo el peso de la ley y todas las medidas de seguridad que correspondan; uno se había escapado de la cárcel.

Pero no fue el único, también en Los Vilos, hace un par de horas, tuvimos otro procedimiento en donde Carabineros procedió a detener a, si no me equivoco, cuatro personas, también, haciéndose con armas que estas personas portaban.

Como Gobierno vamos a desplegar todas nuestras energías y todo nuestro esfuerzo en desbaratar estas redes. Personalmente, junto al Subsecretario Monsalve, a la Ministra del Interior, estaré acompañando a carabineros en procedimientos para que quede claro el apoyo que existe y dónde está la autoridad.

Como dije ayer, son los delincuentes los que tienen que sentir miedo, no las instituciones ni menos la ciudadanía honesta, trabajadora que es la gran mayoría de nuestra Patria. A quienes estén pensando hoy día en perpetrar delitos, la van a tener muy difícil porque Carabineros y las policías van a responder con toda la fuerza de la ley y el derecho, y en esto cuentan, como saben, con todo nuestro respaldo.

Insisto en el llamado a la unidad. Estos pueden ser momentos en los que es fácil tratar de sacar provecho político, pero les aseguro, como Presidente de la República, que no vale la pena en el largo plazo y que más allá de encuestas coyunturales lo que la ciudadanía nos exige a todos quienes tenemos responsabilidad hoy día es que nos pongamos de acuerdo, no que sigamos peleando, no que sigamos con las interpelaciones cruzadas.

Este Gobierno tiene su corazón y su acción puestos en enfrentar a la delincuencia con todas las armas de la ley y espero que todos nos acompañen en esta tarea.

En esta señal de unidad los quiero invitar, nuevamente, a que saquemos adelante políticas públicas como el Acuerdo Nacional de Seguridad, junto con leyes y medidas necesarias para enfrentar a la delincuencia con acción y decisión. Hay más de 16 proyectos con urgencia en el Congreso, varios de ellos se verán esta semana. Van a tener una discusión rápida en donde, seguramente, se harán valer puntos de uno y otro lado. Lo importante, lo de fondo es que nuestros carabineros sepan que el pueblo de Chile está con ellos, que el Gobierno los respalda y que los delincuentes van a ser perseguidos con inclemencia y con el derecho porque esto no puede seguir pasando y lo vamos a frenar.

Muchísimas gracias.”