Las ventajas y desventajas de las compras online

Comprar online es una tendencia que ha crecido últimamente a partir de finales del 2019, sobre todo debido al impacto del COVID-19 en los negocios y la sociedad. Dado a que las personas no podían salir de casa, se tuvieron que adaptar si o si al modelo digital, ¿cierto? Aunque ya para muchas personas era algo normal. Sin embargo, si aún tienes dudas o estás empezando en el mundo de las compras en línea, has llegado al sitio correcto ya que te indicaremos cuales son las ventajas y desventajas que tiene.

Ten en cuenta que comprar online es sumamente sencillo, solo necesitas un dispositivo móvil o una PC con conexión a internet. El resto es simplemente conocer el sitio donde vas a realizar la compra, tal como Amazon o Best Buy solo por nombrar algunos de los más reconocidos a nivel mundial. Sin embargo, puedes comprar en la tienda de tu preferencia y el producto que más te plazca.

Ventajas de comprar en tiendas en línea

Dicho esto, comencemos con las ventajas o los beneficios de poder efectuar una compra online.

Comprar desde la comodidad de tu casa

El más evidente de los beneficios al comprar online es que podrás hacerlo todo desde la comodidad de tu casa. Solo basta con hacer un par de clics, crear tu cuenta, escoger el producto, añadir tu dirección de entrega y método de pago. Eso es todo, la mayoría de las tiendas ofrecen envío gratuito si estás en el país donde dispongan de almacenes. Por ejemplo, si la tienda es de Chile, puede que no te cobren el envío hasta tu casa. ¡No tendrás que salir ni siquiera a recoger el producto! Claro, que en algunos casos puedes escoger recogida en tienda, todo depende de si te es conveniente o no.

Comprar lo que sea que necesites

Desde cupones digitales, hasta videojuegos físicos o digitales; ropa, zapatos y más. Todo puede ser fácilmente conseguido en las tiendas online. Por ejemplo, ¿quieres pasar unas buenas vacaciones? Puedes conseguir bikinis, sombrillas, etc. Es un mundillo casi infinito de variedad de productos.

En las tiendas online se ofrecen cupones o rebajas casi a diario

Si consigues un cupón dentro de las tiendas online no significa que estás de suerte, ¡es algo muy habitual! Y constantemente lanzan muchas rebajas en todos sus departamentos. Incluso puede que consigas descuentos o promociones para casinos online como VerdeCasino online.

En tiendas online también debes considerar que ocurren eventos especiales en ciertas fechas, por ejemplo, el Black Friday celebrado en noviembre da cabida para muchísimas ofertas de calidad, con lo que podrás ahorrar. De igual forma puede que consigas cupones de bienvenida con descuentos para que así tengas una excelente experiencia.

Desventajas de comprar en tiendas en línea

Ahora nos centraremos en aquellos puntos negativos o desventajas a la hora de comprar en línea, será mejor que prestes mucha atención ya que puede ser un punto decisivo a la hora de escoger en donde usar tu dinero.

La tardanza de los envíos

No ocurre en muchas tiendas, pero a los que no les gusta esperar sí que esto será una desventaja. No tendrás una compra el mismo día en tu hogar, a menos que pagues por el envío más caro, y de igual manera puede que se demoren más de 24 horas. En ese caso, comprar directamente en una tienda en línea tiene sus beneficios.

No podrás probarte la ropa, tocar o ver directamente los productos

Otra gran desventaja de comprar en línea y algo que es inevitable es el hecho de no poder ver ni tocar los productos. Quizás parece algo no tan significativo, pero en el caso de comprar ropa o zapatos, en una tienda física podrás tocar la tela o ver el color de la misma, así como el tamaño de la prenda. En una tienda online esto sería casi imposible y puede dar como consecuencias decepciones para el comprador, sobre todo si se equivoca de talla.

Pagar por la devolución de un producto defectuoso

Si has comprado en una tienda online y has tenido la desdicha de recibir un producto defectuoso, te verás en la penosa tarea de iniciar el proceso de devolución. Primero que nada, es algo tardío ya que deberás desempacar todo, y notificar a la tienda, así como enviarlo por un servicio de encomienda. Por otro lado, el pago del envío de vuelta a la tienda queda por parte del cliente, lo cual es una verdadera lástima.

Como ves, existen puntos fuertes, pero también hay debilidades a considerar para comprar online. Sea cual sea tu elección esperamos que disfrutes mucho y consigas los mejores precios en los productos o servicios que desees comprar. Siempre tómate tu tiempo para escoger la mejor decisión y así evitar problemas.