Enrique Paris, Dr. Luis Castillo y Dra. Karla Rubilar coinciden en la importancia de mantener las medidas sanitarias especialmente ante la llegada del invierno que se anticipa tendrá una alta circulación de enfermedades respiratorias.

Este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su director general Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que decretó el fin de la emergencia internacional por Covid-19 tras 1.191 días (tres años y tres meses) desde que fuera declarada la emergencia sanitaria a nivel global.

La decisión da por cerrada una alerta que ha dejado 765 millones de diagnósticos y 6,9 millones de muertes, según el recuento oficial, que se queda muy corto, según todas las estimaciones (la propia OMS calcula que se ha cobrado 20 millones de vidas).

No obstante, Tedros solicitó a los países continuar con la vigilancia y la respuesta al SARS-CoV-2: “Mientras hablamos, miles de personas en todo el mundo luchan por sus vidas en unidades de cuidados intensivos. Y millones más continúan viviendo con los efectos debilitantes por la covid persistente. Este virus llegó para quedarse. Todavía está matando y todavía está cambiando. El riesgo sigue siendo que surjan nuevas variantes que provoquen nuevos aumentos en casos y muertes”.

La voz de los especialistas en Chile

Los profesionales de salud y ex autoridades Dr. Enrique Paris, Dr. Luis Castillo y Dra. Karla Rubilar coinciden en que el anuncio de la OMS es una muy buena noticia. Sin embargo hicieron un llamado a mantener las medidas sanitarias implementadas durante la pandemia, especialmente el uso de la mascarilla; lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico en un contexto donde los especialistas avizoran un invierno con una alta circulación viral lo que podría ocasionar diversas enfermedades respiratorias.

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Chile, Dr. Luis Castillo, valoró el anuncio del organismo internacional afirmando que “si bien es muy importante la noticia de la OMS sobre el término de la pandemia por coronavirus a nivel mundial, a nivel nacional esto puede tener una importancia aún más relevante ahora que se acerca el invierno. En Chile no debemos seguir teniendo extraordinario cuidado manteniendo las medidas sanitarias, más aún ahora que hay una intensa circulación viral y está afectando mucho la salud respiratoria de niños y de los pacientes adultos con enfermedades crónicas”, indicó el Subsecretario de Redes Asistenciales y ex coordinador de camas críticas durante la pandemia del Ministerio de Salud.

Por su parte el ex Ministro de Salud y actual presidente del IPSUSS de la Universidad San Sebastián, Dr. Enrique Paris, manifestó que “obviamente que esta es una noticia muy importante y relevante que viene a poner fin a esta emergencia de salud pública a nivel internacional. En el caso de Chile esta es una señal muy importante respecto de lo que hicimos y seguimos haciendo, como país, para responder a una emergencia sanitaria sin precedentes en la cual trabajamos incansablemente para resguardar la salud de las personas. Por ello es importante también reconocer la labor y el esfuerzo de los profesionales de la salud. Sin embargo, a pesar de esta buena noticia, es importante entender que esto no significa que el virus no siga circulando y por ello es importante mantener las medidas sanitarias que los países han implementado, al igual que es sumamente relevante continuar con la estrategia nacional de vacunación”, explicó el Dr. Paris.

En tanto la ex Ministra y actual jefa de la unidad de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Chile, Dra. Karla Rubilar, expresó que “a pesar de esta muy buena noticia no debemos bajar la guardia y debemos seguir cuidándonos. El covid es probablemente una enfermedad permanente por lo cual el llamado es a mantener las medidas sanitarias en un invierno que se avecina duro porque, lamentablemente, ya registramos un aumento del 25% en materia de enfermedades respiratorias comparadas con períodos prepandemia. Por lo tanto, reitero, es una gran noticia pero debemos seguir cuidándonos”.