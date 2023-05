Rodrigo Cauas, docente de la carrera Entrenador Deportivo de Universidad Andrés Bello, y máster en Psicología de la Actividad Física y el Deporte, entrega algunos consejos para el trabajo mental previo a participar en la máxima prueba atlética.

En la última maratón de Santiago, realizada en mayo de 2022, participaron cerca de 30.000 personas, cifra similar a la que se espera para la versión 2023, a realizarse este domingo, y una nueva demostración del poder de convocatoria que sigue teniendo este evento, tras 16 años desde que comenzó a desarrollarse.

Es, sin duda, la mayor cita deportiva anual del país, tanto por la cantidad de deportistas inscritos, como por su diversidad. Así, una multitud de corredoras y corredores, repartidos en las categorías 42, 21 y 10k, avanzan una vez al año por las calles de la capital chilena en busca de la meta. Sin embargo, en esa carrera, existe también otra distinción que no siempre se considera, pero que es esencial para determinar los distintos cuidados que deben atender quienes participan, y que dice relación con la existencia de dos tipos de competidores: los profesionales y los amateurs.

Y es en este último grupo, con menor experiencia, que debe prestarse mayor preocupación, respecto de cómo afrontan el desafío, para que éste no termine siendo un mal rato o un intento fallido. En ese sentido, uno de los aspectos fundamentales a los que deben apuntar, es el factor psicológico, si se considera que una maratón, media maratón o, incluso, los 10 kilómetros, no son algo que se corra todos los días.

Acerca de este punto, el docente de la carrera de Entrenador Deportivo de Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, Rodrigo Cauas, advierte que “lo primero que debemos saber es que el cerebro es el principal autoboicoteador durante la carrera, pues lo que hace es buscar la sobrevivencia, es decir, que uno llegue vivo cada noche”. En ese sentido, agrega que “cada vez que el cerebro vea que hay peligro intentará detener al participante, inmovilizarlo y decirle que lo que está haciendo es peligroso, aunque en realidad no lo sea”.

Por lo tanto, es necesario relevar la importancia del entrenamiento mental que se debe desarrollar, “ya que nuestros pensamientos y emociones pueden variar física y funcionalmente, y porque el ‘trabajo en equipo’, entre la mente y el cerebro -es decir entre los pensamientos y el órgano que rige las funciones vitales- es un objetivo esencial al momento de correr”, sostiene el psicólogo deportivo.

¿Qué hacer antes de una maratón?

Según señala Rodrigo Cauas, “en un primer momento siempre es bueno observar nuestra motivación, saber qué nos impulsan a correr, porque las expectativas, tanto conscientes como inconscientes, deben estar sentadas sobre los reales motores que impulsan a esta acción, y porque es indudable que no es lo mismo participar que competir, ni tampoco es lo mismo simplemente llegar a la meta que buscar un tiempo acorde a lo que se ha entrenado”. Agrega, a su vez, que “teniendo claro eso, se debe construir un plan de objetivos y metas, aspectos que son distintos, dado que unos son los pasos previos al desafío final (bajar de peso, desarrollar un hábito alimenticio, mejorar la técnica), y las otras, el resultado que se busca conseguir”. En lo específico, acerca de los participantes amateurs, el académico UNAB y Máster en Psicología de la Actividad Física y del Deporte, agrega que “cuando se corre por un afán recreativo, es bueno establecer objetivos de rendimiento pues de esa forma se sacará mejor provecho al ejercicio físico intenso”.

Otro elemento relevante, sobre todo durante la noche previa a la carrera, guarda relación con uno de nuestros principales enemigos: la incertidumbre. Al respecto, Rodrigo Cauas explica que “el cerebro necesita certeza, planificación para actuar correctamente, porque de lo contrario responde con ansiedad y estrés”. Apuntando a eso, el académico UNAB, sugiere incorporar técnicas psicológicas que generen una relajación progresiva para desactivar la tensión de los grupos musculares, como por ejemplo técnicas de respiración”.

A su vez, existe también como herramienta útil el ensayo mental, con el cual, según señala el docente deportivo, “los corredores pueden prepararse antes de la carrera, recreando o imaginando, de la forma más real posible, los hechos tal cual podrían suceder, como en un deja vú deportivo, lo que se trabaja por medio de la visualización, y que permite vivenciar la carrera, incorporando la mayor cantidad de sentidos posibles, a fin de anticipar condiciones y sucesos adversos, y disponer adecuadamente al organismo para enfrentar lo que interna y externamente pueda afectar”. En relación a dicha técnica, Rodrigo Cauas agrega que “esto posibilita manejar de modo adecuado el autodiálogo, un factor cognitivo muy importante en estas pruebas de largo aliento, donde los pensamientos y las verbalizaciones negativas e irracionales suelen mermar el rendimiento”.

Finalmente, recomienda no innovar haciendo lo que no se acostumbra. “Previo a la maratón no es buen momento para cambiar hábitos, rutinas o conductas, ya que el cerebro necesita mucha energía para desaprender y aprender algo, por lo que es mejor dirigir el foco y energía hacia el logro del objetivo”.