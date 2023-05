El Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a la ministra de Salud (s), Andrea Albagli, inauguraron el nuevo Hospital de Huasco Manuel Magalhaes Medling, en un nuevo establecimiento ubicado en la parte alta de Huasco con una superficie de 6.368 m² dispuestos en tres volúmenes principales: edificio de atención clínica (3pisos), edificio de instalaciones industriales y sala cuna.

El proyecto considera una inversión de $18.536.764 y viene a reemplazar el antiguo Hospital Comunitario, fundado en 1967 bajo la presidencia de Eduardo Frei Montalva, el cual no contaba con instalaciones eléctricas, de alcantarillado y red de agua potable que cumplieran con las normativas vigentes.

Previo a la inauguración, el Mandatario se reunió con el gobernador de Atacama, Miguel Vargas y el delegado regional, Christian Fuentes.

A continuación las palabras del Presidente de la República:

Muy buenas tardes a toda la gente de Huasco. Es un honor estar acá. Muchas gracias a todas las chiquillas que bailaron recién, se pasaron. Gracias a las profesoras también que vi que estaban ahí atentas, preparando. Muchas gracias a las autoridades, ya las han saludado varias veces, no me repito en eso, sino a la comunidad, al pueblo de Huasco que está feliz y atento. Feliz porque éste es un avance significativo y atento porque —tal como decía Ángela— sigue habiendo muchas necesidades y necesidades que nosotros hoy como Gobierno tenemos el deber de ser capaces de responder.

Me alegra poder haberme encontrado con los trabajadores y trabajadoras del Hospital Manuel Magalhaes. Son ustedes —entiendo que hay parte de las agrupaciones aquí, otros se quedaron trabajando— quienes hacen posible que esto ande. Se aumentó la dotación al doble respecto de lo que estaba en el anterior hospital y eso es un avance significativo porque significa salud más oportuna para toda la gente de Huasco y de las localidades aledañas.

Estuve recién con Verónica. Una pobladora del sector Canto del Agua, a 30 km de Carrizal Bajo, no conozco Canto del Agua, pero ella tiene diabetes y me dice que estaba acá porque tuvo una descompensación fuerte y lleva varias semanas internada. Y uno de los motivos por los que no se puede ir a su casa es porque no tiene luz en su casa y, por lo tanto, no puede tener la refrigeración que requiere las medicinas que necesita para el tratamiento.

Le preguntaba inmediatamente a la ministra de Bienes Nacionales: “¿Conoces Canto del Agua?” y me dice que hay un problema con los títulos de dominio y que muchas autoridades, durante mucho tiempo, han prometido regularizarlos y que no se ha hecho. Ése es el tipo de cosas cuando uno conversa directamente con una mujer, Verónica, que estaba agradecida profundamente de los trabajadores, que se emocionó cuando hablaba de los trabajadores, que también tenía una fe que la movía, que tenía muy pocas cosas materiales, pero tenía fe y tenía agradecimiento.

Y uno se da cuenta cuando conversa directamente con, justamente, personas como Verónica que es a ellos a quienes nos debemos. Muchas veces perdemos demasiado tiempo en disputas y peleas que, al final, no tienen tanto sentido. Y cuando vemos que todavía nos falta llegar con luz eléctrica el año 2023 a un poblado cerca de Huasco, a 30 km de Carrizal Bajo, la verdad uno sale conmovido y con ganas de trabajar más fuerte, más duro, no de quejarse, sino de ponerle más sentido de urgencia a nuestro trabajo.

Y yo me alegro que hoy estemos acá para comunicar una buena noticia, que es la inauguración de este hospital. Y que se hace también, con la participación de la comunidad porque es justamente gracias a ustedes —como bien nos recordaba Ángela—, a todos los dirigentes y dirigentas sociales que esto logró sacarse adelante, quienes insistieron una y otra vez en la importancia de un espacio como éste.

Esta nueva infraestructura va a mejorar la calidad de vida que tienen los huasquinos y huasquinas y, también, a las personas de Freirina que se realizan sus tratamientos aquí. Vamos a poder realizar la mayoría de las tomas de muestras de los exámenes de laboratorio, algunas todavía van a tener que seguir enviándose seguramente a Vallenar, pero ya no van a tener que ir las personas a Vallenar para poder tomarse los exámenes.

Tenemos una sala oftalmológica con modernos equipos, más camas de hospitalización, una nueva sala que la veíamos de estimulación para niños y niñas, una sala cuna acorde con las necesidades también de los niños y niñas de los trabajadores, qué importante que es eso. También, una sala ecuménica para orar, reflexionar y darle un espacio a la fe de las personas que como vemos rezando me trajo Ángela para acá. Me imagino que esa fe si mueve Presidentes, mueve montañas también. Y vamos a poder mover la luz para la localidad de Canto del Agua, que entiendo que la luz llegó hace poquito y que falta el tema de los títulos de dominio. Le acabo de escribir a la ministra de Bienes Nacionales Javiera Toro, senadora, para que veamos específicamente ese tema.

Quiero que noten la importancia, cuando salimos a terreno, de poder conversar directamente con el pueblo, con la gente porque eso acelera los procesos. Por ejemplo, nos contaban que, por diferentes trámites y “peloteos” entre el MOP y el MDS, estaba parada la actualización de la Facultad de Medicina de la Universidad de Atacama. La vamos a sacar adelante, gobernador, lo antes posible. Me comprometo personalmente a eso porque queremos que quienes estudian en la Región de Atacama puedan quedarse en la Región de Atacama y que tengan todas las condiciones para ello. Así que, vamos a trabajar intensamente en aquello.

Lo conversábamos también hoy en la Radio Nostálgica, a los profesionales de la Salud y a los especialistas uno no los puede inventar o sacar de la tierra, tenemos que formar más y atraerlos al sector público. Pero quiero decirle a todo Chile que aquí está la salud pública, estamos orgullosos de nuestra salud pública también, los trabajadores y trabajadoras de la salud pública no solamente los doctores, sino todos los equipos que trabajan en todas las funciones, realizan una tremenda labor y estamos orgullosos de ellos. Muchas gracias a los trabajadores y trabajadoras de la salud pública por su trabajo.

Sabemos que las mudanzas son complejas. Que esta no se realizó hace mucho tiempo y que, de hecho, durante un tiempo estuvo funcionando la urgencia paralela en el antiguo hospital con el nuevo. Yo me permito hacerles una recomendación, en particular a las autoridades de la región: no sé si el viejo hospital ya está destinado, pero tengan ojo con eso porque me ha tocado ver viejos hospitales que se hace el traslado y los hospitales quedan tirados, y esos espacios tenemos que saber ocuparlos. Puede ser un Eleam, por ejemplo, para adultos mayores; puede ser alguna institución que permita ahorrar recursos al Fisco para no tener que pagar arrendamiento y que esté, no sé, Fonasa, ahí. Eso utilicémoslo, que no se muera esa infraestructura, ahí hay una infraestructura que tenemos que utilizar para poder atender mejor y mejorar la calidad de vida de la gente de Huasco.

Hoy desde acá, desde la Región de Atacama, en donde bien decía el Gobernador, yo no vine durante la campaña a la Región de Atacama, hubo dos regiones donde no fui, la Región de Aysén y la Región de Atacama, y mal, pues mal está, si acá tenemos que estar en las 16 regiones.

Por eso, me lo tomé muy en serio y ésta ya es la región que más he visitado propiamente desde que estoy en la Presidencia de la República. Se van a enojar los del Maule, que todavía no vamos, pero este mes vamos a estar en el Maule. Pero ésta es la tercera vez que estoy aquí en la región para contar buenas noticias de cuando trabajamos juntos las diferentes autoridades, el Gobierno Regional en este caso que puso los recursos a través del FNDR para que saliera este hospital.

Y, también, un trabajo que va más allá de un Gobierno. Nosotros tenemos el orgullo de inaugurarlo, pero es algo que viene justamente y que partió en el Gobierno anterior, pero gracias a la gestión del Gobierno Regional. Y eso es tremendamente importante, estar más cerca de las autoridades, descentralizar el país se trata de eso, que estemos más cerca de las necesidades de la gente, que no todo tenga que pasar por convencer a alguien en Santiago, sino que se convenza a la gente que habita, que vive en esta región, la Región de Atacama, respecto de la urgencia de sus necesidades.

Y por eso concuerdo con el Gobernador cuando decía la importancia del Royalty. Sé que acá los parlamentarios presentes, Daniella Cicardini, Juan Santana, Jaime Mulet y Yasna Provoste han sido enérgicos luchadores por el Royalty. Y me alegro muchísimo que después de un tira y afloja largo, largo en donde también tuvimos que, a nosotros nos hubiese gustado más, pero logramos sacar adelante el Royalty. Y hoy vamos a tener US$450 millones disponibles anuales a distribuir entre las comunas que más lo necesitan, con especial énfasis en las comunas que tienen actividad minera. Eso significa que a comunas de acá de la región, como Copiapó, le va a llegar una cantidad significativa de recursos, como Tierra Amarilla, también Huasco.

Entonces, es una buena noticia porque van a tener más recursos para poder atender ustedes, con las urgencias que ustedes determinen, las necesidades. Con los recursos del Royalty se podrían construir 24 hospitales como el Manual Magalhaes y eso significa que vamos a llegar más rápido, tenemos que ser capaces de apurar al Estado.

Una de las cosas que me he dado cuenta es que avanzamos, por un lado, en la importancia de la transparencia y en que todas las obras se realicen con estándares de transparencia y probidad muy importantes. Lo que no podemos hacer es que, producto de la transparencia, los procesos se demoren infinitamente y que los servicios se pasen o pateen la pelota entre unos y otros, y nos demoremos en sacar las cosas, tenemos que ponerle más sentido de urgencia a nuestro trabajo.

Yo necesito, y se lo he transmitido así a la ministra del MOP, un MOP que sea capaz de sacar adelante grandes obras como ésta en plazos más cortos, que, por ejemplo, no se demore en la construcción del Hospital Comunitario de Diego de Almagro.

Hace poco estaba leyendo, permítanme la digresión, cómo construyeron el famoso UNCTAD que hoy es el Edificio Gabriela Mistral en el centro de Santiago. Un edificio de esa envergadura, si lo quisiéramos construir hoy, nos demoraríamos dos Gobiernos; en ese tiempo, en 1971, lo construyeron en 260 días por el compromiso de los trabajadores obreros de la construcción y, también, del Gobierno.

Yo creo que ahí nosotros podemos hacer más para que obras como ésta, de las que estamos tan orgullosos, puedan reproducirse por todo Chile. Y, en eso, el Royalty, sin lugar a dudas, nos va a ayudar, es una buena noticia. Es una buena noticia que hayamos capturado parte de la renta que genera la industria minera para el beneficio de las personas y, en particular, para las comunas que tienen minería, como tantas acá en la Región de Atacama.

Quiero que sepan que hay un fondo especial de comunas mineras para 32 comunas donde se realizan faenas, ya sea yacimientos, refinerías, fundiciones, relaves o puertos. Hay varias localidades de la Región de Atacama, también de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins. Y cada una de esas 32 comunas va a recibir, en promedio, $1.600 millones al año, fondos nuevos que no tenían, que van a poder destinar a las urgencias. Tal como decía Ángela, démosle más recursos a la municipalidad, ¡hecho, Ángela!, ahora la municipalidad tiene más recursos.

Además, parte de estos recursos van a ser para financiar proyectos de desarrollo. Es importante que pensemos en un nuevo proyecto de desarrollo. Yo estuve hace poquito en Tierra Amarilla y vimos, desde el socavón, que se veía la ciudad, —uno de los de los socavones que existen en la región— veíamos, de alguna manera, simbólicamente, la pobreza de Tierra Amarilla. ¿Por qué desde un socavón se ve la pobreza de una comuna que le entrega tanta riqueza a Chile y, sin embargo, es más pobre que el promedio de Chile?

Por eso, ya se están ingresando y están avanzando los estudios respecto a la capacidad del suelo que nos exigió la misma gente de Tierra Amarilla para poder tener certeza y seguridad respecto de dónde están viviendo. Pero además, vamos a avanzar en infraestructuras de carácter deportivo y el nuevo edificio consistorial que espero poder participar también de su inauguración, porque me interesa recalcar la importancia que le damos.

Además, permítanme, esto no lo hago en todas partes, ustedes lo pueden ver, pero quiero agradecerles, en particular, a los Parlamentarios aquí presentes porque, además de tenerlo muy presente, la senadora Provoste, el diputado Mulet, la diputada Cicardini y el diputado Santana, permanentemente están recordándonos las preocupaciones de la región. Me hablan permanentemente del SLEP, quiero que sepan, se lo dije al delegado, en dos días más parte de la mesa en que va a trabajar la Dirección de Educación Pública con el SLEP, en conjunto con la coordinación de los liceos para poder mejorar las condiciones y dar respuesta a todas las necesidades que se han tenido ahí.

Y le acabo de escribir también al director del Servicio Civil porque tenemos una tranca, tenemos un embudo en el nombramiento de muchos cargos que están subrogantes, por ejemplo, en la Dirección de Salud. Tenemos 21 de 42 cargos subrogantes, no puede ser. Ahí tenemos que estresar al Estado para sacar adelante eso. Le escribí a mi jefe de gabinete y al director del Servicio Civil para que podamos apurar aquello.

Lo que les decía de los parlamentarios es que los parlamentarios de acá, en particular, de la Región de Atacama, no solamente nos están recordando permanentemente las necesidades de Atacama, sino que han sido muy leales con el Gobierno en los momentos buenos y en los momentos malos. Y eso yo lo agradezco profundamente porque los proyectos políticos no se levantan solamente cuando el viento sopla a favor, sino que se sostienen también en los momentos difíciles y la pega que han hecho los parlamentarios acá de la Región de Atacama en eso, incluyo a la senadora Provoste que no es parte del Gobierno porque el Partido Demócrata Cristiano me ha pedido que sea muy claro en aquello, pero que sabemos que tenemos una complicidad porque compartimos el sentido de urgencia respecto del poner a las personas en el centro, en movernos por mejorar la calidad de vida de ustedes.

Y ahí, Juan, Daniella, Jaime y Yasna, muchísimas gracias, ustedes son un gran apoyo para este Gobierno.

Por cierto, agradezco al Gore y a todos los Gores, independiente del color político, no nos conocemos personalmente, pero ustedes con su trabajo en el Gobierno Regional han logrado aprobar los fondos y sacar adelante este tipo de iniciativas y van a venir muchas más porque vamos a destinar los recursos para ello.

Hoy los esfuerzos del Gobierno están en apropiarnos de las banderas del presente, no solamente en prometer un futuro mejor, queremos un presente mejor, estamos ahora mejorando la situación de seguridad.

Por eso, Copiapó, por ejemplo, entró al Plan Calle Sin Violencia. Por eso hemos destinado más recursos para fortalecer nuestras policías y, también, la Fiscalía. Por eso aprobamos el proyecto de ley de rebaja de la jornada laboral a 40 horas, al que muchas empresas se están sumando y estamos levantando una mesa para ver cómo lo hacemos con el sector público que también es tremendamente importante que se pueda sumar aquello. Por eso hemos propuesto aumentar el salario mínimo a $500 mil y falta solamente el último trámite y espero que se vote la próxima semana en la Cámara de Diputados.

Por eso, ciudadanos y ciudadanas, estamos trabajando intensamente con el Ministerio de Salud —y acá está la ministra subrogante y el Subsecretario de Redes— para disminuir las listas de espera y disminuir las listas de espera desde la salud pública, cuando es necesario, con colaboración del sector privado también. Y hemos logrado en el tiempo que llevamos disminuirla en un 32% en intervenciones quirúrgicas y 22% en atención de especialidades. Pero eso no es suficiente, como dije, no me voy a quedar tranquilo hasta que logremos tener un estándar que sea adecuado y que la salud sea oportuna para todas las personas de nuestra Patria.

Y en eso estamos trabajando firmes, lo vamos a conversar, pero sepan que lo tengo en mi escritorio, que tiene hartos papeles, pero uno de ellos es disminución de las listas de espera y estamos permanentemente insistiendo y fiscalizando aquello porque le quiero dar el sentido de urgencia que se merece.

Quiero que vean que cuando las autoridades conversan con su pueblo, cuando estamos trabajando en conjunto con ustedes las cosas salen adelante. Tenemos muchos desafíos y necesidades, algunos los enumeraba Ángela, pero también tenemos cosas por las cuales sentirnos contentos. Estamos avanzando en una mejor calidad de vida para los chilenos y chilenas, y en esa dirección vamos a seguir moviéndonos. Eso es lo que me mueve, eso es lo que a mí me motiva y lo que sé que, a todo nuestro Gobierno, a nuestros colaboradores que nos están acompañando es lo que los impulsa a levantarse cada mañana.

A ustedes, a quienes son colaboradores del Gobierno, seremis, delegados, se lo dije al delegado directamente, les vamos a exigir más porque nos debemos a un pueblo que tiene necesidades, que quiere mejor salud, mejor educación.

A los Parlamentarios les decimos, tenemos que sacar la Reforma Tributaria y la Reforma de Pensiones, no podemos seguir esperando con esas cosas, pongámonos de acuerdo de una buena vez. Porque es el pueblo de Chile el que está esperando que seamos capaces de llevar adelante estas iniciativas.