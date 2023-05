Directora Nacional Alejandra Arriaza destacó los logros del 2022 y proyectó los desafíos para este año.

Santiago.- Con la frase “La Aduana que Chile necesita hoy” y todo el compromiso institucional que eso significa, la Directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza Loeb, dio el vamos a la Cuenta Pública 2023, Gestión 2022 realizada en Valparaíso. Con la asistencia de la Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner Herrera, la presentación se centró en 6 ejes: Fiscalización, Recaudación, Integración, Innovación y Fortalecimiento de personas y estructura.

Ante los representantes del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc), del Consejo Aduanero Público Privado (CAPP), de autoridades nacionales y regionales, policiales y de las fuerzas armadas, parlamentarios, directivos de empresas públicas y gremios, además de funcionarias y funcionarios, la Directora de Aduanas enfatizó el rol estratégico que hoy tiene la institución para Chile.

La Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, destacó que Aduanas está “totalmente enfocada no solamente en hacer el trabajo normal que viene haciendo hace muchos años, sino (también) ser parte de las instituciones que conforman la Política Nacional Contra el Crimen Organizado. Y ese es uno de los desafíos que como Ministerio de Hacienda estamos enfrentando y donde Aduanas juega un rol muy importante”.

Alejandra Arriaza explicó que “en el contexto en el que asumí esta administración dentro de los temas más relevantes fue incorporar una mayor y mejor fiscalización para hacerse cargo de la lucha contra el crimen organizado, incorporarnos al Consejo Asesor Presidencial y por supuesto llevar a cabo todas las instancias que fueran importantes para darle mayor protección a nuestro país, especialmente lo que tienen relación con el comercio transfronterizo”.

Las cifras muestran la importante labor que realizan los casi 2 mil funcionarios y funcionaras de Aduanas en los 111 puntos de control permanentes donde están presentes desde Visviri, en el altiplano de la Región de Arica y Parinacota, a Puerto Williams, una de las ciudades más australes del mundo en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Dentro del ámbito de fiscalización, destacan la incautación de 5,8 toneladas de marihuana, cocaína y pasta base, 526 mil unidades de drogas sintéticas y 690 toneladas de precursores químicos para la elaboración de drogas. Todo esto a través de 1.547 procedimientos ejecutados en todo Chile.

En el área de seguridad se incautaron 81.015 unidades de mercancías, como armas, municiones, partes y piezas de armas y elementos de protección personal. Se destaca la coordinación interinstitucional con fiscalías, policías, fuerzas armadas y ministerios, y el convenio con la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) del Ejército.

Otras cifras destacadas son el decomiso de 15.203.670 cajetillas de contrabando, con una evasión calculada en US$ 38 millones, y 11 millones 828 mil 592 unidades de productos falsificados, valorizados en US$ 49 millones.

Los controles del comercio exterior permitieron a Aduanas aportar con US$ 20.023 millones a la recaudación tributaria nacional total, lo que representa un 31,5% del total. Esto equivale corresponde al 6,5% del Productos Interno Bruto (PIB) de Chile y significó un 11,7% más que el 2021.

Los procesos extrajudiciales de Renuncia a la Acción Penal (RAP) recaudaron 4 mil 158 millones de pesos, las Subastas Aduaneras 1.352 millones de pesos y la fiscalización del e-commerce aportó US$ 3,5 millones a través de los envíos importados por Courier y otros US$ 5 millones de productos ingresados por el área postal.

La integración territorial se ha convertido en uno de los pilares de la gestión, con la participación de todas las Aduanas en diversas instancias y mesa de trabajo a lo largo de todo el país. La innovación también tiene un espacio relevante, con acciones en el marco del Estado Verde y la actualización periódica de los dashboard con estadísticas Comex.

Otros de los logros de la gestión 2022 tiene que ver con la inversión del Plan de Infraestructura: 3.500 millones de pesos para el nuevo edificio de la Aduana Regional de Talcahuano –pronto a inaugurarse-, 4.415 millones de pesos para la edificación de la Administración de Puerto Aysén y 26.366 millones para el nuevo complejo aduanero de Quillagua.

Finalmente, la Directora Nacional Alejandra Arriaza esbozó los principales desafíos para el 2023, destacando la profundización de la Política Nacional Contra el Crimen Organizado, la puesta en marcha del Programa Global de Control de Contenedores (CCP) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y el proyecto de Ley de Inteligencia Económica.

De la misma forma, resaltó las acciones de la Agenda de Productividad, la realización de la III Conferencia Global de Origen en noviembre, el Estudio de Dotación que se está haciendo junto al Ministerio de Hacienda, la creación de los departamentos de Contraloría Interna e Inteligencia Aduanera, del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) y del Comité Calidad de Servicio y Experiencia Usuaria.