En los últimos días, el gobierno ha argumentado que este proyecto de ley no tendría efectos para la salmonicultura. Sin embargo, Arturo Clément -principal dirigente del gremio-, señala que las autoridades no indican que “hay cerca de 100 concesiones en áreas protegidas que van a caducar en los próximos 15 años y que no van a poder ser renovadas. Tampoco explica que las 300 relocalizaciones, que han estado pendientes por 12 años, no tendrán espacio alguno para ser relocalizadas”.

Este lunes se votarán, en comisión mixta, artículos clave para la salmonicultura, incluidos en el proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Frente a este contexto, el presidente de SalmonChile, Arturo Clément, declaró que “tal como hemos sostenido durante los últimos días, hay aspectos en esta discusión que ponen en riesgo el futuro de nuestra actividad, porque el Ejecutivo propuso una modificación al artículo 158 de la Ley de Pesca y Acuicultura, eliminando a futuro la salmonicultura en reservas nacionales y forestales”.

“Si hoy existe acuicultura en reservas es porque el Estado otorgó concesiones en lugares que después se constituyeron en reserva, o porque las otorgó en lugares donde lo protegido está en tierra firme”, indicó.

“El gobierno argumenta que esta ley no es retroactiva, que entrega certeza a la industria ya instalada en áreas protegidas y que permite que aquellos procedimientos actualmente avanzados puedan finalizar su tramitación. Sin embargo, no explica que hay cerca de 100 concesiones en áreas protegidas que van a caducar en los próximos 15 años y que no van a poder ser renovadas. Tampoco explica que las 300 relocalizaciones, que han estado pendientes por 12 años, no tendrán espacio alguno para ser relocalizadas”, puntualizó.

Clément explicó que “por lo tanto: este artículo sí genera incertidumbre; sí afecta al empleo, a proveedores, a pymes, a emprendedores y a la cadena de valor de este sector; sí afectará gravemente al desarrollo productivo del país y particularmente del sur austral. Esto es compartido por los trabajadores de la salmonicultura que se han manifestado desde el viernes en Puerto Montt, Quellón y Puerto Natales, entre otras ciudades, en contra de una mala política pública. Es muy emocionante su apoyo, porque entienden que queremos políticas públicas que respondan a la gente de trabajo, a la gente del sur”.

Finalmente, el presidente de SalmonChile señaló que “como sector productivo, creemos firmemente en la compatibilidad del cuidado del medio ambiente y en el desarrollo sostenible. Justamente por ello, pensamos en el futuro de nuestra actividad, y vemos con mucha preocupación cómo esta indicación puede jibarizar al tercer sector exportador del país”.