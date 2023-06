La cantidad de empresas que exportaron se elevó hasta las 5.857, igualando por primera vez los niveles prepandemia.

La cifra que engloba los cinco primeros meses de 2023 marca su mayor registro en la historia para un periodo similar, con un alza de 3,6% (+US$ 1.493 millones).

Martes, 06 de junio de 2023. Tras un nuevo cierre de mes, durante mayo las exportaciones de Chile alcanzaron los US$ 15.271 millones, sumando un total de US$42.554 millones en los primeros cinco meses del año, de acuerdo con la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con cifras del Banco Central y el Servicio Nacional de Aduanas.

En la medición, destaca el incremento en las tres principales categorías de exportación: minería, que escaló hasta los US$ 23.033 millones; envíos silvoagropecuarios que ascendieron a US$ 4.321 millones y los bienes industriales que alcanzaron US$ 15.199 millones. En total, el intercambio comercial de Chile ascendió a los US$ 78.092 millones entre enero y mayo de 2023 alcanzando la balanza comercial del país un saldo positivo de US$ 9.684 millones.

“Esta noticia nos da señales auspiciosas sobre la recuperación de la economía a través nuestras exportaciones, y da cuenta de los avances en diversificación de nuestra canasta exportadora. A su vez, es una buena noticia para nuestras Pymes abiertas al mundo”, destacó la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), Claudia Sanhueza.

Según el Informe Comercial Mensual de la SUBREI, más de 780 productos y servicios nacionales registraron cifras récord en sus envíos, entre las que destacaron los sulfatos de litio, cartulinas multicapas, jurel congelado, mejillones en conserva, granos de avena, alga chascón, espárragos congelados, semillas de girasol, extractos de quillay, yogur con frutas, medicamentos, botellas de vidrio, peonías y mosqueta deshidratada, por mencionar algunos.

Regiones, empresas y sectores al alza

La cantidad de empresas con ventas al exterior se elevó hasta las 5.857, igualando por primera vez los niveles prepandemia y superando en 9% a las exportadoras del período enero-mayo de 2022 (+494). Las manufacturas y los servicios son los rubros que más empresas sumaron al proceso exportador, con 254 y 232 firmas adicionales, respectivamente.

Al desagregar por regiones, en los primeros cinco meses de 2023 las exportaciones de bienes y servicios del país (excluyendo cobre, litio y celulosa), fueron lideradas por las regiones Metropolitana (US$ 3.912 millones), Los Lagos (US$ 2.940 millones) y O’Higgins (US$ 2.722 millones). Mientras, nueve de las regiones del país expandieron sus exportaciones de bienes y servicios (excluyendo cobre, litio y celulosa), siendo las alzas más destacadas las regiones Metropolitana (+US$ 893 millones), Antofagasta (+US$ 634 millones), Atacama (+US$ 138 millones), Los Lagos (+US$ 120 millones), Tarapacá (+US$ 76 millones), La Araucanía (+US$ 43 millones), O’Higgins (+US$ 43 millones), Los Ríos (+US$ 23 millones) y Arica y Parinacota (+US$ 4 millones).

En relación con estos datos, la Subsecretaria Sanhueza expresó que “dan cuenta de la heterogeneidad que nuestros productores y productoras. No solo con productos tradicionales, sino también con una oferta con valor agregado”.

Destinos de las exportaciones chilenas

En cuanto a la distribución geográfica de los envíos, Asia se mantiene como el mayor receptor de la oferta exportable nacional, con operaciones por US$ 24.685 millones, ostentando un 56,4% de las ventas al exterior del periodo, a pesar de una caída del 4% con respecto a enero-mayo de 2022 (-954 millones). Le sigue en importancia América del Norte con embarques por US$ 8.175 millones equivalentes al 18,7% de las ventas al exterior del periodo y registrando un alza del 10% (+US$ 753 millones). América Latina se ubicó en la tercera posición con retornos por US$ 5.412 millones, justificando el 12,4% de nuestros embarques al mundo, anotando de paso un alza del 2% (+US$ 105 millones). A nivel de socios comerciales, el 95,7% de las exportaciones del período se dirigieron a economías con las cuales Chile ha suscrito acuerdos económico-comerciales.

Cifras de mayo de 2023

En el quinto mes de 2023 el intercambio comercial del país alcanzó los US$ 15.271 millones, registrando un descenso del 16% frente a mayo de 2022 (-US$ 2.857 millones). Este balance fue el resultado de la caída de 20% en las importaciones del mes (-US$ 1.907 millones), que sumaron ingresos por US$ 7.435 millones. Las exportaciones del país por su parte sumaron US$ 7.836 millones, experimentando una caída del 11% frente al quinto mes del 2022 (-US$ 949 millones).

El descenso de las exportaciones del mes está explicado por la caída de 69% en las ventas al exterior de carbonato de litio (-US$ 1.054 millones), el descenso de 8,6% en los embarques de cátodos de cobre (-US$ 137 millones) y el retroceso de 8,1% en los envíos de abonos (-US$ 106 millones). A pesar de lo anterior, una gran parte de esta merma fue compensada por el alza en los envíos de concentrados de cobre (+20%, +US$ 290 millones), oro (+103%, +US$ 92 millones) y salmón (+11%, +US$ 48 millones). Otros productos al alza fueron el aceite de pescado, plata, hierro, metanol, kiwi, harina de pescado, yodo, neumáticos, alambre de cobre y la fruta deshidratada.

Por su parte, la caída en las importaciones se explica por el descenso en las internaciones de diésel (-62%, -US$ 545 millones), químicos (-25%, -US$ 136 millones) y productos metálicos (-33%, -US$ 134 millones). En contrapartida crecieron con fuerza, las importaciones de petróleo (+42%, +US$ 121 millones), motores eléctricos (+70%; +US$ 113 millones) y gas natural gaseoso (+149%; +US$ 85 millones).