Desde hace 30 años, la compañía busca potenciar a futuros profesionales que aporten al desarrollo del país. A la fecha se ha beneficiado a más de 500 estudiantes de la zona sur con el programa de becas de Telsur.

Telsur, Gtd en el sur, entregó 77 becas de estudios de educación superior a jóvenes destacados, como parte de su compromiso con el desarrollo del país. Desde Talca hasta Coyhaique y durante los últimos 30 años, la compañía ha apoyado a futuros profesionales a través de su programa de becas, beneficiando a más de 500 estudiantes. De esta manera, la empresa busca impulsar desarrollo académico de los jóvenes, brindándoles oportunidades para que contribuyan al progreso de la sociedad y se conviertan en impulsores de la innovación, con un enfoque en el desarrollo tecnológico.

Respecto a la iniciativa, Juan Manuel Casanueva presidente de Gtd aseguró que “es una obligación de las empresas contribuir al desarrollo del país, no sólo a través de la generación de empleos, sino también fomentando y ampliando el acceso a la educación a las futuras generaciones”.

Sebastián Caulier, beneficiario de esta beca y quien se desarrolla profesionalmente en Telsur indicó que “la compañía me abrió las puertas mientras me desarrollaba como estudiante y hoy me permite seguir creciendo como profesional. Fueron años de estudio y esfuerzo, pero por sobre todo oportunidades para mí y mi familia”.

Maritza Higueras, gerente general de Telsur concluyó la jornada de entrega de becas destacando la visión que tiene la compañía como principal catalizador para este tipo de aportes: “Ser gente totalmente dispuesta es estar comprometidos con nuestros colaboradores y con el futuro de sus hijos. Poder cumplir con nuestra misión de mejorar y simplificar la vida de las personas cada día con tecnología, requiere de contar y confiar en profesionales que impulsen la innovación, con sentido social”.

A través de este programa de becas de educación superior, Telsur reafirma su compromiso con el desarrollo de jóvenes talentos, el avance tecnológico y el bienestar de sus colaboradores.

Sobre Telsur

Telsur, parte de Gtd en el sur, es una empresa de tecnología y telecomunicaciones comprometida con el desarrollo tecnológico y social del país. La compañía se esfuerza por mejorar y simplificar la vida de las personas a través de soluciones innovadoras y un fuerte compromiso con la comunidad.

Es importante destacar que Telsur mantiene una fuerte relación con la comunidad en la que está inserta. Entre sus proyectos destacados se encuentra la creación del Museo de las Telecomunicaciones en Valdivia, el cual está abierto a toda la comunidad y busca promover la historia y la importancia de las telecomunicaciones en la región y el país.