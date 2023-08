Debido a su popularidad y antigüedad, desde el 2012 se determinó que el primer viernes de agosto se haría honor a una de las bebidas con alcohol más populares del mundo. Chile es un país que ha desarrollado una cultura cervecera gracias a la industria nacional artesanal que ha sofisticado sus procesos incorporando una amplia gama de sabores y estilos.

La cerveza es una bebida perfecta para casi cualquier ocasión y su incorporación a la gastronomía ha aumentado las ocasiones de consumo. Esta nueva popularidad en la cocina se debe a la experimentación de las personas en búsqueda de nuevos sabores logrando preparaciones con toques ahumados o cierto amargor.

KrossBar de BordeRío reconocido a nivel nacional por su liderazgo en la materia dio vida a una serie de recetas de cócteles, hamburguesa y postre a base de este lúpulo especial. Si quieres celebrar el día de la cerveza al más puro estilo KrossBar, toma nota:

CÓCTEL NORTINO:

Para preparar este trago se debe machacar tres gajos de limón de pica junto a la goma, jugo de limón y jugo de naranja. Luego tienes que agregar tequila, 3/4 de hielo frappé y completar con la cerveza KROSS MAIBOCK.

– Kross Maibock 200 ML

– Tequila Blanco 45 ML

– Jugo de naranja 15 ML

– Jugo de limón 15 ML

– Limón sutil 30 Gr

– Goma 30 Ml

– Anís estrella 0.02 Gr

– Limón sutil 5 Gr

– Hielo frappé 120 Gr

HAMBURGUESA FRI-K5:

Una deliciosa hamburguesa acompañada de rúcula, tocino, tomates asados, y una reducción de cerveza K5 KrossBar madurada con roble americano tostado, que aporta notas a avellana, toffee, vainilla, caramelo. Asar los tomates y grillar la cebolla, mientras haces el tocino, tienes que reducir la cerveza hasta que tenga consistencia espesa. Al terminar el tocino hasta un color dorado, se coloca el queso sobre la hamburguesa para que se derrita. Para armar, se coloca mantequilla en el pan salsa bbq, tomate, cebolla, hamburguesa, tocino, rúcula. Puedes acompañarlo con papas fritas.

Queso gouda 40gr

Rúcula 10gr

Tocino 20gr

Tomates asados 40gr

Cebolla morada grillada

30gr

Reducción K5 una botella

330cc

Salsa bbq 20gr

Pan Brioche 1und

TORTA STOUT:

Magnífico bizcocho de chocolate a base de cerveza Stout, acompañado con un syrup de la misma, y frutos rojos, aún mejor junto con helado de vainilla.

Partimos por el syrup se coloca en partes iguales cerveza Stout y azúcar reducido hasta que no haya cristales de ella.

Luego se remoja la torta a partir de cerveza Stout, azúcar, y canela se coloca a fuego medio por unos 20 minutos.

Para el bizcocho se pone en una olla la cerveza junto con la mantequilla hasta que se derrita, en otro bowl mezclar huevos, crema y vainilla, incorporar a la mezcla de cerveza tibia. Luego se incorporan todos los ingredientes secos a la mezcla, revolver bien hasta que quede homogéneo y verter la mezcla en un molde hornear 25 minutos a 180°c.

Armado torta, una vez listo el bizcocho mojar con nuestro remojo, luego dejar enfriar y cortar a la mitad el bizcocho, colocar una capa gruesa de mermelada y tapar con el otro, decorar con berries y nuestro syrup Stout KrossBar.

Cerveza Stout 330cc

Azúcar 330gr Ingredientes Remojo

Cerveza Stout 330CC

Azúcar 330gr

Canela una rama

Ingredientes Bizcocho

Cerveza Stout 250cc

Mantequilla 250gr

Cacao en polvo 100gr

Azúcar 400gr

Crema 140ml

Huevo 3

Vainilla 25ml

Harina 250gr

Polvos de hornear 5gr

Mermelada guinda acida 500gr.

Adicional si lo tuyo es tomar cerveza te compartimos algunos beneficios de la cerveza, al beberla siempre con moderación.

La cerveza es una de las bebidas más antiguas del mundo: Los primeros datos sobre su origen, se remontan aproximadamente a 6.000 años en la Mesopotamia (hoy Kuwait e Iraq)

Ayuda a los huesos: Científicos estadounidenses de la Universidad de California, afirmaron a la revista Journal of the Science of Food and Agriculture, que la cerveza es una fuente rica en silicio, un mineral que está asociado a la protección de la masa ósea y previene enfermedades como la osteoporosis.

También a los riñones: Según un estudio publicado en la revista Clinical Journal of the American Society of Nephrology, el consumo moderado de cerveza, puede reducir hasta en un 40% el desarrollo de piedras en los