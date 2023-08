Las familias que todavía no hayan realizado el proceso tendrán plazo hasta el próximo lunes para postular a todos los establecimientos que sean de su preferencia en www.sistemadeadmisionescolar.cl. Los resultados de este primer período estarán disponibles entre el 19 y el 25 de octubre.

El Ministerio de Educación extendió hasta el lunes 4 de septiembre, a las 18:00 horas, el plazo para que las familias postulen a sus hijas e hijos a los establecimientos educacionales públicos (municipales y SLEP), particulares subvencionados y de administración delegada, a través de la plataforma centralizada del Sistema de Admisión Escolar (SAE).

Para hacerlo, las familias deben registrarse en www.sistemadeadmisionescolar.cl e identificar todas las alternativas de establecimientos educativos que sean de su interés, seleccionándolas por orden de preferencia. Los resultados de este proceso estarán disponibles en la misma plataforma entre el jueves 19 y el miércoles 25 de octubre.

El objetivo de extender el plazo es que las personas que se han visto afectadas por el temporal en el centro y sur de país tengan unos días más para realizar el proceso. Al respecto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, hizo un llamado a las familias a “revisar todas las opciones dispuestas en la plataforma del Sistema de Admisión Escolar, comparar los proyectos educativos y agregar todos aquellos que sean de su preferencia”.

Hasta el 4 de septiembre se extiende el periodo principal de postulación. Posteriormente habrá una etapa complementaria, entre el 17 y el 24 de noviembre, para quienes no hayan postulado en el período principal, no quedaron asignados en un establecimiento o rechazaron el establecimiento asignado. Los resultados de ese segundo período estarán disponibles el 7 de diciembre. En tanto, el proceso de matrícula a los establecimientos se realizará entre el 11 y el 22 de diciembre.

¿Quiénes deben postular?

El SAE es un sistema de postulación que funciona en establecimientos educacionales públicos (municipales y SLEP), particulares subvencionados y de administración delegada.

Deben postular al SAE todos los niños y niñas que ingresan por primera vez a uno de los establecimientos mencionados, los estudiantes que quieran cambiarse hacia uno de estos establecimientos y quienes se vean obligados a postular ya que su establecimiento de origen no cuenta con el siguiente nivel educativo (por ejemplo, aquellos que no tienen enseñanza media).

Por otra parte, no deben usar el SAE quienes no tengan que cambiarse de establecimiento, quienes quieran cambiarse a un establecimiento particular pagado, o quienes quieran ingresar a un jardín infantil de Junji, Integra o una escuela de párvulos.

Para acompañar a las familias en el proceso de admisión escolar, el Mineduc envió durante julio y agosto fichas informativas a los apoderados, a través de WhatsApp y correo electrónico, con información personalizada según las necesidades de oferta educativa de los estudiantes y datos sobre la oferta educativa del barrio de interés de las familias. En esta última semana para postular, será enviada la ficha informativa personalizada para cada postulante, para que mejoren su postulación.

Toda la información necesaria sobre el proceso de admisión escolar para el año académico 2024 está disponible en www.sistemadeadmisionescolar.cl, donde las familias podrán encontrar el enlace de preguntas frecuentes, la vitrina de establecimientos educativos y las fechas más importantes del proceso.